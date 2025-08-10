Fostul prim-ministru al Ciadului și lider al opoziției, Succès Masra a fost condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de răspândirea de mesaje rasiste și xenofobe, care au incitat la violență, a declarat avocatul său.

Curtea Penală Specială din capitala N'Djamena l-a condamnat pe Masra pentru discurs de ură, xenofobie și incitare la masacru, a spus Francis Kadjilembaye, unul dintre avocații apărării, sâmbătă.

Masra a negat acuzațiile în timpul procesului.

Avocații săi au susținut că acuzarea nu a prezentat dovezi concrete care să-l implice pe Masra.

Pe lângă pedeapsa de 20 de ani de închisoare, Masra a fost obligat să plătească o amendă de 1,8 milioane de dolari, a declarat Francis Kadjilembaye, unul dintre avocații săi.

De la aliat la adversar