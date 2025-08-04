Kumpulan pemerhati sementara ASEAN telah mengadakan lawatan ke kawasan sempadan Kemboja-Thailand yang terjejas akibat konflik, beberapa hari selepas gencatan senjata berkuat kuasa bagi menghentikan pertempuran antara kedua-dua negara jiran, lapor Agensi berita Xinhua.

Delegasi serantau itu merangkumi pegawai diplomatik tentera Malaysia—iaitu pengerusi semasa ASEAN—serta penolong pegawai diplomatik tentera dari Vietnam dan Filipina, menurut Kementerian Pertahanan Kemboja pada Sabtu.

“Kemboja bersedia untuk bekerjasama dengan kumpulan pemerhati yang diketuai Malaysia bagi memantau pelaksanaan gencatan senjata,” kata Maly Socheata, Setiausaha Negara dan jurucakap kementerian berkenaan.