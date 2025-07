Dunia gusti profesional kehilangan salah satu ikon terbesanya dengan pemergian Hulk Hogan pada usia 71 tahun. Ahli WWE Hall of Fame yang dilahirkan sebagai Terry Gene Bollea itu menghembuskan nafas terakhir pagi Khamis selepas mengalami serangan jantung di kediamannya di Clearwater, Florida, menurut pihak berkuasa tempatan dan pegawai WWE.

Raksasa gelanggang gusti & fenomena pop

Hogan bukan sekadar seorang ahli gusti - beliau merupakan muka gusti profesional pada era kegemilangannya. Perlawanan utamanya di acara sulung “WrestleMania” pada 1985 membantu melonjakkan populariti gusti ke arus perdana budaya pop.

Sepanjang kerjayanya yang legenda, Hogan menjadi bintang utama “WrestleMania” sebanyak lapan kali (rekod sehingga kini), memenangi enam Kejuaraan WWE, dan terlibat dalam persaingan epik melawan legenda.

Di Luar Gelanggang, beliau membintangi filem seperti No Holds Barred dan Rocky III, menjadi hos Saturday Night Live, dan muncul dalam rancangan realiti Hogan Knows Best di VH1. Daya tarikannya membantu mempopularkan fandom gusti ketika sukan ini sering dipandang rendah.

WWE mengakui impak besar Hogan: "Figura paling dikenali dalam budaya pop, Hogan membantu WWE mencapai pengiktirafan global." Penghormatan membanjiri media sosial dari rakan seperjuangan seperti The Rock ("Selamanya bersyukur atas persaudaraan ini"), Ric Flair ("Industri ini tidak akan sama tanpa Hulk"), dan Triple H yang menyifatkannya sebagai "alasan saya menjadi ahli gusti."

Bagi jutaan peminat, dialah superhero pertama yang mereka percayai - simbol kehebatan 1980-an, ketabahan, dan kuasa "Hulkamania."