Premier Tusk o kryzysie humanitarnym w Gazie: sprzeciw wobec działań prowadzących do śmierci cywilów
Donald Tusk podkreśla solidarność z Izraelem w walce z terroryzmem, ale stanowczo sprzeciwia się działaniom powodującym cierpienie i śmierć niewinnych cywilów w Strefie Gazy.
4 sierpnia 2025

Tusk potwierdza wsparcie Polski dla Izraela w walce z terroryzmem, jednocześnie apelując o ochronę cywilów w Gazie przed tragicznymi skutkami konfliktu.

Premier potwierdził w niedzielę wsparcie Polski dla Izraela w walce z terroryzmem. Jednocześnie wystosował wyraźny sprzeciw wobec decyzji politycznych, które powodują cierpienie i śmierć cywilów w Strefie Gazy.

Podkreślił, że Polska pozostanie po stronie Izraela w jego konfrontacji z terroryzmem, “ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci”. Zwrócił uwagę na konieczność rozróżniania tych kwestii przez narody, które wspólnie doświadczyły piekła II wojny światowej.

Pomimo międzynarodowych apeli o zawieszenie broni, izraelska armia zabiła ponad 60 400 Palestyńczyków w Strefie Gazy od października 2023 roku. Większość ofiar to kobiety i dzieci.

Kampania militarna doprowadziła do zniszczenia enklawy, załamania systemu opieki zdrowotnej oraz śmierci z głodu i niedożywienia.

