Burmistrz Aten, Haris Doukas, w niedzielę udzielił ostrej odpowiedzi ambasadorowi Izraela, stwierdzając, że Grecja nie potrzebuje “lekcji demokracji od tych, którzy zabijają cywilów”. Była to reakcja na krytykę izraelskiego dyplomaty dotyczącą rzekomego antysemickiego graffiti w stolicy Grecji.

Wypowiadając się po tym, jak ambasador Izraela, Noam Katz, zarzucił władzom miasta brak działań przeciwko graffiti, które miało sprawiać, że izraelscy turyści czują się “niekomfortowo”, Doukas bronił działań swojej administracji i zwrócił uwagę na zbrodnie Izraela w Strefie Gazy.

“Jako władze miejskie konsekwentnie sprzeciwiamy się przemocy i rasizmowi. Ale nie przyjmujemy wykładów na temat demokracji od tych, którzy zabijają cywilów i dzieci stojące w kolejkach po jedzenie – od tych, którzy są odpowiedzialni za śmierć dziesiątek osób każdego dnia w Gazie z powodu bombardowań, głodu i pragnienia” – powiedział Doukas.

Doukas skrytykował również to, co określił jako wybiórcze oburzenie izraelskiego ambasadora. “To oburzające, że ambasador Katz skupia się wyłącznie na graffiti – z których wiele jest usuwanych – jednocześnie przymykając oko na bezprecedensowe ludobójstwo dokonywane w Gazie” – dodał.