Pegawai Thailand dan Kemboja bertemu di Malaysia pada Isnin, selepas gencatan senjata antara kedua-dua jiran itu berjaya dikekalkan, menurut satu kenyataan.

Hubungan antara Thailand dan Kemboja merosot dalam beberapa minggu kebelakangan ini apabila ketegangan meningkat sehingga menyebabkan serangan udara dan tembakan roket merentas sempadan, mengakibatkan puluhan terkorban dan cedera, termasuk askar. Keadaan ini berakhir dengan gencatan senjata pada 28 Julai.

Pegawai dari kedua-dua belah pihak mengadakan perbincangan sebelum mesyuarat GBC pada hari Khamis, yang dijangka akan menetapkan dasar bagi pelan pengurangan ketegangan yang lebih luas di bawah kerangka Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), serta kerjasama ketenteraan dua hala.

Pertemuan trilateral sebelum rundingan

Sebelum mesyuarat mereka, Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, mengadakan persidangan video trilateral pada hari Ahad bersama rakan sejawatannya dari Kemboja dan Thailand, iaitu Jeneral Tea Seiha dan Jeneral Natthaphon Narkphanit.