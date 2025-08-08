Nave de război japoneze au acostat vineri în capitala Noii Zeelande pentru prima dată în aproape 90 de ani, în contextul eforturilor Japoniei de a-și aprofunda legăturile strategice în Oceanul Pacific de Sud.

Două distrugătoare cu peste 500 de membri ai echipajului la bord au intrat în portul Wellington, fiind însoțite de nava marinei neozeelandeze HMNZS Canterbury.

JS Ise și distrugătorul JS Suzunami se aflau într-o misiune de desfășurare în Indo-Pacific și au sosit din Sydney, unde armata japoneză a participat luna aceasta la exerciții militare alături de Noua Zeelandă, Australia și alte țări.

Vizita în Wellington a fost una ceremonială, dar a avut loc într-un moment în care Japonia, al cărei singur aliat prin tratat sunt Statele Unite, a căutat tot mai mult să aprofundeze cooperarea militară bilaterală pe fondul tensiunilor regionale în creștere.

„Forțele noastre de apărare dezvoltă o cooperare nu doar cu Noua Zeelandă și Australia, ci și cu multe țări insulare din Pacific”, a declarat vineri ambasadorul Japoniei la Wellington, Makoto Osawa, reporterilor.

„Obiectivul nostru principal este un Indo-Pacific liber și deschis.”

Declarațiile ambasadorului au venit după ce, marți, guvernul Australiei a anunțat că firma japoneză Mitsubishi Heavy Industries a câștigat licitația pentru un contract de construire a navelor militare australiene, devansând o firmă germană.