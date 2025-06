Starszy oficer wojskowy USA został usunięty ze swojego stanowiska po ujawnieniu, że wielokrotnie krytykował Izrael oraz politykę USA na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Pułkownik Nathan McCormack, który pełnił funkcję szefa oddziału ds. Lewantu i Egiptu w dyrekcji planowania J5 w Połączonym Sztabie, został zwolniony ze swojej roli po ujawnieniu jego wpisów, jak podał Jewish News Syndicate, powiązany z Izraelem i uważany za jastrzębi portal, który jako pierwszy opublikował tę historię.

Według informacji podanych przez Middle East Eye, McCormack w swoich wpisach oskarżał Waszyngton o umożliwianie Izraelowi “złego zachowania” i dodał: “Państwa zachodnie robią wszystko, aby unikać krytyki Izraela, głównie z powodu poczucia winy za Holokaust.”

“Działania Izraela na przestrzeni dekad wywołały oskarżenia o czystki etniczne i ludobójstwo” – napisał również McCormack.

Jego wpisy, które zostały zarchiwizowane, zawierały także krytykę premiera Izraela, Benjamina Netanjahu.

McCormack określił jego oraz jego sojuszników mianem “judeo-supremacjonistycznych popleczników” i oskarżył ich o dążenie do “wypędzenia [Palestyńczyków] i oczyszczenia ‘Eretz Israel’ [terytorium Izraela] z etnicznych Palestyńczyków.”

W jednym z wpisów McCormack stwierdził, że Izrael jest “naszym najgorszym ‘sojusznikiem’. Nie zyskujemy dosłownie nic z tego ‘partnerstwa’, poza wrogością milionów ludzi na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji.”

Przedstawiciel Pentagonu powiedział publikacji, że Departament Obrony “jest świadomy sytuacji” i “prowadzi dochodzenie.”

Przedstawiciel dodał, że McCormack “został przywrócony do swojej służby”, co oznacza, że nie jest już przypisany do Połączonego Sztabu, podczas gdy sprawa jest badana.

Oficjalnie stwierdzono również, że “treści zamieszczone na koncie X nie odzwierciedlają stanowiska Połączonego Sztabu ani Departamentu Obrony.”

Do sprawy został przydzielony oficer śledczy, który ma przeanalizować zarchiwizowane wpisy.

Incydent wywołał oburzenie w mediach społecznościowych, gdzie wielu użytkowników argumentowało, że choć Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA gwarantuje wolność wypowiedzi, krytyka Izraela często wydaje się być wyjątkiem.

Komentatorzy zauważyli, że krytykowanie nawet prezydenta USA jest powszechne i nie pociąga za sobą konsekwencji, ale podobne uwagi dotyczące Izraela mogą prowadzić do zawodowych reperkusji. Niektórzy wskazują, że jest to dowód na wpływ pro-izraelskich sieci lobbingowych w Waszyngtonie.