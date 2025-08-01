DUNIA
2 min membaca
Slovenia pertama di EU larang perdagangan senjata dengan Israel atas perang genosid di Gaza
Kerajaan Slovenia menyatakan bahawa mereka tidak mengeluarkan sebarang permit untuk mengeksport senjata dan peralatan ketenteraan ke Israel sejak Oktober 2023 kerana peperangan di Gaza.
Slovenia pertama di EU larang perdagangan senjata dengan Israel atas perang genosid di Gaza
Kerajaan Slovenia sering mengkritik Israel dan tahun lalu mengambil langkah untuk mengiktiraf negara Palestin. / AP
1 Ogos 2025

Slovenia mengumumkan bahawa mereka akan mengharamkan semua perdagangan senjata dengan Israel berikutan perang genosid di Gaza – tindakan yang pertama oleh sebuah negara EU.  

Kerajaan Slovenia sering mengkritik Israel dan tahun lalu mengambil langkah untuk mengiktiraf negara Palestin sebagai sebahagian usaha mengakhiri perang genosid di Gaza secepat mungkin.  

"Slovenia merupakan negara Eropah pertama yang mengharamkan import, eksport, dan transit senjata ke dan dari Israel," menurut kenyataan kerajaan pada lewat Khamis.  

Mereka menyatakan tindakan ini dilakukan "secara bebas" kerana blok EU "tidak dapat melaksanakan langkah konkrit akibat perbezaan pendapat dan perpecahan dalaman."  

Dalam peperangan dahsyat di Gaza, di mana "rakyat mati kerana bantuan kemanusiaan secara sistematik ditahan," ia adalah "tanggungjawab setiap negara yang bertanggungjawab untuk bertindak, walaupun bermakna melangkah lebih awal daripada yang lain," menurut kenyataan itu.  

recommended

Kerajaan Slovenia juga menegaskan bahawa tiada permit dikeluarkan untuk eksport senjata dan peralatan ketenteraan ke Israel sejak Oktober 2023 kerana konflik tersebut.  

Awal Julai, Slovenia juga menjadi negara EU pertama yang mengharamkan dua menteri Israel berhaluan kanan jauh daripada memasuki negara itu.  

Mereka mengisytiharkan kedua-dua ahli politik Israel itu sebagai "persona non grata," dengan tuduhan menghasut "keganasan melampau dan pelanggaran serius hak asasi rakyat Palestin" melalui "kenyataan genosid mereka."  

Pada Jun 2024, parlimen Slovenia meluluskan dekri mengiktiraf kedaulatan Palestin, mengikuti langkah Ireland, Norway, dan Sepanyol, sebahagiannya didorong oleh kutukan terhadap serangan bom Israel yang berterusan ke atas Gaza selepas 7 Oktober 2023.

SUMBER:AFP
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us