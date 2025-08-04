Tusk potwierdza wsparcie Polski dla Izraela w walce z terroryzmem, jednocześnie apelując o ochronę cywilów w Gazie przed tragicznymi skutkami konfliktu.
Premier potwierdził w niedzielę wsparcie Polski dla Izraela w walce z terroryzmem. Jednocześnie wystosował wyraźny sprzeciw wobec decyzji politycznych, które powodują cierpienie i śmierć cywilów w Strefie Gazy.
Podkreślił, że Polska pozostanie po stronie Izraela w jego konfrontacji z terroryzmem, “ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci”. Zwrócił uwagę na konieczność rozróżniania tych kwestii przez narody, które wspólnie doświadczyły piekła II wojny światowej.
Pomimo międzynarodowych apeli o zawieszenie broni, izraelska armia zabiła ponad 60 400 Palestyńczyków w Strefie Gazy od października 2023 roku. Większość ofiar to kobiety i dzieci.
Kampania militarna doprowadziła do zniszczenia enklawy, załamania systemu opieki zdrowotnej oraz śmierci z głodu i niedożywienia.