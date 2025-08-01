Slovenia mengumumkan bahawa mereka akan mengharamkan semua perdagangan senjata dengan Israel berikutan perang genosid di Gaza – tindakan yang pertama oleh sebuah negara EU.
Kerajaan Slovenia sering mengkritik Israel dan tahun lalu mengambil langkah untuk mengiktiraf negara Palestin sebagai sebahagian usaha mengakhiri perang genosid di Gaza secepat mungkin.
"Slovenia merupakan negara Eropah pertama yang mengharamkan import, eksport, dan transit senjata ke dan dari Israel," menurut kenyataan kerajaan pada lewat Khamis.
Mereka menyatakan tindakan ini dilakukan "secara bebas" kerana blok EU "tidak dapat melaksanakan langkah konkrit akibat perbezaan pendapat dan perpecahan dalaman."
Dalam peperangan dahsyat di Gaza, di mana "rakyat mati kerana bantuan kemanusiaan secara sistematik ditahan," ia adalah "tanggungjawab setiap negara yang bertanggungjawab untuk bertindak, walaupun bermakna melangkah lebih awal daripada yang lain," menurut kenyataan itu.
Kerajaan Slovenia juga menegaskan bahawa tiada permit dikeluarkan untuk eksport senjata dan peralatan ketenteraan ke Israel sejak Oktober 2023 kerana konflik tersebut.
Awal Julai, Slovenia juga menjadi negara EU pertama yang mengharamkan dua menteri Israel berhaluan kanan jauh daripada memasuki negara itu.
Mereka mengisytiharkan kedua-dua ahli politik Israel itu sebagai "persona non grata," dengan tuduhan menghasut "keganasan melampau dan pelanggaran serius hak asasi rakyat Palestin" melalui "kenyataan genosid mereka."
Pada Jun 2024, parlimen Slovenia meluluskan dekri mengiktiraf kedaulatan Palestin, mengikuti langkah Ireland, Norway, dan Sepanyol, sebahagiannya didorong oleh kutukan terhadap serangan bom Israel yang berterusan ke atas Gaza selepas 7 Oktober 2023.