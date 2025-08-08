Rusia a început vineri lucrările pentru construirea primei centrale nucleare din Kazahstan, cel mai mare producător de uraniu din lume și o vastă țară din Asia Centrală, unde Moscova, Beijingul și Europa concurează pentru influență.

Rusia a fost istoric jucătorul dominant în regiune și încearcă să-și mențină poziția de lider, în timp ce China a investit miliarde de dolari în Kazahstan prin Inițiativa Belt and Road.

Într-o declarație comună, agențiile nucleare din Kazahstan și Rusia au anunțat că au început „studiile de inginerie pentru selectarea amplasamentului optim și pregătirea documentației proiectului pentru construcția unei centrale nucleare de mare capacitate”.

„Acest proiect reprezintă alegerea strategică a Kazahstanului și un motor pentru creșterea economică pe termen lung a regiunii și a țării în ansamblu”, a declarat Almasadam Satkaliev, șeful agenției nucleare din Kazahstan.

Potrivit autorităților, China urmează să construiască încă două centrale în această țară bogată în resurse, iar detalii suplimentare vor fi dezvăluite până la sfârșitul anului.

Kazahstanul furnizează 43% din uraniul mondial și este al treilea cel mai mare furnizor de uraniu brut pentru Uniunea Europeană.