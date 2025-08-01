POLITYKA
2 min. czytania
Trybunał Konstytucyjny: ustawy z września 2024 niezgodne z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności dwóch ustaw z września 2024 r. z Konstytucją RP. Wskazał m.in. na naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej oraz ingerencję w kompetencje władzy sądowniczej.
Trybunał Konstytucyjny: ustawy z września 2024 niezgodne z Konstytucją
Skierowane przez prezydenta Andrzeja Dudę wnioski do TK, dotyczyły ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz tzw. przepisów wprowadzających ustawy. / Reuters
1 sierpnia 2025

29 lipca Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że ustawy reformujące TK są niezgodne z Konstytucją. Skierowane przez prezydenta Andrzeja Dudę wnioski do TK, dotyczyły ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej TK, część przepisów zakwestionowanych przez prezydenta została uznana za niezgodne z Konstytucją. W efekcie, ze względu na nierozerwalny związek tych przepisów z całością ustaw, TK stwierdził, że oba akty prawne są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że zakwestionowane przepisy naruszały fundamentalne zasady konstytucyjne – w tym zasadę trójpodziału władz, niezawisłości sędziowskiej oraz równowagi i współdziałania władz. Podkreślono, że były one niedopuszczalną ingerencją władzy ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej, a także złamaniem reguły ostateczności i powszechnego obowiązywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał zaznaczył także, że zmiany przewidujące wydłużenie kadencji sędziów TK ponad ściśle określony w Konstytucji 9-letni okres są sprzeczne z prawem. 

recommended

Zakwestionowano również możliwość udziału sędziów w stanie spoczynku w postępowaniach dyscyplinarnych, które mogą skutkować usunięciem sędziego – co uznano za niezgodne z zasadą niezależności Trybunału oraz niezawisłości sędziów.

Na oficjalnym profilu TK na platformie X pojawił się wpis przedstawiający ocenę tych ustaw jako "miażdżącą". Wskazano, że projektowane przepisy “rujnują podstawy konstytucyjnej konstrukcji Trybunału jako niezależnego organu władzy sądowniczej” i stanowią niedopuszczalną ingerencję w jego niezależność.

Obie ustawy miały na celu cofnięcie zmian wprowadzonych w Trybunale Konstytucyjnym podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Projekty zakładały m.in. unieważnienie wyroków wydanych przez sędziów powołanych niezgodnie z prawem oraz ich usunięcie ze składu TK, a także reformę systemu powoływania nowych sędziów.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us