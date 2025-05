Burmistrz Stambułu, Ekrem Imamoglu, został aresztowany po zatrzymaniu w środę, wraz z dziesiątkami innych osób, w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w tureckiej metropolitalnej gminie.

Prokuratura Generalna w Stambule wydała oficjalne oświadczenie: „W ramach prowadzonych przez naszą Prokuraturę Generalną śledztw, dyżurny Sąd Magistracki zdecydował o aresztowaniu podejrzanego, Ekrema Imamoglu, pod zarzutem założenia i kierowania organizacją przestępczą, przyjmowania łapówek, wymuszeń, nielegalnego rejestrowania danych osobowych oraz ingerencji w przetargi, w ramach dochodzenia finansowego.”

Sąd postanowił jednak, nie formalizować aresztowania Imamoglu w związku z zarzutami dotyczącymi terroryzmu.

„W odniesieniu do podejrzanego Ekrema Imamoglu, mimo że istnieje silne podejrzenie, iż wspierał uzbrojoną organizację terrorystyczną, uznano, że na tym etapie nie jest konieczne podejmowanie dalszych działań, ponieważ już wydano nakaz aresztowania za przestępstwa finansowe” – stwierdził sąd.

Prokuratura Generalna w Stambule wszczęła śledztwa przeciwko Imamoglu i 99 innym podejrzanym o popełnienie przestępstw. Wśród zarzutów znajdują się kierowanie organizacją przestępczą, członkostwo w organizacji przestępczej, defraudacja, przekupstwo, oszustwa o zaostrzonym charakterze, nielegalne pozyskiwanie danych osobowych oraz manipulowanie przetargami publicznymi.

Po przesłuchaniu na komisariacie, kilku podejrzanych zostało przewiezionych do Sądu Rejonowego w Caglayan w Stambule. Tam odbyły się ich przesłuchania przed dyżurnym karnym sądem pokoju.

Powiązania z organizacją terrorystyczną PKK/KCK

Imamoglu jest również oskarżany o udział w inicjatywie „konsensusu miejskiego”, która rzekomo miała na celu rozszerzenie wpływów organizacji terrorystycznej PKK/KCK na obszary miejskie.

Sąd zdecydował o aresztowaniu Imamoglu, który w piątek i sobotę składał zeznania w Komendzie Policji w Stambule w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji.

Następnie został przewieziony do Prokuratury Generalnej w Stambule na dalsze przesłuchanie, po czym skierowano go do sądu wraz z 99 innymi podejrzanymi.

Murat Ongun, doradca Imamoglu i przewodniczący Medya Inc. – firmy należącej do gminy – oraz Tuncay Yilmaz, dyrektor generalny firmy Imamoglu Insaat Company, również zostali aresztowani w ramach śledztwa.

Imamoglu i wszyscy pozostali podejrzani zaprzeczają postawionym im zarzutom.