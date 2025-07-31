SINGAPURA — Singapura mengisytiharkan kesediaannya "secara prinsip" untuk mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara berdaulat, dengan syarat langkah itu dapat memajukan penyelesaian dua negara melalui perundingan, menurut perutusan negara itu di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada hari Selasa.
Kevin Cheok, Timbalan Setiausaha bagi Asia-Pasifik di Kementerian Luar Singapura, mengulangi sokongan konsisten negara kota itu terhadap hak Palestin untuk memiliki tanah air berdasarkan resolusi Majlis Keselamatan PBB, sambil menekankan bahawa keamanan kekal memerlukan perundingan langsung antara kedua-dua pihak.
"Singapura secara konsisten menyokong hak rakyat Palestin untuk memiliki tanah air mereka sendiri melalui penyelesaian dua negara yang dirundingkan, selaras dengan resolusi PBB yang relevan," kata Cheok pada persidangan peringkat tinggi PBB mengenai Palestin di New York. "Kami yakin ini merupakan satu-satunya jalan yang boleh dilaksanakan untuk mencapai penyelesaian menyeluruh, adil dan kekal bagi konflik yang berlarutan ini."
Komitmen dalam pembinaan semula Gaza
Selain pengiktirafan diplomatik, Singapura juga menyatakan kesediaannya untuk membantu pemulihan Gaza sebaik gencatan senjata kekal dicapai.
"Kami menyeru Israel agar segera menghapuskan semua sekatan terhadap penghantaran bantuan kemanusiaan yang kritikal," katanya, menyertai seruan global untuk gencatan senjata. "Singapura sedang mempertimbangkan untuk menghantar pasukan perubatan bagi merawat pesakit dari Gaza dan bersedia menyokong usaha pembinaan semula selepas gencatan senjata."
Sikap Singapura mencerminkan dasar luar negara yang berhati-hati tetapi berprinsip. Walaupun mengekalkan hubungan dengan Israel, Singapura sebelum ini mengundi menyokong resolusi PBB yang menuntut gencatan sementara dan mengutuk pembinaan petempatan haram.
Cheok menekankan bahawa pengiktirafan Palestin mesti sebahagian daripada proses perdamaian yang lebih luas: "Tindakan sepihak oleh mana-mana pihak tidak akan membawa kestabilan. Kedua-dua Israel dan Palestin perlu kembali ke meja rundingan."
Kenyataan ini selari dengan momentum antarabangsa yang semakin meningkat - termasuk pengiktirafan terkini oleh Sepanyol, Ireland dan Norway - tetapi menekankan pendirian Singapura yang mahukan penyelesaian dipersetujui bersama berbanding isyarat simbolik.