ASIA
Trump akan hadir ke Sidang Kemuncak ASEAN pada Oktober, kata PM Anwar
Anwar berkata perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Trump dalam satu panggilan telefon.
Presiden AS Donald Trump akan menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-47, menurut Anwar. / Reuters
1 Ogos 2025

KUALA LUMPUR – Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang dijadual berlangsung pada Oktober ini, menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Bercakap ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-13 (RMK13) di Parlimen pada Khamis, Anwar berkata perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Trump dalam satu panggilan telefon.

“Saya kata, baiklah Tuan Presiden. Saya akan umumkan perkara ini di Parlimen,” kata Anwar kepada ahli-ahli Dewan Rakyat.

Dalam perbualan itu, Trump juga bersetuju untuk menangguhkan pengumuman kadar tarif baharu terhadap Malaysia kepada Jumaat (1 Ogos), satu langkah yang menurut Anwar mungkin memberi kelegaan kepada ekonomi negara.

“Selepas kami berbual, beliau membuat keputusan untuk tangguhkan pengumuman tarif kepada esok. Insya-Allah ini akan membantu kita dan tidak membebankan ekonomi,” katanya.

Anwar menjelaskan rundingan tarif bersama Trump dibuat berlandaskan prinsip perdagangan bebas, selari dengan peralihan landskap ekonomi global ketika ini.

Tambahnya lagi, Trump turut mengucapkan tahniah atas peranan Malaysia dalam usaha mendamaikan ketegangan antara Thailand dan Kemboja, yang menurut Anwar merupakan hasil daripada pendirian bersama ASEAN serta kesediaan kedua-dua negara untuk berunding secara konstruktif.

“Ini berlaku hasil daripada konsensus ASEAN dan sikap positif kedua-dua negara, selain kerjasama yang ditunjukkan oleh Amerika Syarikat dan China, khususnya Trump dan Xi Jinping,” kata Anwar.

SUMBER:TRT Global
