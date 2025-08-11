Noua Zeelandă ia în considerare recunoașterea unui stat palestinian, a declarat luni ministrul de externe, Winston Peters.

Cabinetul prim-ministrului Christopher Luxon urmează să ia o decizie oficială în septembrie și să prezinte abordarea guvernului în cadrul Săptămânii Liderilor ONU, a adăugat acesta.

Mai multe țări, inclusiv Australia, Marea Britanie și Canada, au anunțat în ultimele săptămâni că vor recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie.

Peters a subliniat că, deși unii dintre partenerii apropiați ai Noii Zeelande au optat pentru recunoașterea unui stat palestinian, politica externă a țării rămâne independentă.

„Intenționăm să analizăm cu atenție problema și apoi să acționăm în conformitate cu principiile, valorile și interesul național al Noii Zeelande”, a declarat Peters într-un comunicat.