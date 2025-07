Spotkanie odbyło się na Zugspitze, najwyższym szczycie Niemiec, a jego gospodarzem był niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt. Uczestniczyli w nim ministrowie spraw wewnętrznych Francji, Polski, Austrii, Danii oraz Czech.

“Mamy wspólny interes w działaniu w skoordynowany sposób na poziomie europejskim, dlatego spotykamy się, aby zaplanować inicjatywy na rzecz reformy polityki migracyjnej” – podkreślił Dobrindt w oświadczeniu po spotkaniu.

W opublikowanej wspólnej deklaracji ministrowie podkreślili, że będą wzmacniać współpracę, aby skuteczniej ograniczyć nielegalną migrację. Zwrócili uwagę, że duża liczba migrantów, którzy przedostali się do Europy nielegalnie w ciągu ostatniej dekady, wywarła presję na systemy społeczne ich krajów oraz przyczyniła się do wzrostu podziałów społecznych.

Główne priorytety wskazane przez ministrów to reformy w zakresie zaostrzenia przepisów azylowych, wzmocnienie zewnętrznych granic UE, rozwijanie strategicznych partnerstw z państwami trzecimi, intensyfikacja działań przeciwko przemytnikom ludzi oraz stworzenie skutecznych rozwiązań usprawniających deportacje przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych.

“Skuteczne powroty są niezbędne dla utrzymania zaufania do zrównoważonej europejskiej polityki migracyjnej. Opowiadamy się za nowym rozporządzeniem UE dotyczącym powrotów, które zapewni skuteczne deportacje poprzez zwiększenie możliwości działania państw członkowskich w całej Unii” – czytamy w deklaracji.

Ministrowie podkreślili także konieczność umożliwienia deportacji do takich krajów jak Afganistan czy Syria.

Zaapelowano także do władz UE o dalszy rozwój “strategicznych partnerstw” z państwami, z których pochodzą migranci, oraz z krajami tranzytowymi, co ma przyczynić się do ograniczenia napływu nielegalnej migracji.

“Znacząco rozszerzymy nasze strategiczne partnerstwa z krajami trzecimi leżącymi na głównych szlakach migracyjnych” – zapowiedzieli, podkreślając również potrzebę zwalczania przyczyn nieregularnej lub wymuszonej migracji, w tym poprzez odpowiednie wsparcie umożliwiające godne życie w krajach pochodzenia migrantów i miejscach ich pierwszego schronienia.