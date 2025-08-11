Israelul a asasinat cinci corespondenți ai postului Al Jazeera într-un atac care a vizat cortul jurnaliștilor din apropierea Spitalului al-Shifa din vestul orașului Gaza.
Canalul cu sediul în Qatar l-a citat pe directorul Complexului Medical al-Shifa din Gaza, care a declarat: „Corespondenții Al Jazeera, Anas al-Sharif și Mohamed Qraiqea, au fost martirizați într-un atac israelian asupra cortului lor.”
De asemenea, Al Jazeera a confirmat duminică faptul că atacul a ucis un alt reporter al postului Al Jazeera în limba arabă, Mohammed Qreiqeh, și alți doi cameramani, Ibrahim Zaher și Mohammed Noufal.
„Reporterii Al Jazeera Arabic, Anas Al-Sharif și Mohammed Qreiqeh, au fost uciși într-un atac israelian asupra Fâșiei Gaza, alături de cameramanii, Ibrahim Zaher și Mohammed Noufal,” a declarat Al Jazeera.
Israelul a confirmat, de asemenea, că l-a asasinat pe jurnalist, susținând fără a oferi dovezi că acesta era liderul unei celule Hamas.
Cu puțin timp înainte de a fi asasinat, al-Sharif, care relata despre genocidul israelian din Gaza încă de la începutul acestuia, pare să fi transmis știrea despre atacul care i-a luat viața.
„Bombardamente neîncetate... Timp de două ore, agresiunea israeliană s-a intensificat în orașul Gaza”, a spus al-Sharif pe contul său de X.
La scurt timp, alți jurnaliști au anunțat moartea sa, înainte ca Al Jazeera să o confirme.
Ultimul mesaj al lui al-Sharif
După moartea sa, administratorii contului său de X au postat testamentul său, în care acesta cerea lui Allah să-l primească printre martiri și să-i ierte păcatele din trecut.
„Speram că Allah îmi va prelungi viața și că voi putea să mă întorc împreună cu familia și cei dragi în orașul nostru, Ascalon, cunoscut sub numele de Majdal, care se află sub ocupație. Dar voința lui Allah a prevalat și hotărârea Lui s-a împlinit”, a scris al-Sharif în testamentul său.
„Am simțit durerea în toate detaliile ei și am gustat pierderea și durerea de nenumărate ori. Cu toate acestea, nu am ezitat nici măcar o zi să transmit adevărul așa cum este, fără distorsiuni sau falsificări, sperând că Allah va fi martor împotriva celor care au tăcut, a celor care au acceptat uciderea noastră și a celor care ne-au sufocat respirația, rămânând nepăsători față de rămășițele copiilor și femeilor noastre.”
În testamentul său el a încredințat lumii arabe și musulmane Palestina și poporul său, și le-a îndemnat să nu rămână tăcute și să fie puntea care va elibera palestinienii.
El, de asemenea, și-a încredințat familia, inclusiv mama, soția, fiul și fiica sa, lumii.
„Nu uitați Gaza... Și nu mă uitați în rugăciunile voastre sincere pentru iertare și acceptare”, a spus al-Sharif.
Atacul care l-a asasinat pe al-Sharif a ucis alte șase persoane, cinci dintre ele fiind jurnaliști.
Asasinarea celor cinci jurnaliști a dus bilanțul morților în rândul jurnaliștilor în carnagiul Israelului din Gaza de la sfârșitul anului 2023, la 237.