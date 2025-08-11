POLITICĂ
2 min de citire
Spania: UE nu va recunoaște niciodată anexarea unilaterală a Fâșiei Gaza sau a Cisiordaniei
Ministrul spaniol de externe afirmă că escaladarea ocupației militare israeliene în Gaza nu va aduce decât mai multă moarte și mai multă suferință, împiedicând și mai mult eliberarea ostaticilor și destabilizând Orientul Mijlociu.
Spania: UE nu va recunoaște niciodată anexarea unilaterală a Fâșiei Gaza sau a Cisiordaniei
Soluția cu două state pentru conflictele din Orientul Mijlociu ale ONU / AP
11 August 2025

Ministrul de externe al Spaniei a declarat luni că nici țara sa, nici Uniunea Europeană nu vor „recunoaște niciodată” o anexare unilaterală a Fâșiei Gaza sau a Cisiordaniei, condamnând în același timp escaladarea militară a Israelului în teritoriu.

„Am reacționat imediat, am condamnat ferm acest lucru: nici noi, nici Uniunea Europeană nu îl vom recunoaște vreodată”, a declarat Jose Manuel Albares pentru postul spaniol RTVE.

Albares a subliniat că cea mai mare nevoie a Orientului Mijlociu în prezent este securitatea atât pentru poporul palestinian, cât și pentru poporul israelian.

„Această escaladare a ocupației militare a Israelului în Gaza nu va aduce decât mai multă moarte, mai multă suferință, va împiedica eliberarea ostaticilor și va destabiliza Orientul Mijlociu”, a avertizat el.

El a cerut „un armistițiu permanent, încetarea blocadei impuse de Israel asupra Gazei, oprirea foametei induse, un flux masiv de ajutor umanitar, eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și o pace definitivă, care ar însemna stabilirea unei soluții cu două state”.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Spain launches war crimes probe into Netanyahu, others over Gaza aid ship attack
Recomandări

Israelul se confruntă deja cu o condamnare tot mai mare pentru războiul său genocidar din Gaza, unde a ucis peste 61 000 de palestinieni de la începutul lunii octombrie 2023.

Campania militară a devastat enclava și a dus la numeroase decese cauzate de foamete.

Întrebat despre întâlnirea viitoare dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri, Albares a declarat că Madridul sprijină orice pas către pace, „chiar și un prim pas, care ar fi un armistițiu”.

Cu toate acestea, el a avertizat împotriva oricărui acord care ar favoriza Rusia.

El a spus că poziția Spaniei rămâne neschimbată de la „începutul acestui război nejustificat și nejustificabil”, subliniind necesitatea de a susține „suveranitatea și integritatea teritorială” a Ucrainei și de a se asigura ca „nimic să nu poată fi decis cu privire la Ucraina fără prezența Ucrainei la masa negocierilor”.

„Dacă va exista o recompensă pentru agresor în acest război, dacă un război de agresiune va aduce beneficii Rusiei, lumea va fi mai instabilă mâine”, a spus el, insistând că „doar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și guvernul ucrainean sunt autorizați în mod legitim să vorbească despre viitorul țării”.

Descoperă
Nvidia reia vânzarea cipurilor H20 către China, odată cu relaxarea restricțiilor de export impuse
SUA a inițiat o anchetă comercială împotriva Braziliei, taxele vamale provocând tensiuni
Israelul comite genocid în Gaza — concluzia „inevitabilă” a expertului în Holocaust Omer Bartov
Expoziția Internațională a Industriei de Apărare va fi găzduită la Istanbul săptămâna viitoare
Cea de-a noua aniversare a loviturii de stat eșuate din Türkiye a fost marcată în întreaga lume
Rusiei nu-i pasă de spectacolul lui Trump. Reacția lui Medvedev la amenințările cu sancțiuni
Ministrul Fidan: „Orice încercare de a dăuna Türkiye este sortită eșecului”
Muzeul Democrației 15 Iulie: O istorie a rezistenței păstrată vie în memorie
Ministrul rus de externe Lavrov s-a întâlnit cu președintele chinez Xi
Numărul palestinienilor uciși în centrele de ajutor controversate din Gaza ajunge la 833
Trimisul SUA vizitează Ucraina pentru a discuta despre arme și sancțiuni împotriva Rusiei
China salută legăturile „strategice” cu Rusia în timpul vizitei lui Lavrov
Supraviețuitorii bombei atomice din Japonia se tem că armele nucleare ar putea fi folosite din nou
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat într-o biserică din Kentucky
Seul: „Phenian a furnizat Moscovei un stoc masiv de muniție de artilerie”
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us