Cartea mea A Dismantled State: The Untold Story of Kashmir After 370 (Un stat destrămat: povestea nespusă a Kashmirului după 370) se află pe lista celor 25 de cărți interzise de Departamentul de Interne din Jammu și Kashmir, sub conducerea guvernatorului local numit de guvernul indian.

Aceasta nu este prima dată când cărțile sunt interzise în India, dar acest caz este deosebit de grav. 25 de cărți au fost țintite pe motive vagi și nefondate, la o scară fără precedent. Acest lucru nu este doar o dovadă șocantă a cenzurii flagrante a guvernului, ci reflectă și realitatea distopică din Kashmir.

Conform notificării oficiale, cărțile interzise „joacă un rol crucial în inducerea în eroare a tinerilor, glorificarea terorismului și incitarea la violență împotriva statului indian”. Se adaugă că aceste cărți „incită la secesionism și pun în pericol suveranitatea și integritatea Indiei”. Aceste afirmații sunt înșelătoare și bazate pe capricii, nu pe dovezi.

Afirmații oficiale înșelătoare

Niciuna dintre aceste lucrări nu glorifică terorismul și nu promovează vreo agendă ascunsă, așa cum susține guvernul. Majoritatea acestor cărți sunt publicate de edituri de renume, care cu siguranță nu publică materiale fără a se asigura că cercetarea și dovezile oferite pentru fiecare afirmație sunt riguroase.

În special în cazul Kashmirului, care a fost mereu un spațiu contestat, editorii sunt extrem de precauți și adesea adaugă un strat suplimentar de verificare.

Lucrarea mea este rezultatul a peste doi ani de cercetare, autentificare și scriere. Este o narațiune jurnalistică despre Kashmir după ce și-a pierdut statutul special și statutul de stat în 2019, bazată pe surse din domeniul public, interviuri și muncă de teren, pe lângă analiza noilor legi și politici, contextul istoric și impactul acestora asupra oamenilor de la fața locului.

Deoarece era critică la adresa statului și a fost scrisă într-o perioadă în care guvernul indian începea să-și intensifice controlul autoritar în Kashmir, Harper Collins India, editorul meu, a tratat regiunea ca fiind și mai delicată.

Editorii au implementat protocoale riguroase de verificare a faptelor și mai multe etape de revizuire, fiecare afirmație fiind documentată și verificată temeinic.

Cartea mea a trecut prin trei verificări legale minuțioase, editorii verificând fiecare afirmație în raport cu dovezile înainte de a aproba publicarea.

Aceasta a fost scrisă pentru a aduce în domeniul public adevărul despre afirmațiile guvernului privind Kashmirul, în timp ce reducea la tăcere toate vocile disidente, viza jurnaliștii, elimina spațiile societății civile și reprima activitatea politică. Acest lucru a fost implementat prin transformarea Kashmirului, geografic trunchiat și retrogradat politic la statutul de teritoriu al Uniunii, într-un stat polițienesc și supravegheat.

Ca multe alte cărți de pe listă, care constituiau o arhivă semnificativă a istoriei și politicii Kashmirului, cartea mea documenta perioada contemporană, completând golul de informații și cunoștințe despre regiune în absența reportajelor media.

Printre cărțile interzise se numără cele ale unor scriitori renumiți precum Arundhati Roy, precum și autorități academice în domeniul Kashmirului, cum ar fi A.G. Noorani, Sumantra Bose, Christopher Snedden și Victoria Schofield, ale căror lucrări cercetate riguros sunt esențiale pentru lista cercetătorilor și academicienilor care se ocupă de Kashmir.

Dacă astfel de cărți vor fi aruncate într-o gaură neagră, va fi imposibil să înțelegem în mod cuprinzător, complex și nuanțat una dintre cele mai tulburate regiuni din lume.