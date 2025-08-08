Grupul de rezistență palestinian Hamas l-a acuzat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, al cărui regim extremist dezbate un plan de reocupare a Fâșiei Gaza, că sacrifică prizonierii israelieni deținuți în enclava asediată.

„Planurile lui Netanyahu de a escalada agresiunea confirmă, fără nicio îndoială, dorința sa de a scăpa de prizonieri și de a-i sacrifica pentru a-și urmări interesele personale și agenda ideologică extremistă”, a declarat Hamas într-un comunicat emis joi.

Declarația a fost făcută în timp ce Netanyahu și-a convocat cabinetul de securitate pentru a vota asupra unei extinderi a genocidului din Gaza. Presa israeliană a relatat că aceasta ar putea include o ocupație militară completă a teritoriului palestinian.

Radiodifuzorul public KAN, citând surse oficiale anonime, a declarat că Netanyahu a propus o strategie descrisă ca fiind „ușoară” și „graduală” în cadrul uneia dintre cele mai sensibile întâlniri de la începutul genocidului din Gaza.

Conform raportului, planul prevede ca forțele de ocupație israeliene să avanseze în zone în care nu au mai intrat anterior, inclusiv ceea ce descriu drept tabere de antrenament ale mișcării Hamas din centrul Fâșiei Gaza și orașul Gaza, în ciuda avertismentelor șefului Statului Major al armatei, Eyal Zamir.

Mai devreme, joi, rețeaua americană Fox News a difuzat un interviu cu Netanyahu, în care acesta a declarat că Israelul intenționează să preia controlul total asupra Fâșiei Gaza, dar fără a o „păstra” sau „guverna”.

„Ca răspuns la declarațiile făcute de criminalul de război... Benjamin Netanyahu, în interviul său pentru Fox News... Ceea ce plănuiește este o continuare a unei politici de genocid și de strămutare forțată, prin comiterea de noi crime împotriva poporului nostru palestinian din Fâșia Gaza”, a declarat Hamas.

Arabii vor sprijini doar ceea ce palestinienii acceptă

Un oficial iordanian a declarat, între timp, pentru agenția de știri Reuters că arabii „vor sprijini doar ceea ce palestinienii acceptă și decid”, după ce Netanyahu a spus că Israelul dorește să predea Fâșia Gaza unor forțe arabe, care să o administreze.