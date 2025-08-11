Ministrul de externe al Spaniei a declarat luni că nici țara sa, nici Uniunea Europeană nu vor „recunoaște niciodată” o anexare unilaterală a Fâșiei Gaza sau a Cisiordaniei, condamnând în același timp escaladarea militară a Israelului în teritoriu.

„Am reacționat imediat, am condamnat ferm acest lucru: nici noi, nici Uniunea Europeană nu îl vom recunoaște vreodată”, a declarat Jose Manuel Albares pentru postul spaniol RTVE.

Albares a subliniat că cea mai mare nevoie a Orientului Mijlociu în prezent este securitatea atât pentru poporul palestinian, cât și pentru poporul israelian.

„Această escaladare a ocupației militare a Israelului în Gaza nu va aduce decât mai multă moarte, mai multă suferință, va împiedica eliberarea ostaticilor și va destabiliza Orientul Mijlociu”, a avertizat el.

El a cerut „un armistițiu permanent, încetarea blocadei impuse de Israel asupra Gazei, oprirea foametei induse, un flux masiv de ajutor umanitar, eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și o pace definitivă, care ar însemna stabilirea unei soluții cu două state”.