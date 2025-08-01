Kemboja telah meminta bantuan Malaysia untuk memastikan pembebasan segera 20 anggotanya yang kini ditahan oleh Thailand susulan pertempuran maut yang tercetus minggu lalu di kawasan sempadan.

Dalam kenyataan yang dimuat naik di laman media sosial rasminya pada Khamis, Perdana Menteri Kemboja Hun Manet berkata Panglima Angkatan Tentera Diraja Kemboja telah mengemukakan permintaan rasmi kepada rakan sejawatannya dari Malaysia — yang kini bertindak sebagai penyelaras gencatan senjata — agar membawa perkara itu kepada perhatian kepimpinan tertinggi tentera Thailand.

Thailand dan Kemboja sebelum ini bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata pada Isnin lalu dalam satu mesyuarat di Malaysia, sekali gus menghentikan keganasan selama hampir seminggu yang telah meragut puluhan nyawa dan memaksa puluhan ribu penduduk melarikan diri dari kediaman mereka.

Hun berkata beliau berharap pihak tentera Thailand akan melepaskan semua anggota tentera Kemboja yang kini berada dalam tahanan “secepat mungkin”, ketika gencatan senjata memasuki hari ketiga.

Beliau menambah pihak tentera Kemboja masih berhubung dengan tentera Thailand untuk mendesak pembebasan segera kesemua tahanan terbabit.