Kemboja pada Khamis menuduh Thailand menahan 20 askarnya dan membunuh seorang lagi dalam satu insiden, susulan gencatan senjata rapuh yang kini memasuki hari keempat di sepanjang sempadan yang dipertikaikan.

Lima hari pertempuran sengit antara dua negara Asia Tenggara itu yang bermula minggu lalu mengakibatkan sekurang-kurangnya 43 orang maut — kebanyakannya orang awam — dan lebih 300,000 lagi terpaksa berpindah, sebelum satu gencatan senjata yang diusahakan di Malaysia pada Isnin berjaya menghentikan pertempuran.

Thailand sejak itu menuduh tentera Kemboja melanggar perjanjian gencatan senjata beberapa kali, dakwaan yang dinafikan oleh pihak berkuasa di Phnom Penh yang sebaliknya menuduh tentera Thailand telah menahan anggota tenteranya secara tidak sah.

“Kami merayu kepada pihak Thailand supaya segera memulangkan kesemua 20 anggota kami, termasuk mana-mana anggota lain yang mungkin berada di bawah kawalan Thailand,” kata Perdana Menteri Kemboja Hun Manet pada Khamis.

Dalam satu kenyataan, pegawai kanan pertahanan Kemboja, Leftenan Jeneral Rath Dararoth, berkata seorang askar Kemboja telah meninggal dunia dalam tahanan Thailand sejak gencatan senjata dan mayatnya telah dipulangkan.

Askar Kemboja disiasat

Thailand kini menahan 20 askar Kemboja yang menyerah diri, termasuk dua yang sedang dirawat, menurut Laksamana Muda Thailand Surasant Kongsiri.

“Kami sedang menyiasat mereka untuk mengesahkan fakta. Selepas siasatan selesai, mereka akan dibebaskan,” kata Pemangku Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, sambil menegaskan tentera Thailand tidak melanggar perjanjian gencatan senjata.