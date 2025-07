Brytyjscy parlamentarzyści zagłosowali za zakazaniem działalności propalestyńskiej grupy aktywistów Palestine Action, uznając ją za organizację “terrorystyczną”.

Projekt rozporządzenia zmieniającego “Ustawę o Terroryzmie z 2000 roku” i zakazującego działalności trzech organizacji, w tym Palestine Action, został formalnie przedstawiony przez minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper na początku tego tygodnia. W środę został on przyjęty w Izbie Gmin stosunkiem głosów 385 do 26.

Rozporządzenie zakazuje również działalności dwóch grup neonazistowskich: Maniacs Murder Cult (MMC) oraz Russian Imperial Movement (RIM).

We wtorek rząd ogłosił, że Palestine Action zostanie zakazane “po konsultacjach z ekspertami międzyresortowymi”.

Podczas środowego głosowania minister spraw wewnętrznych Dan Jarvis powiedział: “Wprowadzając ten środek, usuniemy zasłonę legitymizacji Palestine Action, ograniczymy jej wsparcie finansowe i osłabimy jej wysiłki na rzecz rekrutacji i radykalizacji ludzi do ‘popełniania działań terrorystycznych’ w jej imieniu.”

Wielu polityków i organizacji praw człowieka wyraziło zaniepokojenie po ogłoszeniu przez rząd planu zakazania tej grupy.

Niedawno ponad 400 przedstawicieli świata kultury wezwało brytyjski rząd do wycofania się z zamiaru zakazania Palestine Action i “zaprzestania zbrojenia Izraela”.

We wtorek eksperci ONZ ds. praw człowieka również zaapelowali do rządu o porzucenie planu uznania Palestine Action za “organizację terrorystyczną” w ramach “Ustawy o Terroryzmie z 2000 roku”, ostrzegając, że taki krok naruszy międzynarodowe standardy i stłumi legalny sprzeciw.

Reakcja Palestine Action

Po głosowaniu rzecznik Palestine Action powiedział: “Jesteśmy pewni, że ten bezprawny nakaz zostanie uchylony. Jak jasno wskazali eksperci ONZ, malowanie czerwonej farby i zakłócanie działalności największej izraelskiej firmy zbrojeniowej, Elbit Systems, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, nie jest terroryzmem.”

Rozporządzenie trafi teraz do Izby Lordów, a ostateczna decyzja spodziewana jest w ciągu kilku dni.

Jeśli zostanie przyjęte, rozporządzenie uczyni przynależność do jednej z tych grup lub wyrażanie poparcia dla nich przestępstwem, za które grozić będzie kara do 14 lat więzienia.

Tymczasem tysiące ludzi zgromadziło się w środę przed siedzibą premiera na Downing Street, aby zaprotestować przeciwko decyzji rządu.

Podczas wiecu, Saeed Taji Farouky z Palestine Action powiedział: “Samą zasadę solidarności z Palestyną się kryminalizuje.”

“To nie skończy się na Palestine Action. Palestine Action to dopiero początek. To pierwsza warstwa ucisku i będzie to kontynuowane. To przeraża mnie najbardziej. Nie tylko ruch Palestine Action jest celem, ale sama zasada solidarności z Palestyną jest kryminalizowana” – dodał.

Zarah Sultana, niezależna posłanka z Coventry South, powiedziała, że jeśli to rozporządzenie wejdzie w życie, ludzie mogą stanąć przed groźbą 14 lat więzienia “za samo wspieranie Palestine Action.”

“Mogę trafić do więzienia, każdy tutaj może trafić do więzienia za noszenie przypinki, udostępnianie posta” – zauważyła.

Masakra w Gazie

Izrael zabił ponad 56 600 Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci, w oblężonej Gazie od października 2023 roku.

Według oficjalnej agencji prasowej Palestyny WAFA około 11 000 Palestyńczyków może być pochowanych pod gruzami zniszczonych domów.

Eksperci jednak twierdzą, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych znacznie przewyższa dane podane przez władze Gazy, szacując, że może wynosić około 200 000.

W trakcie tej tragedii Izrael zredukował większość enklawy do ruin i praktycznie wysiedlił całą jej ludność.

Blokował również wjazd pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej, pozwalając jedynie na wjazd kontrowersyjnej organizacji wspieranej przez USA, która została utworzona w celu obejścia działań pomocowych ONZ i była krytykowana jako “pułapka śmierci”.