Germania a criticat dur planurile Israelului de a ocupa Gaza și a anunțat suspendarea parțială a exporturilor de echipamente militare către această țară.
„În aceste circumstanțe, guvernul german nu va autoriza exporturi de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Gaza”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un comunicat emis vineri.
Liderul conservator a subliniat că Germania a apărat până acum dreptul Israelului de a se apăra, a sprijinit inițiativele pentru eliberarea ostaticilor și a pledat pentru dezarmarea Hamas, susținând Israelul pe parcursul conflictului.
„Decizia luată aseară de cabinetul israelian de a continua acțiunile militare și mai dure în Gaza face din ce în ce mai dificil, din perspectiva guvernului german, să se vadă cum vor fi atinse aceste obiective”, a subliniat Merz, adăugând că guvernul său nu va mai autoriza exporturi de militare care ar putea fi utilizate în această campanie militară către Israel.
Situație umanitară catastrofală
Cancelarul și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la situația umanitară catastrofală din Gaza, pe fondul rapoartelor despre copii care mor de foame și foametea generalizată care afectează populația palestiniană din cauza blocadei și operațiunilor militare israeliene.
„Guvernul german rămâne profund îngrijorat de suferința continuă a populației civile din Gaza. Cu ofensiva planificată, guvernul israelian ar purta o responsabilitate și mai mare decât înainte”, a declarat Merz, reiterând apelul său către Israel de a permite livrarea neîngrădită a ajutoarelor umanitare, inclusiv pentru organizațiile ONU și instituțiile neguvernamentale.
El a îndemnat, de asemenea, guvernul israelian „să nu facă niciun alt pas spre anexarea Cisiordaniei”, pe fondul îngrijorărilor internaționale tot mai mari că astfel de acțiuni ar putea escalada tensiunile și ar periclita perspectivele unei soluții cu două state.