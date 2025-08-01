ASIA
2 min membaca
Kemboja gesa Malaysia bantu bebaskan askar yang ditahan Thailand
Hun Manet berkata Phnom Penh sedang berhubung secara langsung dengan pihak Thailand untuk mendesak pembebasan segera 20 anggota tenteranya yang masih ditahan.
Kemboja gesa Malaysia bantu bebaskan askar yang ditahan Thailand
Hun berkata beliau berharap pihak tentera Thailand akan melepaskan semua anggota tentera Kemboja yang kini berada dalam tahanan. / AP
1 Ogos 2025

Kemboja telah meminta bantuan Malaysia untuk memastikan pembebasan segera 20 anggotanya yang kini ditahan oleh Thailand susulan pertempuran maut yang tercetus minggu lalu di kawasan sempadan.

Dalam kenyataan yang dimuat naik di laman media sosial rasminya pada Khamis, Perdana Menteri Kemboja Hun Manet berkata Panglima Angkatan Tentera Diraja Kemboja telah mengemukakan permintaan rasmi kepada rakan sejawatannya dari Malaysia — yang kini bertindak sebagai penyelaras gencatan senjata — agar membawa perkara itu kepada perhatian kepimpinan tertinggi tentera Thailand.

Thailand dan Kemboja sebelum ini bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata pada Isnin lalu dalam satu mesyuarat di Malaysia, sekali gus menghentikan keganasan selama hampir seminggu yang telah meragut puluhan nyawa dan memaksa puluhan ribu penduduk melarikan diri dari kediaman mereka.

Hun berkata beliau berharap pihak tentera Thailand akan melepaskan semua anggota tentera Kemboja yang kini berada dalam tahanan “secepat mungkin”, ketika gencatan senjata memasuki hari ketiga.

Beliau menambah pihak tentera Kemboja masih berhubung dengan tentera Thailand untuk mendesak pembebasan segera kesemua tahanan terbabit.

recommended

“Kebajikan anggota angkatan tentera negara, serta orang awam yang tinggal di kawasan terjejas, merupakan keutamaan tertinggi kerajaan,” kata Hun.

Beliau turut menegaskan Kemboja telah berusaha untuk mencapai gencatan senjata demi mengelakkan pertumpahan darah berterusan.

Sementara itu, jurucakap Kementerian Pertahanan Lt. Jen. Maly Socheata mengesahkan mayat salah seorang daripada 21 anggota tentera Kemboja yang ditahan Thailand telah dikembalikan. Seramai 20 lagi masih ditahan, katanya.

Ketegangan antara dua negara jiran Asia Tenggara itu memuncak minggu lalu, dengan pertempuran di sempadan meningkat kepada serangan udara dan tembakan roket rentas sempadan yang mengorbankan ramai nyawa termasuk anggota tentera dan orang awam.

SUMBER:AA
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us