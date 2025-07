Pentagon przeznaczył 130 milionów dolarów w budżecie na 2026 rok w ramach Funduszu Szkolenia i Wyposażenia do Walki z ISIS (CTEF) na wsparcie uzbrojonych grup w Syrii, w tym SDF zdominowanego przez YPG.

Zgodnie z dokumentem Departamentu Obrony dotyczącym uzasadnienia budżetu na 2026 rok, fundusz ma na celu wspieranie szkolenia, wyposażenia i miesięcznych wynagrodzeń wspieranych przez USA SDF oraz Wolnej Armii Syryjskiej, działających w południowo-wschodniej Syrii, a także “zweryfikowanych sił partnerskich” w Iraku i Libanie.

Wskazując, że alokacja obejmuje lekką broń, a także zaopatrzenie medyczne i naprawy obiektów, dokument stwierdza, że odrodzenie Daesh (ISIS) “stanowi zagrożenie dla interesów narodowych USA, mieszkańców Iraku, Syrii, Libanu oraz społeczności międzynarodowej.”

YPG jest syryjskim odłamem PKK, grupy uznawanej za organizację terrorystyczną przez Turcję, USA i Unię Europejską.

Największa część trafia do grupy terrorystycznej PKK/YPG

Z 130 milionów dolarów przeznaczonych na Syrię w budżecie Pentagonu na 2026 rok, 7,42 miliona dolarów przypada na Wolną Armię Syryjską, która według dokumentu ma “rozszerzyć swoje działania” przeciwko resztkom Daesh na pustyni Badiyah.

Zdecydowana większość funduszy jest jednak kierowana do SDF.

To najnowsze finansowanie jest dodatkiem do 147,9 miliona dolarów w 2025 roku i 156 milionów dolarów w 2024 roku, które Waszyngton przeznaczył na podobne grupy w Syrii pod pretekstem walki z Daesh. Jest to uzasadnienie, które Turcja od dawna odrzuca jako pretekst do zbrojenia terrorystów na swojej granicy.

W trwającej cztery dekady kampanii terrorystycznej PKK, grupy uznanej przez Turcję, Stany Zjednoczone i Unię Europejską za organizację terrorystyczną, zginęło ponad 40 000 osób, w tym cywile, kobiety i dzieci.

Turcja argumentuje, że wyposażanie PKK/YPG pod jakąkolwiek nazwą jest równoznaczne z bezpośrednim wsparciem terroryzmu.