ASIA
1 min membaca
Pemerhati ASEAN lawat sempadan Kemboja-Thai susulan gencatan senjata
Lawatan tersebut diadakan susulan pertempuran bersenjata yang tercetus pada 24 Julai lalu.
Pemerhati ASEAN lawat sempadan Kemboja-Thai susulan gencatan senjata
FOTO FAIL: Penglibatan ASEAN mencerminkan peranan blok serantau itu sebagai perantara dalam isu keselamatan. / AP
4 Ogos 2025

Kumpulan pemerhati sementara ASEAN telah mengadakan lawatan ke kawasan sempadan Kemboja-Thailand yang terjejas akibat konflik, beberapa hari selepas gencatan senjata berkuat kuasa bagi menghentikan pertempuran antara kedua-dua negara jiran, lapor Agensi berita Xinhua.

Delegasi serantau itu merangkumi pegawai diplomatik tentera Malaysia—iaitu pengerusi semasa ASEAN—serta penolong pegawai diplomatik tentera dari Vietnam dan Filipina, menurut Kementerian Pertahanan Kemboja pada Sabtu.

“Kemboja bersedia untuk bekerjasama dengan kumpulan pemerhati yang diketuai Malaysia bagi memantau pelaksanaan gencatan senjata,” kata Maly Socheata, Setiausaha Negara dan jurucakap kementerian berkenaan.

recommended

Lawatan tersebut diadakan susulan pertempuran bersenjata yang tercetus pada 24 Julai lalu, yang menimbulkan kebimbangan terhadap kemungkinan tercetusnya konflik lebih besar di kawasan yang telah lama bergolak itu.

Insiden itu mendorong kedua-dua negara mencapai persetujuan untuk gencatan senjata serta-merta dan tanpa syarat pada 28 Julai, yang mula berkuat kuasa tepat pada tengah malam.

Walaupun butiran masih terhad, penglibatan ASEAN mencerminkan peranan yang semakin berkembang oleh blok serantau itu sebagai perantara dalam isu keselamatan, khususnya ketika Kemboja dan Thailand berusaha meredakan ketegangan menerusi dialog di bawah kerangka ASEAN yang berteraskan prinsip tidak campur tangan dan penyelesaian secara aman.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us