Donald Trump potwierdził, że jego specjalny wysłannik, Steve Witkoff, odwiedzi Rosję w nadchodzącym tygodniu, przed upływem terminu, który prezydent USA wyznaczył na nałożenie nowych sankcji na Moskwę.

W rozmowie z dziennikarzami w niedzielę Trump poinformował również, że dwa okręty nuklerane, które wysłał po internetowej wymianie zdań z byłym prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem, znajdują się obecnie “w regionie”.

Trump nie sprecyzował, czy chodzi o okręty z napędem jądrowym, czy uzbrojone w broń nuklearną. Nie podał również dokładnych lokalizacji ich rozmieszczenia, które są utrzymywane w tajemnicy przez amerykańskie wojsko.

Groźby nuklearne pojawiły się w kontekście terminu wyznaczonego przez Trumpa na koniec przyszłego tygodnia, do którego Rosja ma podjąć kroki w celu zakończenia wojny na Ukrainie, w przeciwnym razie grożą jej nowe, bliżej nieokreślone sankcje.

Lider Partii Republikańskiej powiedział, że Witkoff odwiedzi Rosję “chyba w przyszłym tygodniu, w środę lub czwartek”.

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się już wcześniej z Witkoffem kilkukrotnie w Moskwie, zanim wysiłki Trumpa na rzecz poprawy relacji z Kremlem zostały wstrzymane.

Zapytany przez dziennikarzy, jakie przesłanie Witkoff przekaże Moskwie i czy Rosja może zrobić coś, aby uniknąć sankcji, Trump odpowiedział: “Tak, zawrzeć porozumienie, w którym ludzie przestaną ginąć”.

“Wtórne taryfy”

Trump wcześniej groził, że nowe środki mogą obejmować “wtórne taryfy” wymierzone w pozostałych partnerów handlowych Rosji, takich jak Chiny i Indie. Mogłoby to jeszcze bardziej osłabić Rosję, ale jednocześnie wywołać znaczące zakłócenia na arenie międzynarodowej.

Pomimo presji ze strony Waszyngtonu, Rosja kontynuuje ofensywę przeciwko swojemu prozachodniemu sąsiadowi.

Putin powiedział w piątek, że chce pokoju, ale jego żądania dotyczące zakończenia trwającego od prawie trzech i pół roku konfliktu pozostają “niezmienione”.