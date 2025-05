Bulan lepas, Ankara menjadi tuan rumah pertemuan bersejarah antara dua negara yang mempunyai peranan sebagai strategik utama di Tanduk Afrika: Ethiopia dan Somalia. Kedua-dua negara telah mempunyai hubungan diplomatik yang huru-hara selama hampir tiga dekad.



Perdamaian bersejarah yang dimediasi oleh Türkiye antara Somalia dan Ethiopia menandakan kemajuan yang signifikan dalam pengurusan konflik, membezakan diplomasi dan dasar luar Ankara daripada kuasa global seperti Amerika Syarikat (AS), China, dan Kesatuan Eropah (EU).



Sebelum ini, wilayah Tanduk Afrika dan konflik di Somalia mendorong negara dunia untuk melabur dalam bantuan kemanusiaan atau ketenteraan untuk melemahkan Al Shabab. Tidak lama kemudian, sudah jelas bahawa konflik ini tidak dapat diselesaikan tanpa mengambil kira Ethiopia.



Ini adalah kunci yang menjadikan pendekatan Türkiye unik. Ia beroperasi atas premis bahawa selagi terdapat permusuhan antara kedua-dua negara Afrika tersebut, tidak akan ada penyelesaian yang kukuh dan krisis akan berterusan.



Menurut laporan dari Akademi Geneva, Afrika menduduki tempat kedua selepas Timur Tengah dari segi konflik bersenjata mengikut wilayah.



Benua ini mengalami lebih daripada 35 konflik bersenjata bukan antarabangsa, termasuk di Burkina Faso, Cameroon, Republik Afrika Tengah (CAR), Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Mali, Mozambique, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan Selatan dan Sudan.





Pelbagai puak bersenjata terlibat dalam konflik ini, sama ada menentang pasukan kerajaan atau bertelagah sesama sendiri. Kuasa-kuasa Barat dan negara-negara jiran telah campur tangan dalam konflik bersenjata bukan antarabangsa yang berlaku di Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, dan Somalia.



Berbanding dengan kes-kes perang saudara lain di seluruh dunia, seperti di Colombia, Filipina, atau Afghanistan, konflik di Afrika jarang diselesaikan melalui rundingan damai dan penyelesaian. Ini mungkin berubah kerana Somalia dan Ethiopia akhirnya telah bersetuju untuk menangani perbezaan mereka.



Di bawah Deklarasi Ankara, kedua-dua negara akan memulakan rundingan selewat-lewatnya pada bulan Februari, dengan bantuan Türkiye, dan akan diselesaikan serta ditandatangani dalam masa empat bulan.



"Perjanjian antara dua jiran (Somalia dan Ethiopia) kini telah menenangkan ketakutan akan konflik serantau yang lebih luas di Tanduk Afrika," tulis Emmanuel Onyango dan Tuğrul Oğuzhan Yılmaz untuk TRT Afrika. "Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Kesatuan Afrika (AU) dan blok serantau di Afrika Timur, Jawatankuasa Antara Kerajaan untuk Pembangunan (IGAD), menyambut baik perjanjian itu dan mengucapkan tahniah kepada Türkiye atas usaha mediasi mereka."



Cabaran Somalia



Di Somalia, Al Shabab memainkan peranan penting dalam menjadikan Tanduk Afrika salah satu kawasan yang paling berisiko konflik. Selain itu, kehadiran pelbagai pelakon global di negara ini, terutamanya Misi Sokongan dan Penstabilan Kesatuan Afrika di Somalia (AUSSOM) dan Misi Bantuan Peralihan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Somalia (UNTMIS), menjadikan konflik ini setanding dengan hubungan AS-Taliban.

Somalia kekal sebagai salah satu agenda penting dalam sistem antarabangsa pasca Perang Dingin. Ia adalah salah satu makmal pertama wacana campur tangan kemanusiaan yang muncul dengan kejatuhan Kesatuan Soviet.



Pada tahun 1991, bermula dengan kejatuhan rejim Siad Barre selepas memegang kuasa sejak 1969, negara tersebut jatuh ke dalam konflik dalaman. Perang antara puak dan hulubalang perang ini mendapat tindakan serantau serta global.



Usaha pemeliharaan keamanan PBB dan operasi "bantuan kemanusiaan" Tentera Amerika Syarikat memecahkan konflik pada tahun 1992. Namun, campur tangan ini mencipta masalahnya sendiri.



Namun kena ingat ketidakberkesanan hampir kronik masyarakat antarabangsa dalam membantu sesebuah negara membina semula dirinya. Selepas pencerobohan Kesatuan Soviet, AS menyokong penentangan Afghanistan dalam mengalahkan Soviet. Tetapi apabila Soviet menarik diri dari Afghanistan, begitu juga dengan AS.



Pembinaan semula pasca-konflik, transformasi, dan mekanisme keadilan transisi yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat bertindak balas terhadap sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan serius - ini semua tidak ditubuhkan di Somalia atau Afghanistan.



