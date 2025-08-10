ACTUALITĂȚI
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Succès Masra a fost condamnat pentru rasism, xenofobie și incitare la violență, care au dus la un masacru.
Avocatul a declarat că echipa sa intenționează să facă apel. / AFP Archive
10 August 2025

Fostul prim-ministru al Ciadului și lider al opoziției, Succès Masra a fost condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de răspândirea de mesaje rasiste și xenofobe, care au incitat la violență, a declarat avocatul său.

Curtea Penală Specială din capitala N'Djamena l-a condamnat pe Masra pentru discurs de ură, xenofobie și incitare la masacru, a spus Francis Kadjilembaye, unul dintre avocații apărării, sâmbătă.

Masra a negat acuzațiile în timpul procesului.

Avocații săi au susținut că acuzarea nu a prezentat dovezi concrete care să-l implice pe Masra.

Pe lângă pedeapsa de 20 de ani de închisoare, Masra a fost obligat să plătească o amendă de 1,8 milioane de dolari, a declarat Francis Kadjilembaye, unul dintre avocații săi.

De la aliat la adversar

Masra este un opozant ferm al președintelui Mahamat Idriss Deby, deși a ocupat funcția de prim-ministru în guvernul interimar al lui Deby timp de aproximativ cinci luni, înainte de a candida împotriva acestuia la alegerile din mai 2024.

Procurorul din Ciad a lansat o anchetă împotriva sa în luna mai, în legătură cu un conflict în care zeci de persoane au fost ucise în orașul Mandakao din sud, în aceeași lună.

Avocatul său a declarat că echipa sa intenționează să facă apel.

El a fost judecat împreună cu alți 74 de co-inculpați, acuzați de participare la masacru.

Masra, liderul principalului partid de opoziție din Ciad, Les Transformateurs (Transformatorii), a fost arestat pe 16 mai, în urma unor violențe intercomunitare în provincia Logone Occidental, care au dus la moartea a 42 de persoane pe 14 mai.

El a intrat în greva foamei în luna iulie pentru a protesta împotriva detenției sale pe care a încheiat-o după aproape o săptămână, în urma unui protest al femeilor care au cerut eliberarea sa.

