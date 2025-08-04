Burmistrz Aten, Haris Doukas, w niedzielę udzielił ostrej odpowiedzi ambasadorowi Izraela, stwierdzając, że Grecja nie potrzebuje “lekcji demokracji od tych, którzy zabijają cywilów”. Była to reakcja na krytykę izraelskiego dyplomaty dotyczącą rzekomego antysemickiego graffiti w stolicy Grecji.
Wypowiadając się po tym, jak ambasador Izraela, Noam Katz, zarzucił władzom miasta brak działań przeciwko graffiti, które miało sprawiać, że izraelscy turyści czują się “niekomfortowo”, Doukas bronił działań swojej administracji i zwrócił uwagę na zbrodnie Izraela w Strefie Gazy.
“Jako władze miejskie konsekwentnie sprzeciwiamy się przemocy i rasizmowi. Ale nie przyjmujemy wykładów na temat demokracji od tych, którzy zabijają cywilów i dzieci stojące w kolejkach po jedzenie – od tych, którzy są odpowiedzialni za śmierć dziesiątek osób każdego dnia w Gazie z powodu bombardowań, głodu i pragnienia” – powiedział Doukas.
Doukas skrytykował również to, co określił jako wybiórcze oburzenie izraelskiego ambasadora. “To oburzające, że ambasador Katz skupia się wyłącznie na graffiti – z których wiele jest usuwanych – jednocześnie przymykając oko na bezprecedensowe ludobójstwo dokonywane w Gazie” – dodał.
Katz wygłosił swoje uwagi w wywiadzie dla greckiego dziennika Kathimerini, gdzie podkreślił wpływ antysemickiego graffiti na izraelskich turystów i oskarżył władze miasta o niewystarczające działania w celu jego usunięcia.
Komentarze te pojawiły się na tle wojny Izraela w Gazie, która rozpoczęła się 7 października 2023 roku. Według Ministerstwa Zdrowia Palestyny w enklawie, ponad 60 800 Palestyńczyków – głównie kobiet i dzieci – zginęło. Blokada doprowadziła do poważnych niedoborów żywności, wody i leków, a co najmniej 175 osób, w tym 93 dzieci, zmarło z powodu głodu.
Izrael odrzucił wielokrotne międzynarodowe wezwania do zawieszenia broni. W listopadzie Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Yoava Gallanta za domniemane zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Izrael stoi również w obliczu sprawy o ludobójstwo wniesionej przez RPA do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS).
Dyplomatyczny spór w Atenach podkreśla rosnące międzynarodowe oburzenie wobec kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy oraz zwiększoną kontrolę nad działaniami Izraela w jego ofensywie militarnej.