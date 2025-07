Wiele państw z zadowoleniem przyjęło ogłoszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że Francja uzna Państwo Palestyna podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu.

“Zgodnie z naszym historycznym zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, zdecydowałem, że Francja uzna Państwo Palestyna” – ogłosił Macron w czwartek.

Wysoki rangą palestyński urzędnik, Hussein al-Sheikh, z zadowoleniem przyjął tę decyzję, mówiąc, że “odzwierciedla ona zaangażowanie Francji w prawo międzynarodowe oraz wsparcie dla prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia i utworzenia naszego niezależnego państwa”.

Hamas określił tę decyzję jako “pozytywny krok we właściwym kierunku”. Nazwał ją “wsparciem dla prawa naszego narodu do samostanowienia i niezależnego państwa na wszystkich okupowanych ziemiach palestyńskich, z Jerozolimą jako stolicą”.

Grupa dodała, że uznanie to “jest politycznym wydarzeniem, które odzwierciedla rosnące międzynarodowe przekonanie o słuszności sprawy palestyńskiej oraz porażkę izraelskiej okupacji w zniekształcaniu faktów czy tłumieniu woli wolnych narodów”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej z zadowoleniem przyjęło ogłoszenie prezydenta Emmanuela Macrona, stwierdzając w oświadczeniu: “Królestwo Arabii Saudyjskiej z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie prezydenta Emmanuela Macrona dotyczące zamiaru Francji uznania Państwa Palestyny”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jordanii również z zadowoleniem przyjęło ogłoszenie prezydenta Macrona, nazywając je “krokiem we właściwym kierunku w kierunku realizacji rozwiązania dwupaństwowego i zakończenia okupacji”.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot potwierdził ten dyplomatyczny ruch, stwierdzając: “Nasz konsul w Jerozolimie dostarczył list prezydenta Macrona do władz palestyńskich: Francja przystąpi do pełnego uznania Państwa Palestyna we wrześniu”.

“Potwierdzę to zobowiązanie z mównicy ONZ w poniedziałek” – dodał Barrot.

Palestyńsko-francuska europosłanka Rima Hassan powiedziała, że uznanie to “nie jest przysługą, lecz obowiązkiem”, krytykując jednocześnie warunki związane z tą decyzją.

“Francja narzuca demilitaryzację narodowi poddawanemu kolonizacji i okupacji, jednocześnie kontynuując uzbrajanie kolonizatora” – powiedziała.

“Palestyńczycy nigdy nie zrezygnują z oporu zbrojnego, dopóki Izrael będzie kontynuował okupację i kolonizację ziem palestyńskich”.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu skrytykował ogłoszenie, nazywając je “nagrodą dla terroru” i twierdząc, że “stwarza ryzyko powstania kolejnego irańskiego pełnomocnika, tak jak stało się to w Gazie”.

“Państwo palestyńskie w tych warunkach byłoby platformą do zniszczenia Izraela – a nie do życia w pokoju obok niego” – powiedział Netanjahu.

“Bądźmy szczerzy: Palestyńczycy nie dążą do państwa obok Izraela; dążą do państwa zamiast Izraela.”

Minister obrony Izraela Israel Katz powiedział: “Zamiast wspierać Izrael w tym krytycznym momencie, prezydent Francji wybiera osłabienie nas... Nigdy nie pozwolimy na stworzenie palestyńskiego bytu zagrażającego naszemu istnieniu”.

Z kolei premier Irlandii Simon Harris powiedział: “Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie prezydenta Macrona, że Francja uzna Palestynę we wrześniu. To ważny wkład w realizację rozwiązania dwupaństwowego”.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez stwierdził: “Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Francja dołącza do Hiszpanii i innych krajów europejskich w uznaniu Państwa Palestyna. Razem musimy chronić to, co Netanjahu próbuje zniszczyć. Rozwiązanie dwupaństwowe jest jedynym rozwiązaniem.”

Pierwszy minister Szkocji John Swinney dodał: “Wielka Brytania powinna dziś wieczorem pójść za przykładem Francji i uznać Państwo Palestyna. To kluczowe dla pokoju. Zawieszenie broni i pomoc humanitarna muszą rozpocząć się teraz”.

Ogłoszenie Macrona pojawia się w kontekście trwającego kryzysu humanitarnego w Gazie, gdzie według Ministerstwa Zdrowia Gazy od października 2023 roku zginęło ponad 59 500 Palestyńczyków – głównie kobiet i dzieci.

Francja ogłosiła również plany współorganizacji, wraz z Arabią Saudyjską, międzynarodowej konferencji w ONZ w dniach 28–29 lipca, mającej na celu opracowanie mapy do utworzenia państwa palestyńskiego.

Francuski minister spraw zagranicznych Barrot ostrzegł: “Perspektywy utworzenia państwa palestyńskiego są bardziej zagrożone niż kiedykolwiek, ponieważ Gaza cierpi z powodu głodu i zniszczeń”.