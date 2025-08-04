Donald Trump potwierdził, że jego specjalny wysłannik, Steve Witkoff, odwiedzi Rosję w nadchodzącym tygodniu, przed upływem terminu, który prezydent USA wyznaczył na nałożenie nowych sankcji na Moskwę.
W rozmowie z dziennikarzami w niedzielę Trump poinformował również, że dwa okręty nuklerane, które wysłał po internetowej wymianie zdań z byłym prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem, znajdują się obecnie “w regionie”.
Trump nie sprecyzował, czy chodzi o okręty z napędem jądrowym, czy uzbrojone w broń nuklearną. Nie podał również dokładnych lokalizacji ich rozmieszczenia, które są utrzymywane w tajemnicy przez amerykańskie wojsko.
Groźby nuklearne pojawiły się w kontekście terminu wyznaczonego przez Trumpa na koniec przyszłego tygodnia, do którego Rosja ma podjąć kroki w celu zakończenia wojny na Ukrainie, w przeciwnym razie grożą jej nowe, bliżej nieokreślone sankcje.
Lider Partii Republikańskiej powiedział, że Witkoff odwiedzi Rosję “chyba w przyszłym tygodniu, w środę lub czwartek”.
Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się już wcześniej z Witkoffem kilkukrotnie w Moskwie, zanim wysiłki Trumpa na rzecz poprawy relacji z Kremlem zostały wstrzymane.
Zapytany przez dziennikarzy, jakie przesłanie Witkoff przekaże Moskwie i czy Rosja może zrobić coś, aby uniknąć sankcji, Trump odpowiedział: “Tak, zawrzeć porozumienie, w którym ludzie przestaną ginąć”.
“Wtórne taryfy”
Trump wcześniej groził, że nowe środki mogą obejmować “wtórne taryfy” wymierzone w pozostałych partnerów handlowych Rosji, takich jak Chiny i Indie. Mogłoby to jeszcze bardziej osłabić Rosję, ale jednocześnie wywołać znaczące zakłócenia na arenie międzynarodowej.
Pomimo presji ze strony Waszyngtonu, Rosja kontynuuje ofensywę przeciwko swojemu prozachodniemu sąsiadowi.
Putin powiedział w piątek, że chce pokoju, ale jego żądania dotyczące zakończenia trwającego od prawie trzech i pół roku konfliktu pozostają “niezmienione”.
“Potrzebujemy trwałego i stabilnego pokoju na solidnych fundamentach, który zadowoli zarówno Rosję, jak i Ukrainę oraz zapewni bezpieczeństwo obu krajów” – powiedział Putin dziennikarzom.
Dodał jednak, że “warunki (ze strony rosyjskiej) oczywiście pozostają takie same”.
Rosja wielokrotnie wzywała Ukrainę do faktycznego zrzeczenia się kontroli nad czterema regionami, które Moskwa twierdzi, że zaanektowała, co Kijów uznał za nieakceptowalne.
Putin chce również, aby Ukraina zrezygnowała z ambicji przystąpienia do NATO.
W niedzielę Ukraina przeprowadziła atak dronowy, który wywołał pożar w magazynie ropy w Soczi, mieście-gospodarzu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku.
Kijów zapowiedział, że zintensyfikuje naloty na Rosję w odpowiedzi na wzmożone ataki rosyjskie na swoje terytorium w ostatnich tygodniach, które zabiły dziesiątki cywilów.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w poniedziałek, że jego systemy obrony powietrznej przechwyciły 61 ukraińskich dronów w nocy.
Jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ostrzału w południowym regionie Chersonia, podała ukraińska administracja wojskowa w poniedziałek rano na Telegramie.
Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział również w niedzielę, że obie strony przygotowują wymianę więźniów, w ramach której 1200 ukraińskich żołnierzy wróci do domu po rozmowach z Rosją w Stambule w lipcu.
Trump rozpoczął swoją drugą kadencję z optymizmem, że wojna na Ukrainie – trwająca od czasu, gdy Rosja rozpoczęła kampanię wojskową przeciwko swojemu sąsiadowi w lutym 2022 roku – wkrótce się zakończy.
W ostatnich tygodniach Trump coraz częściej wyrażał frustrację wobec Putina z powodu nieustępliwej ofensywy Moskwy.