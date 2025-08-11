Noua Zeelandă ia în considerare recunoașterea unui stat palestinian, a declarat luni ministrul de externe, Winston Peters.
Cabinetul prim-ministrului Christopher Luxon urmează să ia o decizie oficială în septembrie și să prezinte abordarea guvernului în cadrul Săptămânii Liderilor ONU, a adăugat acesta.
Mai multe țări, inclusiv Australia, Marea Britanie și Canada, au anunțat în ultimele săptămâni că vor recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie.
Peters a subliniat că, deși unii dintre partenerii apropiați ai Noii Zeelande au optat pentru recunoașterea unui stat palestinian, politica externă a țării rămâne independentă.
„Intenționăm să analizăm cu atenție problema și apoi să acționăm în conformitate cu principiile, valorile și interesul național al Noii Zeelande”, a declarat Peters într-un comunicat.
Guvernul trebuie să evalueze dacă s-au făcut progrese suficiente pentru ca teritoriile palestiniene să devină un stat viabil și legitim, astfel încât Noua Zeelandă să poată acorda recunoaștere.
„Noua Zeelandă a afirmat clar de ceva timp că recunoașterea statului palestinian este o chestiune de timp, nu de oportunitate”, a adăugat Peters.
Anunțul vine în contextul în care prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că țara sa va recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie.
„Australia va recunoaște dreptul poporului palestinian la un stat propriu”, a declarat el jurnaliștilor, adăugând că aceasta este singura cale pentru ca pacea să fie „permanentă”.
„Există o oportunitate aici, iar Australia va colabora cu comunitatea internațională pentru a o valorifica”, a declarat el reporterilor.
Mai multe țări, inclusiv Franța, Marea Britanie și Canada, au anunțat planuri de a recunoaște statalitatea palestiniană începând cu 7 octombrie 2023.