Słowenia ogłosiła, że zakazuje wszelkiego handlu bronią z Izraelem w związku z wojną w Strefie Gazy, co według niej jest pierwszym takim krokiem podjętym przez kraj Unii Europejskiej.

Rząd Słowenii wielokrotnie krytykował Izrael, a w zeszłym roku podjął decyzję o uznaniu państwa palestyńskiego w ramach działań mających na celu jak najszybsze zakończenie konfliktu w Strefie Gazy.

“Słowenia jest pierwszym krajem europejskim, który zakazał importu, eksportu i tranzytu broni do i z Izraela” – poinformował rząd w oświadczeniu wydanym w czwartek wieczorem.

Podkreślono, że decyzja została podjęta “niezależnie”, ponieważ Unia Europejska “nie była w stanie przyjąć konkretnych środków z powodu wewnętrznych nieporozumień i braku jedności.”

W obliczu niszczycielskiej wojny w Strefie Gazy, gdzie “ludzie umierają, ponieważ systematycznie odmawia się im pomocy humanitarnej,” rząd stwierdził, że “obowiązkiem każdego odpowiedzialnego państwa jest podjęcie działań, nawet jeśli oznacza to wyprzedzenie innych.”