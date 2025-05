Beberapa hari selepas akaun rasmi media sosial Trump berkongsi fantasi yang dihasilkan oleh AI mengenai "masa depan" Gaza — menggambarkan sebuah resort yang dibina di atas kemusnahan, menampilkan patung emas dirinya sendiri, jutawan Elon Musk menari sambil dihujani wang tunai, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menikmati koktel, rakyat Palestin telah mengeluarkan video mereka sendiri.

Mesejnya: Masa depan Gaza milik rakyatnya, bukan mereka yang bermimpi untuk menakluk.

Diberi judul A Message to Trump: Gaza Will Always Be Palestinian , video yang dihasilkan oleh AI dari Sahat English, sebuah akaun media sosial yang menyiarkan berita tentang Gaza, menawarkan visi yang sangat berbeza.

Dengan latar belakang lagu "Land of Hope", sebuah lagu yang melambangkan ketabahan, klip ini memaparkan imej belia yang bertekad untuk membina semula dan mengambil kembali tanah air mereka.

Tanpa pesta menjelik mata dan kemewahan keterlaluan, video mereka sebaliknya menunjukkan ketabahan — kanak-kanak tersenyum di tengah-tengah runtuhan, tangan menanam pokok, pelajar berjalan ke sekolah yang belum dibina semula.

"Dengan hati dan tangan, kami akan membina tanah kami" — diulang sebagai mesej penentangan dalam video yang juga menunjukkan kanak-kanak memegang belon yang tertulis, "Saya sayang Gaza," satu kontras yang menyayat hati berbanding klip yang dimuat naik oleh Presiden AS beberapa hari lalu.

Video asal Trump telah menarik kutukan meluas. Pengkritik menyifatkannya sebagai "kejahatan tulen," "pembersihan etnik yang dijenamakan semula sebagai urus niaga hartanah," dan "ejekan mengerikan terhadap penderitaan Gaza."

Bantahan timbul serta-merta. Ramai menggambarkannya sebagai perang psikologi, visi dominasi yang tidak masuk akal dibalut dengan emas dan kegilaan. Imej berunsur ketuhanan — berhala emas yang menjulang tinggi — disedari oleh penonton, dengan ramai yang mengecamnya sebagai simbol Antikristus — seorang tokoh dalam eskatologi Kristian yang diramalkan akan menentang Jesus Christ.

'Yang ini jauh lebih baik'

Namun, orang Palestin memilih respons yang berbeza. Daripada sekadar kemarahan, mereka menawarkan visi. Video mereka, yang dikongsi secara meluas dalam talian, dipuji kerana berjaya mengambil kembali naratif. Pengguna media sosial memujinya sebagai penegasan kuat terhadap identiti Palestin.

"Ini tanah kami. Kami akan membina. Kami akan bangkit," tulis seorang rakyat Palestin di X. Seorang pengguna lain menulis: "Trump angan-angan tentang Gaza tanpa orang Palestin. Orang Palestin bermimpi Gaza berkembang — BERSAMA rakyatnya."

"Ia adalah penentangan. Ia adalah Gaza yang tabah. Ia adalah Gaza kemanusiaan. Ia adalah Gaza yang berdenyut dengan kehidupan," tulis Abdulwahab Shajaa di X.

Seorang lagi pengguna X, Mahbub Husain , mengulas, "Biarkan sejuta bunga mekar. Biarkan rakyat Palestin bebas."

David Gatman Nyass menulis bahawa video terbaru dari Gaza adalah lebih baik, satu sentimen yang disuarakan oleh ramai di media sosial. "Yang ini jauh lebih baik."

Gaza kekal sebagai medan perang yang penuh dengan parut, dengan hampir 16 bulan perang genosid Israel membunuh lebih 62,000 rakyat Palestin, mencederakan lebih 115,000, dan menyebabkan majoriti daripada 2.3 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal.

Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah mengeluarkan waran tangkap terhadap Netanyahu dan bekas menteri pertahanan Yoav Gallant atas jenayah perang. Pemulihan dan pembinaan semula dianggarkan oleh PBB akan menelan kos lebih daripada $53 bilion.

Tetapi di sebalik semua angka perang genosid Israel, ada ketabahan.

Dalam kata-kata seorang pengguna media sosial: "Israel mahu Gaza musnah. Orang Palestin mahu tanah air mereka berkembang. Itulah perbezaannya."

