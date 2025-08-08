Nave de război japoneze au acostat vineri în capitala Noii Zeelande pentru prima dată în aproape 90 de ani, în contextul eforturilor Japoniei de a-și aprofunda legăturile strategice în Oceanul Pacific de Sud.
Două distrugătoare cu peste 500 de membri ai echipajului la bord au intrat în portul Wellington, fiind însoțite de nava marinei neozeelandeze HMNZS Canterbury.
JS Ise și distrugătorul JS Suzunami se aflau într-o misiune de desfășurare în Indo-Pacific și au sosit din Sydney, unde armata japoneză a participat luna aceasta la exerciții militare alături de Noua Zeelandă, Australia și alte țări.
Vizita în Wellington a fost una ceremonială, dar a avut loc într-un moment în care Japonia, al cărei singur aliat prin tratat sunt Statele Unite, a căutat tot mai mult să aprofundeze cooperarea militară bilaterală pe fondul tensiunilor regionale în creștere.
„Forțele noastre de apărare dezvoltă o cooperare nu doar cu Noua Zeelandă și Australia, ci și cu multe țări insulare din Pacific”, a declarat vineri ambasadorul Japoniei la Wellington, Makoto Osawa, reporterilor.
„Obiectivul nostru principal este un Indo-Pacific liber și deschis.”
Declarațiile ambasadorului au venit după ce, marți, guvernul Australiei a anunțat că firma japoneză Mitsubishi Heavy Industries a câștigat licitația pentru un contract de construire a navelor militare australiene, devansând o firmă germană.
Deși oficialii din Canberra au declarat că propunerea japoneză a fost cea mai bună și cea mai ieftină, aceștia au salutat-o și ca fiind cel mai mare acord din industria apărării dintre cele două țări.
Și Noua Zeelandă a încercat să-și consolideze relațiile strategice și militare în Asia, ca parte a unei reorientări a politicii externe din ultimii ani, despre care guvernul afirmă că a pus un accent mai mare pe cooperarea și securitatea în Pacific.
Oficialii din Wellington au anunțat în iulie că au început lucrările la un acord logistic de apărare cu Japonia, menit să faciliteze colaborarea între forțele armate ale celor două țări.
Navele navale japoneze nu vizitează des zone atât de sudice ale Oceanului Pacific, dar apele bogate și strategic importante ale Noii Zeelande, Australiei și țărilor insulare mai mici din Pacific sunt tot mai disputate de marile puteri ale lumii, devenind un câmp de luptă pentru influență între Beijing și națiunile occidentale.
Deși izolată, Noua Zeelandă a fost recent implicată în întrebări mai tensionate legate de securitatea regională.
În februarie, exerciții de tragere live efectuate de fregate navale chineze în Marea Tasmaniei, între Noua Zeelandă și Australia, au provocat alarmă în rândul guvernelor acestor țări, după ce zborurile au fost nevoite să fie deviate pe termen scurt.
Ultima vizită a unei nave japoneze în portul Wellington a avut loc în 1936, a declarat armata Noii Zeelande.
O navă japoneză a vizitat cel mai mare oraș al Noii Zeelande, Auckland, în 2016.