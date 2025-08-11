Ministrul de externe al Spaniei a declarat luni că nici țara sa, nici Uniunea Europeană nu vor „recunoaște niciodată” o anexare unilaterală a Fâșiei Gaza sau a Cisiordaniei, condamnând în același timp escaladarea militară a Israelului în teritoriu.
„Am reacționat imediat, am condamnat ferm acest lucru: nici noi, nici Uniunea Europeană nu îl vom recunoaște vreodată”, a declarat Jose Manuel Albares pentru postul spaniol RTVE.
Albares a subliniat că cea mai mare nevoie a Orientului Mijlociu în prezent este securitatea atât pentru poporul palestinian, cât și pentru poporul israelian.
„Această escaladare a ocupației militare a Israelului în Gaza nu va aduce decât mai multă moarte, mai multă suferință, va împiedica eliberarea ostaticilor și va destabiliza Orientul Mijlociu”, a avertizat el.
El a cerut „un armistițiu permanent, încetarea blocadei impuse de Israel asupra Gazei, oprirea foametei induse, un flux masiv de ajutor umanitar, eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și o pace definitivă, care ar însemna stabilirea unei soluții cu două state”.
Israelul se confruntă deja cu o condamnare tot mai mare pentru războiul său genocidar din Gaza, unde a ucis peste 61 000 de palestinieni de la începutul lunii octombrie 2023.
Campania militară a devastat enclava și a dus la numeroase decese cauzate de foamete.
Întrebat despre întâlnirea viitoare dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri, Albares a declarat că Madridul sprijină orice pas către pace, „chiar și un prim pas, care ar fi un armistițiu”.
Cu toate acestea, el a avertizat împotriva oricărui acord care ar favoriza Rusia.
El a spus că poziția Spaniei rămâne neschimbată de la „începutul acestui război nejustificat și nejustificabil”, subliniind necesitatea de a susține „suveranitatea și integritatea teritorială” a Ucrainei și de a se asigura ca „nimic să nu poată fi decis cu privire la Ucraina fără prezența Ucrainei la masa negocierilor”.
„Dacă va exista o recompensă pentru agresor în acest război, dacă un război de agresiune va aduce beneficii Rusiei, lumea va fi mai instabilă mâine”, a spus el, insistând că „doar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și guvernul ucrainean sunt autorizați în mod legitim să vorbească despre viitorul țării”.