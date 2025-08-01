Kemboja pada Khamis menuduh Thailand menahan 20 askarnya dan membunuh seorang lagi dalam satu insiden, susulan gencatan senjata rapuh yang kini memasuki hari keempat di sepanjang sempadan yang dipertikaikan.
Lima hari pertempuran sengit antara dua negara Asia Tenggara itu yang bermula minggu lalu mengakibatkan sekurang-kurangnya 43 orang maut — kebanyakannya orang awam — dan lebih 300,000 lagi terpaksa berpindah, sebelum satu gencatan senjata yang diusahakan di Malaysia pada Isnin berjaya menghentikan pertempuran.
Thailand sejak itu menuduh tentera Kemboja melanggar perjanjian gencatan senjata beberapa kali, dakwaan yang dinafikan oleh pihak berkuasa di Phnom Penh yang sebaliknya menuduh tentera Thailand telah menahan anggota tenteranya secara tidak sah.
“Kami merayu kepada pihak Thailand supaya segera memulangkan kesemua 20 anggota kami, termasuk mana-mana anggota lain yang mungkin berada di bawah kawalan Thailand,” kata Perdana Menteri Kemboja Hun Manet pada Khamis.
Dalam satu kenyataan, pegawai kanan pertahanan Kemboja, Leftenan Jeneral Rath Dararoth, berkata seorang askar Kemboja telah meninggal dunia dalam tahanan Thailand sejak gencatan senjata dan mayatnya telah dipulangkan.
Askar Kemboja disiasat
Thailand kini menahan 20 askar Kemboja yang menyerah diri, termasuk dua yang sedang dirawat, menurut Laksamana Muda Thailand Surasant Kongsiri.
“Kami sedang menyiasat mereka untuk mengesahkan fakta. Selepas siasatan selesai, mereka akan dibebaskan,” kata Pemangku Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, sambil menegaskan tentera Thailand tidak melanggar perjanjian gencatan senjata.
Berdasarkan rundingan antara komander tentera yang diadakan selepas pengumuman gencatan senjata Isnin lalu, Thailand dan Kemboja bersetuju untuk memudahkan pemulangan askar yang cedera dan mayat yang terkorban, serta mengelak daripada menambah bilangan tentera di sempadan.
Kemboja turut membawa pegawai tentera dan diplomat ke sebuah pos kawalan sempadan pada Rabu untuk mengesahkan gencatan senjata, ketika kedua-dua pihak saling menuduh satu sama lain melanggar perjanjian tersebut.
Selama beberapa dekad, Thailand dan Kemboja bergelut dalam isu sempadan sepanjang 817 km, dengan hak milik kuil Hindu purba Ta Moan Thom dan kuil abad ke-11 Preah Vihear menjadi punca utama pertikaian.
Gencatan senjata terbaharu ini tercetus susulan desakan Malaysia dan gesaan oleh Amerika Syarikat.
Presiden Donald Trump telah menghubungi pemimpin Thailand dan Kemboja, memberi amaran bahawa perjanjian perdagangan tidak akan dimeterai sekiranya pertempuran diteruskan.
Kedua-dua negara kini menghadapi tarif sebanyak 36 peratus ke atas barangan yang dihantar ke Amerika Syarikat — pasaran eksport terbesar mereka.
Setiausaha Perdagangan AS Howard Lutnick dalam satu temu bual bersama Sean Hannity di Fox News awal pagi Khamis berkata perjanjian perdagangan telah dicapai dengan kedua-dua negara menjelang tarikh akhir tarif pada 1 Ogos.