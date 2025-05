Amerykański wywiad ostrzega, że Izrael prawdopodobnie przeprowadzi prewencyjny atak na irański program nuklearny do połowy roku - donosi Washington Post, powołując się na liczne raporty wywiadowcze.

Taki atak opóźniłby irański program nuklearny o tygodnie lub miesiące, jednocześnie eskalując napięcia w regionie i zwiększając ryzyko szerszego konfliktu – jak wynika z raportów wywiadowczych sporządzonych pod koniec kadencji Bidena i na początku kadencji Trumpa.

Biały Dom odmówił komentarza. Według informacji rząd Izraela, CIA, Defence Intelligence Agency oraz Office of the Director of National Intelligence również nie skomentowały sprawy.

Brian Hughes, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, powiedział gazecie, że prezydent Donald Trump „nie pozwoli Iranowi zdobyć broni nuklearnej”.

„Mimo, że preferuje on pokojowe negocjacje w celu rozwiązania długotrwałych problemów Ameryki z irańskim reżimem, nie będzie czekał w nieskończoność, jeśli Iran nie będzie skłonny do rozmów – i to szybko” – powiedział Hughes.

Najbardziej szczegółowy z raportów wywiadowczych pochodził z początku stycznia i został sporządzony przez dyrekcję wywiadu Joint Chiefs of Staff oraz the Defence Intelligence Agency - podał Washington Post.

Raport ostrzegał, że Izrael prawdopodobnie spróbuje zaatakować irańskie obiekty nuklearne w Fordow i Natanz.

Dwa potencjalne uderzenia

Obecni i byli urzędnicy USA zaznajomieni z raportami wywiadowczymi stwierdzili, że Izrael uznał, iż październikowe bombardowanie Iranu osłabiło jego obronę powietrzną i pozostawiło kraj narażony na kolejny atak – poinformował Washington Post, nie ujawniając nazwisk urzędników.

Raporty wywiadowcze przewidywały dwa potencjalne scenariusze ataku, z których każdy zakładałby wsparcie USA w postaci tankowania w powietrzu oraz dostarczania informacji wywiadowczych – podał Post.

W wywiadzie dla Fox News wyemitowanym w poniedziałek, Trump powiedział, że wolałby zawrzeć porozumienie z Iranem, aby zapobiec zdobyciu przez niego broni nuklearnej. Dodał także, że wierzy w to, iż Iran wolałby dojść do porozumienia niż rozpoczynać konflikt zbrojny.

„Wszyscy myślą, że Izrael, z naszą pomocą lub aprobatą, wejdzie i zbombarduje ich na całego. Wolałbym, żeby tak się nie stało” – powiedział Trump.

W celu zatrzymania irańskiego programu nuklearnego, Stany Zjednoczone pod przewodnictwem prezydenta Baracka Obamy oraz europejscy sojusznicy, wynegocjowali porozumienie z Iranem. Nie mniej jednak Trump podczas swojej pierwszej kadencji, zachęcony przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu, wycofał USA z tego przełomowego porozumienia i w 2018 roku nałożył na Teheran sankcje.

Od tego czasu Iran wznowił swój program nuklearny i wzbogaca uran – według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ.

Iran, Wielka Brytania, Francja i Niemcy spotkały się w Genewie, aby znaleźć sposób na wznowienie rozmów – o czym poinformował irański minister spraw zagranicznych Abbas Araqchi w styczniu w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej.