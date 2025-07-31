SINGAPURA — Singapura mengisytiharkan kesediaannya "secara prinsip" untuk mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara berdaulat, dengan syarat langkah itu dapat memajukan penyelesaian dua negara melalui perundingan, menurut perutusan negara itu di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada hari Selasa.

Kevin Cheok, Timbalan Setiausaha bagi Asia-Pasifik di Kementerian Luar Singapura, mengulangi sokongan konsisten negara kota itu terhadap hak Palestin untuk memiliki tanah air berdasarkan resolusi Majlis Keselamatan PBB, sambil menekankan bahawa keamanan kekal memerlukan perundingan langsung antara kedua-dua pihak.

"Singapura secara konsisten menyokong hak rakyat Palestin untuk memiliki tanah air mereka sendiri melalui penyelesaian dua negara yang dirundingkan, selaras dengan resolusi PBB yang relevan," kata Cheok pada persidangan peringkat tinggi PBB mengenai Palestin di New York. "Kami yakin ini merupakan satu-satunya jalan yang boleh dilaksanakan untuk mencapai penyelesaian menyeluruh, adil dan kekal bagi konflik yang berlarutan ini."

Komitmen dalam pembinaan semula Gaza

Selain pengiktirafan diplomatik, Singapura juga menyatakan kesediaannya untuk membantu pemulihan Gaza sebaik gencatan senjata kekal dicapai.