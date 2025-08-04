ASIA
2 min membaca
Thailand dan Kemboja di Malaysia untuk selesaikan pertikaian sempadan, gencatan senjata dikekalkan
Perbincangan awal diadakan sebelum mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) pada hari Khamis untuk perbincangan pengurangan ketegangan dan kerjasama di bawah ASEAN.
Thailand dan Kemboja di Malaysia untuk selesaikan pertikaian sempadan, gencatan senjata dikekalkan
Pada 28 Julai, perdana menteri Kemboja dan Thailand berada di Malaysia untuk perbincangan gencatan senjata. / AP
4 Ogos 2025

Pegawai Thailand dan Kemboja bertemu di Malaysia pada Isnin, selepas gencatan senjata antara kedua-dua jiran itu berjaya dikekalkan, menurut satu kenyataan.  

Hubungan antara Thailand dan Kemboja merosot dalam beberapa minggu kebelakangan ini apabila ketegangan meningkat sehingga menyebabkan serangan udara dan tembakan roket merentas sempadan, mengakibatkan puluhan terkorban dan cedera, termasuk askar. Keadaan ini berakhir dengan gencatan senjata pada 28 Julai.  

Pegawai dari kedua-dua belah pihak mengadakan perbincangan sebelum mesyuarat GBC pada hari Khamis, yang dijangka akan menetapkan dasar bagi pelan pengurangan ketegangan yang lebih luas di bawah kerangka Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), serta kerjasama ketenteraan dua hala.  

Pertemuan trilateral sebelum rundingan  

Sebelum mesyuarat mereka, Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, mengadakan persidangan video trilateral pada hari Ahad bersama rakan sejawatannya dari Kemboja dan Thailand, iaitu Jeneral Tea Seiha dan Jeneral Natthaphon Narkphanit.  

recommended

Menteri Pertahanan Malaysia berkata mesyuarat GBC yang akan datang akan melibatkan pemerhati dari Malaysia, AS, dan China, mencerminkan minat antarabangsa untuk memastikan penyelesaian damai bagi pertikaian sempadan itu.  

Bangkok dan Phnom Penh mempunyai pertikaian sempadan di sepanjang wilayah Preah Vihear Kemboja dan wilayah Ubon Ratchathani di timur laut Thailand, dengan ketegangan yang timbul semula sejak 28 Mei, apabila seorang askar Kemboja terbunuh.  

Secara berasingan, tentera Thailand pada hari Isnin mengesahkan bahawa mereka telah menahan 18 askar Kemboja sebagai "tahanan perang."  

Tahanan perang itu "akan dipulangkan setelah konflik bersenjata dihentikan sepenuhnya, selaras dengan peruntukan Konvensyen Geneva," menurut kenyataan tentera itu.  

Kira-kira 20 askar Kemboja ditangkap oleh pasukan Thailand semasa pertempuran sempadan baru-baru ini, dengan dua daripadanya telah dipulangkan minggu lalu.

SUMBER:AP
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us