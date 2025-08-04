Pegawai Thailand dan Kemboja bertemu di Malaysia pada Isnin, selepas gencatan senjata antara kedua-dua jiran itu berjaya dikekalkan, menurut satu kenyataan.
Hubungan antara Thailand dan Kemboja merosot dalam beberapa minggu kebelakangan ini apabila ketegangan meningkat sehingga menyebabkan serangan udara dan tembakan roket merentas sempadan, mengakibatkan puluhan terkorban dan cedera, termasuk askar. Keadaan ini berakhir dengan gencatan senjata pada 28 Julai.
Pegawai dari kedua-dua belah pihak mengadakan perbincangan sebelum mesyuarat GBC pada hari Khamis, yang dijangka akan menetapkan dasar bagi pelan pengurangan ketegangan yang lebih luas di bawah kerangka Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), serta kerjasama ketenteraan dua hala.
Pertemuan trilateral sebelum rundingan
Sebelum mesyuarat mereka, Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, mengadakan persidangan video trilateral pada hari Ahad bersama rakan sejawatannya dari Kemboja dan Thailand, iaitu Jeneral Tea Seiha dan Jeneral Natthaphon Narkphanit.
Menteri Pertahanan Malaysia berkata mesyuarat GBC yang akan datang akan melibatkan pemerhati dari Malaysia, AS, dan China, mencerminkan minat antarabangsa untuk memastikan penyelesaian damai bagi pertikaian sempadan itu.
Bangkok dan Phnom Penh mempunyai pertikaian sempadan di sepanjang wilayah Preah Vihear Kemboja dan wilayah Ubon Ratchathani di timur laut Thailand, dengan ketegangan yang timbul semula sejak 28 Mei, apabila seorang askar Kemboja terbunuh.
Secara berasingan, tentera Thailand pada hari Isnin mengesahkan bahawa mereka telah menahan 18 askar Kemboja sebagai "tahanan perang."
Tahanan perang itu "akan dipulangkan setelah konflik bersenjata dihentikan sepenuhnya, selaras dengan peruntukan Konvensyen Geneva," menurut kenyataan tentera itu.
Kira-kira 20 askar Kemboja ditangkap oleh pasukan Thailand semasa pertempuran sempadan baru-baru ini, dengan dua daripadanya telah dipulangkan minggu lalu.