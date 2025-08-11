Un videoclip recent lansat contrazice afirmația de „autoapărare” făcută de un colonist israelian ilegal în cazul uciderii cineastului palestinian Odeh Hadalin, a cărui muncă la documentarul No Other Land, premiat cu Oscar, a atras atenția globală asupra strămutării forțate a palestinienilor din Cisiordania ocupată de Israel.
Grupul pentru drepturile omului B’Tselem a publicat duminică imaginile filmate chiar de Hadalin, care îl arată pe colonistul israelian ilegal Yinon Levi îndreptându-și arma și trăgând, înainte ca imaginea să se întrerupă brusc, moment în care tânărul de 31 de ani se prăbușește la pământ.
Incidentul a avut loc pe 28 iulie, în timpul unui protest împotriva demolării de către Israel a terenurilor din satul său natal, Umm al-Khair, parte a zonei Masafer Yatta, situată la sud de Hebron.
Levi a fost plasat pentru scurt timp în arest la domiciliu, înainte de a fi eliberat pe 1 august, după ce autoritățile israeliene au declarat că nu există suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare și au acceptat afirmația sa de autoapărare.
Potrivit B’Tselem, colonistul israelian ilegal a intrat în sat cu un excavator și a deschis focul când locuitorii au încercat să-l alunge. Atât UE, cât și SUA l-au sancționat anterior pentru atacuri violente și strămutări forțate împotriva palestinienilor.
Autoritățile israeliene au reținut corpul lui Hadalin până joi, eliberându-l familiei sale după o grevă a foamei la care au participat 70 de femei din sat. De asemenea, forțele israeliene au împiedicat ridicarea unui cort de doliu, dispersând rudele, jurnaliștii și susținătorii prin declararea zonei drept zonă militară închisă.
Hadalin, profesor și tată a trei copii, a făcut parte din echipa de producție a filmului No Other Land, care a câștigat Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Documentar în 2025. Filmul documentează demolarea caselor palestiniene de către Israel și extinderea coloniilor în Masafer Yatta, acțiuni pe care ONU și grupurile pentru drepturile omului le consideră o încălcare a dreptului internațional.
De la începutul războiului de genocid al Israelului asupra Fâșiei Gaza, în octombrie 2023, în Cisiordania peste 1.000 de palestinieni au fost uciși și peste 7.000 răniți de către forțele israeliene și coloniști ilegali, potrivit Ministerului Sănătății.
Într-o opinie consultativă emisă în iulie anul trecut, Curtea Internațională de Justiție a declarat ilegală ocupația teritoriului palestinian de către Israel și a cerut evacuarea tuturor coloniilor din Cisiordania și Ierusalimul de Est.