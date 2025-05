Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że cła na import samochodów wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa są „bezpośrednim atakiem” na jego kraj. Powiedział, że wojna handlowa szkodzi Amerykanom, zauważając, że zaufanie konsumentów w USA osiągnęło najniższy poziom od wielu lat.

Trump ogłosił wcześniej w środę, że nakłada 25-procentowe cła na import samochodów. Co więcej aby podkreślić swoje stanowisko, stwierdził: „To jest trwałe.”

„To jest bardzo bezpośredni atak,” odpowiedział Carney. „Będziemy bronić naszych pracowników. Będziemy bronić naszych firm. Będziemy bronić naszego kraju.”

Carney powiedział, że musi zapoznać się ze szczegółami rozporządzenia wykonawczego Trumpa, zanim podejmie środki odwetowe. Nazwał to nieuzasadnionym i zapowiedział, że przerwie kampanię wyborczą, aby w czwartek udać się do Ottawy i przewodniczyć specjalnemu komitetowi rządowemu ds. relacji z USA.

Carney wcześniej ogłosił utworzenie funduszu „strategicznej odpowiedzi” o wartości 1,4 miliarda dolarów, który ma chronić kanadyjskie miejsca pracy w przemyśle motoryzacyjnym dotknięte cłami Trumpa. Przemysł motoryzacyjny jest drugim co do wielkości sektorem eksportowym Kanady. Carney zauważył, że sektor ten zatrudnia bezpośrednio 125 tysięcy Kanadyjczyków, a kolejne niedmal 500 tysięcy w branżach powiązanych. „Kanada będzie wspierać pracowników przemysłu motoryzacyjnego,” powiedział.

Wojna handlowa

Trump wcześniej przyznał miesięczne zwolnienie z nowych ceł na import z Meksyku i Kanady dla amerykańskich producentów samochodów. Prezydent wciągnął USA w globalną wojnę handlową — podczas gdy nowe taryfy wprowadzane są w sposób niepewny i nieregularny, co zwiększa niepewność. „Jego wojna handlowa szkodzi amerykańskim konsumentom i pracownikom, a będzie szkodzić jeszcze bardziej. Widzę, że zaufanie konsumentów w USA jest na najniższym poziomie od wielu lat,” powiedział Carney wcześniej podczas kampanii w Windsor w Ontario przed wyborami w Kanadzie zaplanowanymi na 28 kwietnia.

Podwyżka podatków na import samochodów, która zacznie obowiązywać w kwietniu, oznacza, że producenci samochodów mogą ponieść wyższe koszty i odnotować niższą sprzedaż. Trump wcześniej nałożył 25-procentowe cła na kanadyjską stal i aluminium, a także grozi rozległymi cłami na wszystkie kanadyjskie produkty — jak również na produkty wszystkich partnerów handlowych USA — od 2 kwietnia.

„Chce nas złamać, aby Ameryka mogła nas przejąć,” powiedział Carney. „I to nigdy, przenigdy się nie stanie, ponieważ nie dbamy tylko o siebie, dbamy o siebie nawzajem.”

Carney, były dwukrotny bankier centralny w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, wygłosił wcześniejsze komentarze podczas kampanii na tle mostu Ambassador, który jest uważany za najbardziej ruchliwe przejście graniczne między USA a Kanadą. Most obsługujące 25 procent całego handlu między tymi dwoma krajami.

„Relacje między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi się zmieniły. To nie my je zmieniliśmy.”

W sektorze motoryzacyjnym części mogą przekraczać granicę Kanady i USA kilka razy, zanim zostaną w pełni zmontowane w Ontario lub Michigan.

Premier Ontario Doug Ford, którego prowincja koncentruje większość kanadyjskiego przemysłu motoryzacyjnego, powiedział, że fabryki samochodów po obu stronach granicy zostaną zamknięte jednocześnie, jeśli cła wejdą w życie.

„Prezydent nazywa to Dniem Wyzwolenia. Ja nazywam to Dniem Zakończenia dla amerykańskich pracowników. Wiem, że prezydent Trump lubi mówić ludziom 'Jesteś zwolniony!' Nie sądziłem, że miał na myśli amerykańskich pracowników przemysłu motoryzacyjnego, kiedy to mówił,” powiedział Ford.

„Zrobił to dwa razy”

Trump wypowiedział wojnę handlową swojemu północnemu sąsiadowi i nadal wzywa Kanadę do zostania 51. stanem, co rozwścieczyło Kanadyjczyków.

Kanadyjczycy wielokrotnie wygwizdywali Trumpa podczas wiecu wyborczego Carney’a w Kitchener w Ontario.

Nowy premier, zaprzysiężony 14 marca, wciąż nie odbył rozmowy telefonicznej z Trumpem. Jest to niezwykłe, aby prezydent USA i premier Kanady tak długo nie rozmawiali po objęciu urzędu przez nowego lidera.

„Byłoby właściwe, abyśmy ja i prezydent porozmawiali, biorąc pod uwagę podjęte przez niego działania. Jestem pewien, że nastąpi to wkrótce” - powiedział Carney.

Lider opozycyjnej Partii Konserwatywnej Pierre Poilievre powiedział, że cła zaszkodzą amerykańskim pracownikom przemysłu motoryzacyjnego tak samo, jak zaszkodzą kanadyjskim.

„Przesłanie dla prezydenta Trumpa powinno brzmieć: przestań to robić,” powiedział Poilievre.

„Zmienił zdanie wcześniej. Zrobił to dwa razy, wprowadzał je, zdejmował. Możemy podejrzewać, że to może się powtórzyć.”