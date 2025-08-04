Kumpulan pemerhati sementara ASEAN telah mengadakan lawatan ke kawasan sempadan Kemboja-Thailand yang terjejas akibat konflik, beberapa hari selepas gencatan senjata berkuat kuasa bagi menghentikan pertempuran antara kedua-dua negara jiran, lapor Agensi berita Xinhua.
Delegasi serantau itu merangkumi pegawai diplomatik tentera Malaysia—iaitu pengerusi semasa ASEAN—serta penolong pegawai diplomatik tentera dari Vietnam dan Filipina, menurut Kementerian Pertahanan Kemboja pada Sabtu.
“Kemboja bersedia untuk bekerjasama dengan kumpulan pemerhati yang diketuai Malaysia bagi memantau pelaksanaan gencatan senjata,” kata Maly Socheata, Setiausaha Negara dan jurucakap kementerian berkenaan.
Lawatan tersebut diadakan susulan pertempuran bersenjata yang tercetus pada 24 Julai lalu, yang menimbulkan kebimbangan terhadap kemungkinan tercetusnya konflik lebih besar di kawasan yang telah lama bergolak itu.
Insiden itu mendorong kedua-dua negara mencapai persetujuan untuk gencatan senjata serta-merta dan tanpa syarat pada 28 Julai, yang mula berkuat kuasa tepat pada tengah malam.
Walaupun butiran masih terhad, penglibatan ASEAN mencerminkan peranan yang semakin berkembang oleh blok serantau itu sebagai perantara dalam isu keselamatan, khususnya ketika Kemboja dan Thailand berusaha meredakan ketegangan menerusi dialog di bawah kerangka ASEAN yang berteraskan prinsip tidak campur tangan dan penyelesaian secara aman.