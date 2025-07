Brytyjski minister spraw zagranicznych, David Lammy, oświadczył, że Wielka Brytania jest gotowa nałożyć dodatkowe sankcje na Izrael, jeśli w oblężonej Strefie Gazy nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni w ciągu najbliższych tygodni.

Lammy powiedział we wtorek przed Komisją Spraw Zagranicznych Izby Gmin, że rząd “podejmie dalsze działania” przeciwko Izraelowi, jeśli sytuacja humanitarna w Gazie będzie się nadal pogarszać.

“Jeśli nie uzyskamy zawieszenia broni, o które wszyscy się modlimy w nadchodzących tygodniach... czy rząd podejmie dalsze kroki przeciwko Izraelowi?” – zapytał poseł Partii Pracy Alex Ballinger.

“Tak, podejmiemy” – odpowiedział Lammy.

Wypowiedź Lammy'ego jest następstwem skoordynowanych sankcji nałożonych w zeszłym miesiącu przez Wielką Brytanię, Australię, Kanadę, Nową Zelandię i Norwegię na izraelskich ministrów Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha za to, co Londyn określił jako “rażące naruszenia” praw człowieka w Strefie Gazy - jak donosi The Independent.

Sankcje obejmowały zakazy podróży oraz zamrożenie aktywów.

Mimo, że Wielka Brytania znajduje się pod rosnącą presją, w tym ze strony czołowych postaci Partii Pracy i związków zawodowych, aby formalnie uznać państwowość Palestyny, Lammy odmówił zobowiązania się do konkretnego terminu.

“Nie zamierzam przywiązywać się do kalendarza tylko dlatego, że jest to wygodne dla chwytliwego hasła” – powiedział, dodając, że negocjacje dotyczące zawieszenia broni są delikatne, a każda decyzja o uznaniu musi być oceniana na podstawie tego, czy przynosi rzeczywiste zmiany na miejscu.

Zauważył, że pomimo rosnącego międzynarodowego uznania Palestyny, w tym przez takie kraje jak Irlandia, Hiszpania i Norwegia, “to, co widzieliśmy, to dalsza aneksja Zachodniego Brzegu”, sugerując, że samo uznanie nie przyczyniło się do postępów w wysiłkach pokojowych.

Rzeź w Gazie

Izrael zabił ponad 57 500 Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci, w Strefie Gazy od 7 października 2023 roku.

Według oficjalnej palestyńskiej agencji prasowej WAFA około 11 000 Palestyńczyków może być pogrzebanych pod gruzami zniszczonych domów.

Eksperci jednak twierdzą, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych znacznie przekracza dane podawane przez władze Gazy, szacując, że może wynosić około 200 000.

W wyniku ludobójstwa Izrael zredukował większość oblężonej enklawy do ruin i praktycznie przesiedlił całą jej ludność.

Izrael również zablokował dostawy pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej, pozwalając jedynie na działalność kontrowersyjnej grupy pomocowej wspieranej przez USA, która została utworzona w celu ominięcia działań pomocowych ONZ i została potępiona jako “pułapka śmierci”.