Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem na marginesie szczytu NATO w Hadze, omawiał możliwość zakupu amerykańskich systemów obrony powietrznej.

"Rozmawialiśmy z prezydentem o ochronie naszych obywateli – przede wszystkim o zakupie amerykańskich systemów obrony powietrznej" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych w środę.

Dodał, że Kijów jest "gotowy kupić ten sprzęt i wspierać amerykańskich producentów broni" oraz że "Europa może pomóc".

Zapytany, czy dostarczy Ukrainie rakiety Patriot, Trump odpowiedział ostrożnie, że "zobaczy, czy można udostępnić pewną ilość", dodając, że Waszyngton dostarcza również te systemy Izraelowi.

Ukraina intensywnie stara się chronić swoje niebo po tym, jak Rosja nasiliła ataki powietrzne, codziennie wystrzeliwując setki dronów i dziesiątki rakiet.

“Długa i merytoryczna”

Dwaj przywódcy rozmawiali również o potencjalnej wspólnej produkcji dronów, powiedział Zełenski, opisując 50-minutową rozmowę z Trumpem jako "długą" i "merytoryczną".

"Miałem długie i merytoryczne spotkanie z prezydentem Trumpem @POTUS. Omówiliśmy wszystkie naprawdę ważne kwestie. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję Stanom Zjednoczonym" - powiedział Zełenski w oświadczeniu na platformie X.

"Nie mógł być milszy" - powiedział Trump po spotkaniu, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

Trump opisał zakończenie konfliktu na Ukrainie jako "trudniejsze, niż ludzie mogliby sobie wyobrazić", wskazując na problemy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i Zełenskim.

Dodał jednak, że spotkanie z Zełenskim wcześniej w środę było pozytywne, a ukraiński przywódca wydawał się gotowy zakończyć walki.

"Myślę, że to świetny moment, aby to zakończyć. Zamierzam porozmawiać z Władimirem Putinem, aby zobaczyć, czy możemy to zakończyć" - powiedział Trump.