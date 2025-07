Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że Rosja ma “10 dni od dzisiaj” na zakończenie wojny na Ukrainie, w przeciwnym razie spotka się z amerykańskimi sankcjami.

Trump przedstawił swój nowy termin we wtorek, przemawiając do dziennikarzy na pokładzie Air Force One. Powiedział: “Nałożymy cła i tak dalej”, jeśli Moskwa nie zakończy wojny.

“Nie wiem, czy to wpłynie na Rosję, ponieważ on (Putin) chce, oczywiście, prawdopodobnie kontynuować wojnę, ale nałożymy cła i różne rzeczy, które się nakłada; może to na nich wpłynie, a może nie” – dodał Trump, odnosząc się do prezydenta Rosji Władimira Putina.

W poniedziałek Trump zagroził Rosji sankcjami oraz dodatkowymi taryfami,na partnerów handlowych Rosji, jeśli nie zakończy wojny na Ukrainie w “około 10 lub 12 dni”, co jest znacznie krótszym terminem niż wcześniejsze 50 dni.

Jego wtorkowe wypowiedzi skróciły jednak ten termin, dając Kremlowi czas do 8 sierpnia na podjęcie działań. Poprzedni 50-dniowy termin miałby upłynąć na początku września.

Przed spotkaniem z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem, Trump wyraził “wielkie rozczarowanie” Putinem, ponieważ rosyjski prezydent “wystrzeliwuje rakiety w jakieś miasto, jak Kijów, i zabija wielu ludzi w domu opieki czy gdziekolwiek indziej”.

Jednakże prezydent, który również wyraził irytację wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, nie zawsze podejmował działania zgodne z ostrą retoryką wobec Putina, powołując się na ich wcześniejsze dobre relacje.

“Będziemy musieli to przeanalizować. Skrócę te 50 dni, które mu dałem (na zawieszenie broni z Ukrainą), do mniejszej liczby, ponieważ myślę, że już znam odpowiedź” – dodał Trump.