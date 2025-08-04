DUNIA
Iran tubuhkan majlis pertahanan baru selepas konflik dengan Israel
Sekretariat Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menyatakan bahawa badan pertahanan baharu itu akan mengkaji semula rancangan pertahanan dan meningkatkan keupayaan angkatan bersenjata.
Israel melancarkan serangan tidak provokasi terhadap Iran pada 13 Jun, mencetuskan konflik singkat. / Reuters
4 Ogos 2025

Badan keselamatan tertinggi Iran meluluskan penubuhan Majlis Pertahanan Nasional, menurut media negara, berikutan konflik dengan Israel pada Jun yang menjadi cabaran ketenteraan paling serius Iran sejak perang dengan Iraq pada 1980-an.  

"Badan pertahanan baharu ini akan mengkaji semula rancangan pertahanan dan meningkatkan keupayaan angkatan bersenjata Iran secara terpusat," lapor media negara pada Ahad, memetik kenyataan Sekretariat Majlis Keselamatan Negara Tertinggi.  

Majlis pertahanan itu akan dipengerusikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan terdiri daripada ketiga-tiga ketua cabang kerajaan, komander kanan angkatan bersenjata, serta kementerian berkaitan.  

Pada hari Ahad, panglima tentera Iran, Amir Hatami, memberi amaran bahawa ancaman dari Israel masih berterusan dan tidak boleh dipandang ringan.  

Israel melancarkan serangan tanpa provokasi ke atas Iran pada 13 Jun, mencetuskan konflik singkat itu.  

Iran membalas dengan serangan balas ke atas Israel. Gencatan senjata yang diumumkan oleh Amerika Syarikat telah berkuat kuasa sejak 24 Jun.