Mengisi kekosongan

Kekosongan kuasa yang ditinggalkan selepas penarikan balik PBB dan AS dari Somalia pada tahun '90-an telah diisi oleh pelakon negeri dan bukan negeri serantau. Jiran barat Somalia, Ethiopia, memainkan peranan penting selepas tahun 1996 dengan memulakan serangan merentas sempadan.



Pada tahun 2005, Kesatuan Mahkamah Islam yang telah menubuhkan pengaruhnya sendiri, mengalahkan para hulubalang perang pada tahun 2006 dan mengisytiharkan kuasanya di Somalia, yang membawa kepada campur tangan baru oleh Ethiopia di negara tersebut.



Ethiopia, disokong secara politik oleh AS dan secara ketenteraan oleh Uganda, bersama dengan Misi Kesatuan Afrika di Somalia (AMISOM) dan Kerajaan Peralihan Persekutuan, mengekalkan dominasi mereka sehingga 2009.



Pada tahun yang sama, Al Shabab mengambil kesempatan daripada kekosongan kuasa yang ditinggalkan oleh penarikan diri Ethiopia dari negara itu dan memperkenalkan pemerintahan mereka, mengekalkan kawalan ke atas bahagian selatan negara tersebut. Sejak penubuhannya dan terutamanya selepas pengumuman ikrar setia kepada Al Qaeda pada tahun 2012, Al Shabab menjadi sasaran utama 'Perang Menentang Keganasan' Amerika Syarikat di rantau ini.



Selepas 18 tahun melakukan kekejaman besar di dalam Somalia, Kenya dan Ethiopia yang berdekatan, Al Shabab menyaksikan kekalahan ketenteraan, penarikan diri serta penyusunan semula. Stig Jarle Hansen, salah seorang pakar terkemuka mengenai Al Shabab, berpendapat bahawa cukai haram, persaingan komuniti, kelemahan tentera, dan kewujudan kawasan selamat telah menjadi beberapa elemen utama bagi ketahanan Al Shabab.



Pengalaman domestik, serantau, dan global boleh membantu penguatkuasaan undang-undang untuk menghentikan kebangkitan Al Shabab di Tanduk Afrika. Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Kedaulatan Undang-Undang dan Institusi Keselamatan, yang ditubuhkan di bawah Jabatan Operasi Keamanan, mempunyai satu bahagian di bawah mandatnya yang dinamakan pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi.



Objektif utama proses ini adalah untuk menyumbang kepada keselamatan dan kestabilan dalam persekitaran pasca-konflik supaya pemulihan dan pembangunan dapat dimulakan. Ini telah diterapkan kepada konflik di Republik Afrika Tengah (CAR), Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, Burundi, Colombia, Ethiopia, Haiti, Iraq, Libya, Yaman, dan Somalia.

Salah satu contoh yang paling terkenal ialah Mukhtar Robow, bekas timbalan pemimpin dan jurucakap Al Shabab, yang meninggalkan kumpulan itu pada tahun 2015 dan dilantik sebagai Menteri Hal Ehwal Agama Somalia. Perkara seperti ini perlu diperluaskan untuk menekankan hakikat bahawa cara Al Shabab mencabar negara dan mengganggu keamanan di rantau ini tidak boleh diteruskan.



Deklarasi Ankara



Deklarasi Ankara yang diumumkan antara Somalia dan Ethiopia meletakkan asas untuk rundingan serupa pada masa depan bagi memerangi Al Shabab kerana kedua-dua negara adalah sasaran dan mangsa pergerakan ini serta mempunyai pengalaman yang signifikan dalam bidang ini.



Kenyaataan rasmi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Türkiye menyatakan "Mereka bersetuju, dalam semangat persahabatan dan saling menghormati, untuk melupakan dan meninggalkan perbezaan serta isu-isu yang kontroversi dan maju ke hadapan melalui kerjasama untuk mengejar kemakmuran bersama."



Keamanan yang kuat dan tahan lama hanya boleh berlaku dengan pendekatan holistik dan bukannya dengan satu negara berjuang sendirian. Pengalaman, kecerdasan, dan perkongsian pengetahuan adalah kunci untuk mana-mana konflik berakhir.



Ini adalah salah satu kegagalan operasi utama dalam rundingan antara AS dan Taliban di Afghanistan. Walaupun AS tidak beroperasi sendirian di Afghanistan tetapi dengan pembabitan antarabangsa sejak 2001, ia tidak melibatkan pihak lain untuk keamanan yang berkelanjutan yang akan memberi manfaat kepada semua orang di rantau ini.



Berbanding dengan pendekatan AS, inisiatif Türkiye untuk mengakhiri krisis yang berlarutan selama beberapa dekad dengan membenarkan pihak-pihak yang terlibat duduk di meja yang sama untuk membincangkan cabaran yang akan datang adalah sesuatu yang telah ditunggu-tunggu oleh wilayah Tanduk Afrika.



SUMBER: TRT World