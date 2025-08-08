Șeful Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Türkiye (AFAD), Ali Hamza Pehlivan a anunțat că, începând cu octombrie 2023, țara a livrat 101.271 de tone de ajutor umanitar către Fâșia Gaza.

Vorbind la o conferință de presă la sediul AFAD, Pehlivan a raportat că, de la începutul atacurilor neîncetate ale Israelului asupra teritoriilor palestiniene, pe 7 octombrie 2023, peste 61.000 de persoane și-au pierdut viața, mai mult de 151.000 au fost rănite, iar 2 milioane de oameni au fost strămutați.

Subliniind că aceste atacuri, care ignoră demnitatea umană, au făcut imposibil accesul la nevoile umanitare de bază, Pehlivan a declarat: „Această cruzime desfășurată sub ochii lumii este o rușine a epocii noastre și un colaps al umanității. Cei care încearcă să justifice acest lucru ca o apărare legitimă vor fi consemnați în istorie ca complici la aceste crime. Fiecare tăcere diplomatică își asumă responsabilitatea pentru vărsarea de sânge, în special sângele copiilor.”

Pehlivan a afirmat că AFAD monitorizează îndeaproape situația și, pe lângă ajutorul oferit din resurse proprii, coordonează transporturile de provizii umanitare achiziționate de Ministerul Sănătății, Semiluna Roșie Turcă, ONG-uri și alte instituții relevante, livrate în regiune pe calea aerului și pe mare.

El a explicat că, din martie, punctele de trecere a frontierei din Gaza au fost închise chiar și pentru ajutor umanitar, dar pe 27 iulie s-a permis accesul limitat și programat pentru camioanele cu ajutor. De atunci, proviziile umanitare coordonate de AFAD au fost din nou livrate în Gaza.

Operațiuni de ajutorare

Pehlivan a declarat că materialele de ajutor trimise anterior în orașul egiptean Al-Arish sunt depozitate acolo. El a menționat că „personalul AFAD, care lucrează la punctul de trecere a frontierei Rafah, desfășoară eforturi intense, răbdătoare și dificile pentru a transfera aceste provizii în Gaza”.

„Doar în ultimele 11 zile, 178 de camioane cu ajutor turcești au trecut din Al-Arish în Gaza. Majoritatea ajutorului constă în făină, alimente, lapte praf pentru copii, medicamente și produse de igienă. În plus, un convoi de 500 de camioane, aproximativ 60% alimente și 40% materiale pentru adăpost, este pregătit în depozitele din Al-Arish pentru a fi trimis în Gaza. Acest efort demonstrează clar determinarea și sprijinul neclintit al Türkiye pentru poporul palestinian”, a adăugat el.

Pehlivan a subliniat că Türkiye, sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdoğan, a Ministerului de Interne prin AFAD și în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe, a întreprins acțiuni internaționale și a lansat eforturi de ajutor umanitar ca răspuns la criza umanitară cauzată de atacurile Israelului asupra Fâșiei Gaza.