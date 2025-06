Izraelskie czołgi otworzyły ogień do tłumu próbującego zdobyć pomoc z ciężarówek w Strefie Gazy, zabijając co najmniej 59 osób – poinformowali medycy. To jeden z najkrwawszych incydentów w narastającej przemocy, podczas gdy zdesperowani mieszkańcy walczą o żywność.

Nagranie udostępnione we wtorek w mediach społecznościowych pokazuje około tuzin zmasakrowanych ciał leżących na ulicy w Khan Younis na południu Strefy Gazy. Siły izraelskie potwierdziły, że prowadziły ostrzał w tym rejonie, i zapowiedziały zbadanie incydentu.

Świadkowie twierdzą, że izraelskie czołgi wystrzeliły co najmniej dwa pociski w tłum tysięcy ludzi zgromadzonych na głównej wschodniej drodze przez Khan Younis w nadziei na zdobycie żywności z ciężarówek z pomocą, które korzystają z tej trasy.

“Nagle pozwolili nam się przesunąć do przodu i kazali wszystkim się zgromadzić, a potem zaczęły spadać pociski, pociski z czołgów” – powiedział Alaa, świadek, w szpitalu Nasser, gdzie ranni leżeli na podłodze i w korytarzach z powodu braku miejsca.

“Nikt nie patrzy na tych ludzi z litością. Ludzie umierają, są rozrywani na kawałki, żeby zdobyć jedzenie dla swoich dzieci. Spójrzcie na tych ludzi, wszyscy ci ludzie są rozrywani, żeby zdobyć mąkę, by nakarmić swoje dzieci.”

Palestyńscy medycy poinformowali, że w wyniku tego incydentu zginęło co najmniej 59 osób, a 221 zostało rannych, z czego co najmniej 20 w stanie krytycznym. Ofiary były przewożone do szpitala samochodami cywilnymi, rikszami i wozami zaprzężonymi w osły.

Największa liczba ofiar śmiertelnych od wznowienia pomocy w maju

Była to największa liczba ofiar śmiertelnych w ciągu jednego dnia od czasu wznowienia pomocy humanitarnej Strefie Gazy w maju. W oświadczeniu siły izraelskie poinformowały: “Dziś wcześniej zidentyfikowano zgromadzenie w pobliżu ciężarówki z pomocą, która utknęła w rejonie Khan Younis, w pobliżu izraelskich żołnierzy operujących w tym rejonie.”

Medycy poinformowali, że co najmniej 14 innych osób zostało zabitych przez izraelski ostrzał i naloty w innych częściach gęsto zaludnionej enklawy, co zwiększyło całkowitą liczbę ofiar śmiertelnych we wtorek do co najmniej 73.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że od końca maja zginęło 397 Palestyńczyków, którzy próbowali zdobyć pomoc żywnościową, a ponad 3 000 zostało rannych.

Incydent ten był najnowszym z niemal codziennych masowych zabójstw Palestyńczyków próbujących zdobyć pomoc w ciągu trzech tygodni, od czasu częściowego zniesienia przez Izrael całkowitej blokady nałożonej na terytorium na prawie trzy miesiące.

Organizacja Narodów Zjednoczonych odrzuca ten system, określa go jako niewystarczający, niebezpieczny i naruszający zasady bezstronności humanitarnej.

Władze Gazy twierdzą, że setki Palestyńczyków zostało zabitych, próbując dotrzeć do miejsc dystrybucji pomocy GHF.

Izraelska ofensywa wojskowa na Gazę od października 2023 roku zabiła prawie 55 000 Palestyńczyków, przesiedliła niemal całą populację liczącą 2,3 miliona osób i spowodowała kryzys głodowy.