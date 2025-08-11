Un videoclip recent lansat contrazice afirmația de „autoapărare” făcută de un colonist israelian ilegal în cazul uciderii cineastului palestinian Odeh Hadalin, a cărui muncă la documentarul No Other Land, premiat cu Oscar, a atras atenția globală asupra strămutării forțate a palestinienilor din Cisiordania ocupată de Israel.

Grupul pentru drepturile omului B’Tselem a publicat duminică imaginile filmate chiar de Hadalin, care îl arată pe colonistul israelian ilegal Yinon Levi îndreptându-și arma și trăgând, înainte ca imaginea să se întrerupă brusc, moment în care tânărul de 31 de ani se prăbușește la pământ.

Incidentul a avut loc pe 28 iulie, în timpul unui protest împotriva demolării de către Israel a terenurilor din satul său natal, Umm al-Khair, parte a zonei Masafer Yatta, situată la sud de Hebron.

Levi a fost plasat pentru scurt timp în arest la domiciliu, înainte de a fi eliberat pe 1 august, după ce autoritățile israeliene au declarat că nu există suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare și au acceptat afirmația sa de autoapărare.

Potrivit B’Tselem, colonistul israelian ilegal a intrat în sat cu un excavator și a deschis focul când locuitorii au încercat să-l alunge. Atât UE, cât și SUA l-au sancționat anterior pentru atacuri violente și strămutări forțate împotriva palestinienilor.