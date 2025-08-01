Slovenia mengumumkan bahawa mereka akan mengharamkan semua perdagangan senjata dengan Israel berikutan perang genosid di Gaza – tindakan yang pertama oleh sebuah negara EU.

Kerajaan Slovenia sering mengkritik Israel dan tahun lalu mengambil langkah untuk mengiktiraf negara Palestin sebagai sebahagian usaha mengakhiri perang genosid di Gaza secepat mungkin.

"Slovenia merupakan negara Eropah pertama yang mengharamkan import, eksport, dan transit senjata ke dan dari Israel," menurut kenyataan kerajaan pada lewat Khamis.

Mereka menyatakan tindakan ini dilakukan "secara bebas" kerana blok EU "tidak dapat melaksanakan langkah konkrit akibat perbezaan pendapat dan perpecahan dalaman."

Dalam peperangan dahsyat di Gaza, di mana "rakyat mati kerana bantuan kemanusiaan secara sistematik ditahan," ia adalah "tanggungjawab setiap negara yang bertanggungjawab untuk bertindak, walaupun bermakna melangkah lebih awal daripada yang lain," menurut kenyataan itu.