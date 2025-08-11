Israelul a asasinat cinci corespondenți ai postului Al Jazeera într-un atac care a vizat cortul jurnaliștilor din apropierea Spitalului al-Shifa din vestul orașului Gaza.

Canalul cu sediul în Qatar l-a citat pe directorul Complexului Medical al-Shifa din Gaza, care a declarat: „Corespondenții Al Jazeera, Anas al-Sharif și Mohamed Qraiqea, au fost martirizați într-un atac israelian asupra cortului lor.”

De asemenea, Al Jazeera a confirmat duminică faptul că atacul a ucis un alt reporter al postului Al Jazeera în limba arabă, Mohammed Qreiqeh, și alți doi cameramani, Ibrahim Zaher și Mohammed Noufal.

„Reporterii Al Jazeera Arabic, Anas Al-Sharif și Mohammed Qreiqeh, au fost uciși într-un atac israelian asupra Fâșiei Gaza, alături de cameramanii, Ibrahim Zaher și Mohammed Noufal,” a declarat Al Jazeera.

Israelul a confirmat, de asemenea, că l-a asasinat pe jurnalist, susținând fără a oferi dovezi că acesta era liderul unei celule Hamas.

Cu puțin timp înainte de a fi asasinat, al-Sharif, care relata despre genocidul israelian din Gaza încă de la începutul acestuia, pare să fi transmis știrea despre atacul care i-a luat viața.

„Bombardamente neîncetate... Timp de două ore, agresiunea israeliană s-a intensificat în orașul Gaza”, a spus al-Sharif pe contul său de X.

La scurt timp, alți jurnaliști au anunțat moartea sa, înainte ca Al Jazeera să o confirme.

Ultimul mesaj al lui al-Sharif