Rusia a început vineri lucrările pentru construirea primei centrale nucleare din Kazahstan, cel mai mare producător de uraniu din lume și o vastă țară din Asia Centrală, unde Moscova, Beijingul și Europa concurează pentru influență.
Rusia a fost istoric jucătorul dominant în regiune și încearcă să-și mențină poziția de lider, în timp ce China a investit miliarde de dolari în Kazahstan prin Inițiativa Belt and Road.
Într-o declarație comună, agențiile nucleare din Kazahstan și Rusia au anunțat că au început „studiile de inginerie pentru selectarea amplasamentului optim și pregătirea documentației proiectului pentru construcția unei centrale nucleare de mare capacitate”.
„Acest proiect reprezintă alegerea strategică a Kazahstanului și un motor pentru creșterea economică pe termen lung a regiunii și a țării în ansamblu”, a declarat Almasadam Satkaliev, șeful agenției nucleare din Kazahstan.
Potrivit autorităților, China urmează să construiască încă două centrale în această țară bogată în resurse, iar detalii suplimentare vor fi dezvăluite până la sfârșitul anului.
Kazahstanul furnizează 43% din uraniul mondial și este al treilea cel mai mare furnizor de uraniu brut pentru Uniunea Europeană.
Cu toate acestea, țara se confruntă cu dificultăți în generarea suficientă de energie electrică pentru consumul intern, iar energia nucleară este un subiect sensibil, având în vedere testele nucleare din perioada sovietică, care au expus 1,5 milioane de oameni la radiații.
Prima centrală nucleară – care va fi construită lângă satul Ulken de pe malul lacului Balhaș, care este pe jumătate abandonat – va necesita câțiva ani pentru finalizare.
Rosatom, compania rusă, a declarat că reactorul va avea o durată de viață de 60 de ani, cu posibilitatea de a fi extinsă cu încă două decenii.
Franța și Coreea de Sud au concurat, de asemenea, pentru obținerea contractului de construcție a centralei, dar Kazahstanul a declarat că a ales Rusia și China, care „au avut, în mod obiectiv, cele mai bune oferte”.
Iar în întreaga regiune, Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară în Uzbekistan și dorește să construiască un reactor de mici dimensiuni în Kârgâzstan.