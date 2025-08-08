Germania a criticat dur planurile Israelului de a ocupa Gaza și a anunțat suspendarea parțială a exporturilor de echipamente militare către această țară.

„În aceste circumstanțe, guvernul german nu va autoriza exporturi de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Gaza”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un comunicat emis vineri.

Liderul conservator a subliniat că Germania a apărat până acum dreptul Israelului de a se apăra, a sprijinit inițiativele pentru eliberarea ostaticilor și a pledat pentru dezarmarea Hamas, susținând Israelul pe parcursul conflictului.

„Decizia luată aseară de cabinetul israelian de a continua acțiunile militare și mai dure în Gaza face din ce în ce mai dificil, din perspectiva guvernului german, să se vadă cum vor fi atinse aceste obiective”, a subliniat Merz, adăugând că guvernul său nu va mai autoriza exporturi de militare care ar putea fi utilizate în această campanie militară către Israel.