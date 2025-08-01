ASIA
2 min membaca
Kemboja desak Thailand bebaskan askar yang ditahan
Susulan pertempuran yang mengorbankan 43 nyawa dan menyebabkan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal, Kemboja menggesa Thailand segera memulangkan askarnya yang ditahan, di tengah-tengah gencatan senjata rapuh yang masih bertahan.
Kemboja desak Thailand bebaskan askar yang ditahan
Thailand kini menahan 20 askar Kemboja yang telah menyerah diri, termasuk dua yang sedang menerima rawatan perubatan, kata Laksamana Muda Thailand. / AA
1 Ogos 2025

Kemboja pada Khamis menuduh Thailand menahan 20 askarnya dan membunuh seorang lagi dalam satu insiden, susulan gencatan senjata rapuh yang kini memasuki hari keempat di sepanjang sempadan yang dipertikaikan.

Lima hari pertempuran sengit antara dua negara Asia Tenggara itu yang bermula minggu lalu mengakibatkan sekurang-kurangnya 43 orang maut — kebanyakannya orang awam — dan lebih 300,000 lagi terpaksa berpindah, sebelum satu gencatan senjata yang diusahakan di Malaysia pada Isnin berjaya menghentikan pertempuran.

Thailand sejak itu menuduh tentera Kemboja melanggar perjanjian gencatan senjata beberapa kali, dakwaan yang dinafikan oleh pihak berkuasa di Phnom Penh yang sebaliknya menuduh tentera Thailand telah menahan anggota tenteranya secara tidak sah.

“Kami merayu kepada pihak Thailand supaya segera memulangkan kesemua 20 anggota kami, termasuk mana-mana anggota lain yang mungkin berada di bawah kawalan Thailand,” kata Perdana Menteri Kemboja Hun Manet pada Khamis.

Dalam satu kenyataan, pegawai kanan pertahanan Kemboja, Leftenan Jeneral Rath Dararoth, berkata seorang askar Kemboja telah meninggal dunia dalam tahanan Thailand sejak gencatan senjata dan mayatnya telah dipulangkan.

Askar Kemboja disiasat

Thailand kini menahan 20 askar Kemboja yang menyerah diri, termasuk dua yang sedang dirawat, menurut Laksamana Muda Thailand Surasant Kongsiri.

“Kami sedang menyiasat mereka untuk mengesahkan fakta. Selepas siasatan selesai, mereka akan dibebaskan,” kata Pemangku Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, sambil menegaskan tentera Thailand tidak melanggar perjanjian gencatan senjata.

recommended

Berdasarkan rundingan antara komander tentera yang diadakan selepas pengumuman gencatan senjata Isnin lalu, Thailand dan Kemboja bersetuju untuk memudahkan pemulangan askar yang cedera dan mayat yang terkorban, serta mengelak daripada menambah bilangan tentera di sempadan.

Kemboja turut membawa pegawai tentera dan diplomat ke sebuah pos kawalan sempadan pada Rabu untuk mengesahkan gencatan senjata, ketika kedua-dua pihak saling menuduh satu sama lain melanggar perjanjian tersebut.

Selama beberapa dekad, Thailand dan Kemboja bergelut dalam isu sempadan sepanjang 817 km, dengan hak milik kuil Hindu purba Ta Moan Thom dan kuil abad ke-11 Preah Vihear menjadi punca utama pertikaian.

Gencatan senjata terbaharu ini tercetus susulan desakan Malaysia dan gesaan oleh Amerika Syarikat.

Presiden Donald Trump telah menghubungi pemimpin Thailand dan Kemboja, memberi amaran bahawa perjanjian perdagangan tidak akan dimeterai sekiranya pertempuran diteruskan.

Kedua-dua negara kini menghadapi tarif sebanyak 36 peratus ke atas barangan yang dihantar ke Amerika Syarikat — pasaran eksport terbesar mereka.

Setiausaha Perdagangan AS Howard Lutnick dalam satu temu bual bersama Sean Hannity di Fox News awal pagi Khamis berkata perjanjian perdagangan telah dicapai dengan kedua-dua negara menjelang tarikh akhir tarif pada 1 Ogos.

SUMBER:TRT Global
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us