Badan keselamatan tertinggi Iran meluluskan penubuhan Majlis Pertahanan Nasional, menurut media negara, berikutan konflik dengan Israel pada Jun yang menjadi cabaran ketenteraan paling serius Iran sejak perang dengan Iraq pada 1980-an.

"Badan pertahanan baharu ini akan mengkaji semula rancangan pertahanan dan meningkatkan keupayaan angkatan bersenjata Iran secara terpusat," lapor media negara pada Ahad, memetik kenyataan Sekretariat Majlis Keselamatan Negara Tertinggi.

Majlis pertahanan itu akan dipengerusikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan terdiri daripada ketiga-tiga ketua cabang kerajaan, komander kanan angkatan bersenjata, serta kementerian berkaitan.