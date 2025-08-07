POLITICĂ
SUA înțeleg mai clar condițiile în care Rusia ar pune capăt războiului din Ucraina, afirmă Rubio
Declarațiile lui Rubio au venit în contextul în care Casa Albă a anunțat că Trump s-ar putea întâlni săptămâna viitoare atât cu Putin, cât și cu Zelenski.
Trump și-a exprimat frustrarea crescândă față de Putin în ultimele săptămâni din cauza războiului. / DPA
acum 11 ore

Statele Unite au acum o înțelegere mai clară a condițiilor în care Rusia ar fi dispusă să încheie războiul din Ucraina, după ce trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat secretarul de stat Marco Rubio.

„Pentru prima dată probabil de la începutul mandatului actualei administrații, avem câteva exemple concrete ale cererilor pe care Rusia le-ar putea formula pentru a pune capăt războiului”, a spus Rubio miercuri, într-un interviu pentru „Kudlow” de la Fox Business Network, adăugând că elementele-cheie ale oricărui acord ar implica teritorii.

Casa Albă a anunțat anterior că președintele Donald Trump ar putea să se întâlnească cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, după ceea ce președintele american a descris drept discuții „extrem de productive” la Moscova între trimisul său special și liderul rus.

Posibilitatea organizării summitului a fost discutată într-o convorbire telefonică între Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la care, potrivit unei surse de rang înalt din administrația de la Kiev, a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și liderii Marii Britanii, Germaniei și Finlandei.

„Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski,” a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Președintele Trump dorește ca acest război brutal să ia sfârșit.”

The New York Times și CNN, citând persoane familiare cu planul, au relatat că Trump intenționează să se întâlnească cu Putin chiar săptămâna viitoare și apoi dorește o întâlnire tripartită cu liderul rus și Zelenski.

Apelul telefonic a avut loc după ce trimisul american Steve Witkoff s-a întâlnit cu conducerea rusă la Moscova mai devreme în aceeași zi, pentru discuții descrise de Kremlin drept „productive”, în contextul în care se apropie termenul limită stabilit de Trump pentru impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina.

„S-au făcut progrese importante!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, adăugând că ulterior a informat câțiva aliați europeni cu privire la evoluțiile.

„Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie și vom lucra pentru asta în zilele și săptămânile următoare,” a spus el.

Cu toate acestea, câteva minute mai târziu, un oficial american de rang înalt a declarat că „sancțiuni secundare” sunt încă așteptate să fie implementate în două zile.

Amenințarea sancțiunilor

Trump și-a exprimat frustrarea crescândă față de Putin în ultimele săptămâni din cauza războiului.

Casa Albă nu a prezentat oficial ce măsuri ar lua împotriva Rusiei, dar Trump a amenințat anterior cu impunerea de „tarife secundare” care să vizeze partenerii comerciali-cheie ai Rusiei, precum China și India.

Trump a ordonat miercuri tarife mai mari pentru bunurile indiene din cauza achizițiilor continue de petrol rusesc de către New Delhi.

Această măsură ar avea ca scop reducerea exporturilor rusești, dar ar risca să provoace perturbări internaționale semnificative.

Trump a declarat marți că va aștepta rezultatul discuțiilor de la Moscova înainte de a ordona sancțiuni economice.

„Vom vedea ce se întâmplă,” le-a spus el reporterilor. „Vom lua acea decizie la momentul respectiv.”

Fără a-l numi explicit pe Trump, Kremlinul a criticat marți „amenințările” de a crește tarifele asupra partenerilor comerciali ai Rusiei drept „nelegitime.”

