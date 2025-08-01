Słowenia ogłosiła, że zakazuje wszelkiego handlu bronią z Izraelem w związku z wojną w Strefie Gazy, co według niej jest pierwszym takim krokiem podjętym przez kraj Unii Europejskiej.
Rząd Słowenii wielokrotnie krytykował Izrael, a w zeszłym roku podjął decyzję o uznaniu państwa palestyńskiego w ramach działań mających na celu jak najszybsze zakończenie konfliktu w Strefie Gazy.
“Słowenia jest pierwszym krajem europejskim, który zakazał importu, eksportu i tranzytu broni do i z Izraela” – poinformował rząd w oświadczeniu wydanym w czwartek wieczorem.
Podkreślono, że decyzja została podjęta “niezależnie”, ponieważ Unia Europejska “nie była w stanie przyjąć konkretnych środków z powodu wewnętrznych nieporozumień i braku jedności.”
W obliczu niszczycielskiej wojny w Strefie Gazy, gdzie “ludzie umierają, ponieważ systematycznie odmawia się im pomocy humanitarnej,” rząd stwierdził, że “obowiązkiem każdego odpowiedzialnego państwa jest podjęcie działań, nawet jeśli oznacza to wyprzedzenie innych.”
Dodano, że od października 2023 roku rząd nie wydał żadnych zezwoleń na eksport broni i sprzętu wojskowego do Izraela z powodu trwającego konfliktu.
Na początku lipca Słowenia, również jako pierwsza w Unii Europejskiej, zakazała wjazdu do kraju dwóm skrajnie prawicowym ministrom izraelskim.
Obaj politycy zostali uznani za ‘persona non grata’. Rząd oskarżył ich o podżeganie do “skrajnej przemocy i poważnych naruszeń praw człowieka Palestyńczyków” poprzez “ich ludobójcze wypowiedzi.”
W czerwcu 2024 roku parlament Słowenii przyjął dekret uznający państwowość Palestyny, idąc w ślady Irlandii, Norwegii i Hiszpanii. Decyzja ta była częściowo motywowana potępieniem nieustannych bombardowań Strefy Gazy przez Izrael po 7 października 2023 roku.