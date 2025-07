Thailand sedang meneliti pemberian konsesi perdagangan baharu kepada Amerika Syarikat dalam usaha mengelak tarif yang tinggi oleh pentadbiran Trump, ketika kedua-dua pihak meneruskan rundingan menjelang tarikh akhir awal Ogos ini, menurut laporan Bangkok Post.

Menteri Kewangan Thailand Pichai Chunahavajira berkata Bangkok sedang mempertimbangkan untuk memberikan akses pasaran tanpa cukai kepada lebih banyak barangan dari AS, termasuk buah longan dan ikan tilapia yang kini dikenakan duti import. Pengurangan serupa sebelum ini telah diberikan kepada rakan dagang lain. Kerajaan juga sedang mengkaji semula peraturan sedia ada bagi membenarkan kemasukan kenderaan yang dipandu sebelah kiri dari AS serta menghapuskan cukai terhadap barangan yang sudah termasuk dalam perjanjian perdagangan bebas sedia ada.

Langkah ini dibuat susulan isyarat dari Washington yang mahukan cadangan yang lebih “bercita-cita tinggi”. Dalam ucapannya di seminar The Art of The (Re)Deal di Bangkok pada Isnin, Pichai berkata kedua-dua pihak masih terlibat dalam perbincangan dan optimis untuk mencapai perjanjian sebelum tarikh akhir 1 Ogos yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Thailand dilaporkan berjanji untuk menghapuskan duti import ke atas sehingga 90% barangan dari AS serta memansuhkan beberapa sekatan bukan tarif sebagai sebahagian daripada strategi lebih meluas untuk meredakan ketegangan perdagangan. Selain itu, negara Asia Tenggara itu juga menawarkan untuk meningkatkan pembelian produk pertanian dan tenaga dari AS bagi membantu mengurangkan lebihan dagangan berjumlah AS$46 bilion.

Amerika Syarikat merupakan destinasi eksport terbesar bagi Thailand pada 2024, merangkumi hampir 18% daripada jumlah penghantaran. Eksport Thailand ke AS meningkat 15% dalam lima bulan pertama 2025, sebahagiannya didorong oleh pesanan yang dipercepatkan menjelang pelaksanaan tarif baharu.

Namun begitu, Pichai memberi amaran bahawa beberapa tuntutan dari Washington melangkaui kerangka perdagangan biasa. “Terdapat juga pertimbangan geopolitik,” katanya, sambil memberi amaran bahawa konsesi dalam isu sensitif boleh mencetuskan keresahan dalam negara. “Sebarang perjanjian mestilah mampan dan saling menguntungkan.”

Salah satu isu yang dibangkitkan oleh rundingan AS melibatkan keperluan kandungan tempatan dalam sektor pembuatan Thailand. Pichai menjelaskan tuntutan sedemikian berkemungkinan tidak memberi kesan besar memandangkan majoriti eksport negara itu masih bergantung kepada input tempatan dan industri tradisional.

AS kini mengambil pendekatan lebih tegas dalam dasar perdagangan, termasuk memperkenalkan tarif tinggi terhadap negara yang disyaki memudahkan penghantaran semula barangan dari China bagi mengelak tarif sedia ada. Vietnam, contohnya, telah bersetuju dengan perjanjian baharu yang merangkumi tarif 20% ke atas eksport dan 40% ke atas produk penghantaran semula.

Thailand adalah antara beberapa negara yang menerima surat amaran tarif daripada pentadbiran Trump dan kini sedang berlumba untuk mencapai persetujuan. Kegagalan dalam merundingkan tarif yang lebih rendah daripada pasaran eksport utamanya boleh membawa kesan besar kepada ekonomi negara. Penganalisis memberi amaran bahawa tarif 36% ke atas barangan Thailand boleh menjejaskan eksport secara ketara dan mengurangkan sehingga satu mata peratusan daripada unjuran pertumbuhan KDNK tahun ini.

Walaupun pasukan rundingan Thailand masih berharap, hasil akhir rundingan bergantung kepada sejauh mana kedua-dua pihak sanggup berkompromi dalam mengimbangi keutamaan perdagangan dengan pertimbangan politik domestik.