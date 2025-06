Przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej wyrazili ubolewanie z powodu pogarszającego się kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy oraz rosnącej liczby ofiar cywilnych, wzywając Izrael do całkowitego zniesienia blokady.

Podczas szczytu w Brukseli w czwartek Rada Europejska zaapelowała do Izraela o umożliwienie “natychmiastowego, niezakłóconego dostępu i trwałej dystrybucji pomocy humanitarnej na szeroką skalę” w całej Strefie Gazy.

W przyjętych na szczycie wnioskach, liderzy UE wezwali do natychmiastowego zawieszenia broni oraz bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników, podkreślając potrzebę trwałego zakończenia działań wojennych. Stwierdzili: “Unia Europejska jest gotowa przyczynić się do wszelkich wysiłków na rzecz tego rozwiązania i wzywa wszystkie strony do powstrzymania się od działań, które podważają jego wykonalność.”

Wezwano również Izrael do przestrzegania prawa międzynarodowego oraz zapewnienia ochrony ludności cywilnej i pracowników humanitarnych, a także infrastruktury cywilnej, w tym szpitali, szkół i obiektów ONZ.

Rada Europejska odnotowała raport dotyczący przestrzegania przez Izrael artykułu 2 Układu o Stowarzyszeniu UE z Izraelem, który uzależnia relacje od poszanowania praw człowieka, i wezwała do kontynuowania dyskusji na temat możliwych działań w lipcu, w zależności od rozwoju sytuacji na miejscu.

Osobno liderzy UE ponownie potępili przemoc osadników oraz nielegalną rozbudowę osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, wzywając do dalszych sankcji wobec ekstremistycznych osadników i ich zwolenników.

W odniesieniu do Iranu liderzy UE podkreślili, że kraj ten nigdy nie może uzyskać broni jądrowej i musi przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej.

UE zadeklarowała kontynuację wsparcia dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zmniejszenie napięć i osiągnięcie trwałego rozwiązania kwestii irańskiego programu nuklearnego poprzez negocjacje.

Rada ponownie potwierdziła silne zaangażowanie UE na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.

“Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zaprzestanie działań wojennych i wzywa wszystkie strony do przestrzegania prawa międzynarodowego, wykazania powściągliwości i powstrzymania się od działań, które mogłyby doprowadzić do nowej eskalacji.”

W sprawie Syrii, liderzy z zadowoleniem przyjęli niedawne złagodzenie sankcji gospodarczych UE, podkreślając potrzebę pokojowej, inkluzywnej transformacji bez ingerencji zewnętrznej oraz ochrone praw wszystkich Syryjczyków.

Rada podkreśliła konieczność poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Syrii zgodnie z prawem międzynarodowym.

W odniesieniu do Libanu, Rada potwierdziła wsparcie UE dla narodu libańskiego oraz wysiłków nowych władz na rzecz stabilizacji kraju, popierając suwerenność Libanu i rolę UNIFIL.