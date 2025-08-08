Șeful Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Türkiye (AFAD), Ali Hamza Pehlivan a anunțat că, începând cu octombrie 2023, țara a livrat 101.271 de tone de ajutor umanitar către Fâșia Gaza.
Vorbind la o conferință de presă la sediul AFAD, Pehlivan a raportat că, de la începutul atacurilor neîncetate ale Israelului asupra teritoriilor palestiniene, pe 7 octombrie 2023, peste 61.000 de persoane și-au pierdut viața, mai mult de 151.000 au fost rănite, iar 2 milioane de oameni au fost strămutați.
Subliniind că aceste atacuri, care ignoră demnitatea umană, au făcut imposibil accesul la nevoile umanitare de bază, Pehlivan a declarat: „Această cruzime desfășurată sub ochii lumii este o rușine a epocii noastre și un colaps al umanității. Cei care încearcă să justifice acest lucru ca o apărare legitimă vor fi consemnați în istorie ca complici la aceste crime. Fiecare tăcere diplomatică își asumă responsabilitatea pentru vărsarea de sânge, în special sângele copiilor.”
Pehlivan a afirmat că AFAD monitorizează îndeaproape situația și, pe lângă ajutorul oferit din resurse proprii, coordonează transporturile de provizii umanitare achiziționate de Ministerul Sănătății, Semiluna Roșie Turcă, ONG-uri și alte instituții relevante, livrate în regiune pe calea aerului și pe mare.
El a explicat că, din martie, punctele de trecere a frontierei din Gaza au fost închise chiar și pentru ajutor umanitar, dar pe 27 iulie s-a permis accesul limitat și programat pentru camioanele cu ajutor. De atunci, proviziile umanitare coordonate de AFAD au fost din nou livrate în Gaza.
Operațiuni de ajutorare
Pehlivan a declarat că materialele de ajutor trimise anterior în orașul egiptean Al-Arish sunt depozitate acolo. El a menționat că „personalul AFAD, care lucrează la punctul de trecere a frontierei Rafah, desfășoară eforturi intense, răbdătoare și dificile pentru a transfera aceste provizii în Gaza”.
„Doar în ultimele 11 zile, 178 de camioane cu ajutor turcești au trecut din Al-Arish în Gaza. Majoritatea ajutorului constă în făină, alimente, lapte praf pentru copii, medicamente și produse de igienă. În plus, un convoi de 500 de camioane, aproximativ 60% alimente și 40% materiale pentru adăpost, este pregătit în depozitele din Al-Arish pentru a fi trimis în Gaza. Acest efort demonstrează clar determinarea și sprijinul neclintit al Türkiye pentru poporul palestinian”, a adăugat el.
Pehlivan a subliniat că Türkiye, sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdoğan, a Ministerului de Interne prin AFAD și în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe, a întreprins acțiuni internaționale și a lansat eforturi de ajutor umanitar ca răspuns la criza umanitară cauzată de atacurile Israelului asupra Fâșiei Gaza.
Convoaiele cu ajutor poartă și demnitatea umanității
Pehlivan a lăudat, de asemenea, conducerea fermă și viziunea președintelui Erdoğan ca o expresie puternică a apărării demnității umane, spunând: „De la începutul conflictului, țara noastră a trimis 14 zboruri umanitare și 16 nave de ajutor către Gaza. Un total de 101.271 de tone de ajutor a ajuns în regiune. Aceste convoaie de ajutor nu transportă doar alimente și provizii umanitare, ci și demnitatea umanității.”
El a menționat, de asemenea, campaniile AFAD pentru sprijinirea palestinienilor, inclusiv „Speranță pentru Palestina” (2018), „Timp de împărtășire pentru Palestina” (2019) și „Mână la mână pentru Palestina” (2023).
Campania „Mână la mână pentru Gaza” lansată în februarie este în desfășurare, cu sprijinul generos al publicului, contribuind la provizii critice de ajutor pentru Gaza. Pehlivan a mulțumit cetățenilor pentru donațiile lor.
El a detaliat ajutorul trimis din octombrie 2023, inclusiv opt spitale de campanie, 53 de ambulanțe/vehicule de salvare, 1.451 de generatoare, 351 de containere de locuit, 245 de tone de provizii medicale, trei vehicule mobile de bucătărie, 25.729 de tone de alimente, 65.270 de tone de făină, 3.171 de tone de apă potabilă, 550 de tone de produse de curățenie, 281.000 de kituri de igienă, 25.180 de corturi, 113.608 pături, peste 19.000 de saci de dormit, 151.000 de articole pentru adăpost, peste 469.000 de articole de îmbrăcăminte și mai mult de 1.000 de seturi de jucării.
Conștiința lumii
Pehlivan a menționat că AFAD, responsabilă pentru coordonarea ajutorului umanitar internațional, a oferit asistență în peste 82 de țări de pe cinci continente.
„Țara noastră se numără printre cei mai mari donatori de ajutor umanitar în raport cu venitul național brut”, a subliniat el.
„Türkiye a devenit conștiința lumii în acest sens. Crezând că lacrimile nu sunt suficiente împotriva opresiunii, Türkiye continuă să vorbească acolo unde umanitatea rămâne tăcută, ca o mână de ajutor pentru cei oprimați. Suntem descendenții unei națiuni care întotdeauna stă alături de cei oprimați, nu se supune niciodată asupritorului și stă ferm împotriva nedreptății.”
El a afirmat angajamentul continuu al țării de a fi alături de Palestina și poporul său, spunând: „Țara noastră va continua să fie vocea binelui și a umanității, întinzând mâna compasiunii și speranței celor aflați în nevoie.”