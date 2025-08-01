KUALA LUMPUR – Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang dijadual berlangsung pada Oktober ini, menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Bercakap ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-13 (RMK13) di Parlimen pada Khamis, Anwar berkata perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Trump dalam satu panggilan telefon.

“Saya kata, baiklah Tuan Presiden. Saya akan umumkan perkara ini di Parlimen,” kata Anwar kepada ahli-ahli Dewan Rakyat.

Dalam perbualan itu, Trump juga bersetuju untuk menangguhkan pengumuman kadar tarif baharu terhadap Malaysia kepada Jumaat (1 Ogos), satu langkah yang menurut Anwar mungkin memberi kelegaan kepada ekonomi negara.