Noua Zeelandă ia în considerare recunoașterea statului palestinian
Se așteaptă ca decizia să fie formalizată în septembrie, în urma angajamentului Australiei și a unor angajamente similare din partea Marii Britanii, Canadei și altor țări, înaintea Adunării Generale a ONU.
Decizia vine după ce Australia a anunțat că va recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU în septembrie. / AP
11 August 2025

Noua Zeelandă ia în considerare recunoașterea unui stat palestinian, a declarat luni ministrul de externe, Winston Peters.

Cabinetul prim-ministrului Christopher Luxon urmează să ia o decizie oficială în septembrie și să prezinte abordarea guvernului în cadrul Săptămânii Liderilor ONU, a adăugat acesta.

Mai multe țări, inclusiv Australia, Marea Britanie și Canada, au anunțat în ultimele săptămâni că vor recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie.

Peters a subliniat că, deși unii dintre partenerii apropiați ai Noii Zeelande au optat pentru recunoașterea unui stat palestinian, politica externă a țării rămâne independentă.

„Intenționăm să analizăm cu atenție problema și apoi să acționăm în conformitate cu principiile, valorile și interesul național al Noii Zeelande”, a declarat Peters într-un comunicat.

Guvernul trebuie să evalueze dacă s-au făcut progrese suficiente pentru ca teritoriile palestiniene să devină un stat viabil și legitim, astfel încât Noua Zeelandă să poată acorda recunoaștere.

„Noua Zeelandă a afirmat clar de ceva timp că recunoașterea statului palestinian este o chestiune de timp, nu de oportunitate”, a adăugat Peters.

Anunțul vine în contextul în care prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că țara sa va recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie.

„Australia va recunoaște dreptul poporului palestinian la un stat propriu”, a declarat el jurnaliștilor, adăugând că aceasta este singura cale pentru ca pacea să fie „permanentă”.

„Există o oportunitate aici, iar Australia va colabora cu comunitatea internațională pentru a o valorifica”, a declarat el reporterilor.

Mai multe țări, inclusiv Franța, Marea Britanie și Canada, au anunțat planuri de a recunoaște statalitatea palestiniană începând cu 7 octombrie 2023.

