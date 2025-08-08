Cabinetul de securitate al Israelului, care include miniștri extremiști, a aprobat planul controversat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu privind reocuparea Gaza City.

În urma unei ședințe a cabinetului care a început joi, o decizie a fost anunțată vineri dimineață. Aceasta a urmat prezentării de către Netanyahu a unui plan pentru ca armata israeliană să reocupe întreaga enclavă, 75% din care se află deja sub ocupație israeliană.

Ședința a avut loc pe fondul presiunilor crescânde asupra lui Netanyahu, atât pe plan intern, cât și internațional, pentru a ajunge la un acord care să salveze captivi rămași în mâinile grupurilor de rezistență palestiniene din Gaza și pentru a preveni o criză umanitară gravă în teritoriul devastat.

Netanyahu a prezentat un plan pe etape pentru preluarea controlului asupra Fâșiei Gaza în timpul întâlnirii cu miză mare, conform relatărilor din presa locală.

Radiodifuzorul public KAN, citând surse oficiale anonime, a raportat că Netanyahu a propus o strategie descrisă drept „ușoară” și „graduală” în cadrul uneia dintre cele mai sensibile ședințe de la începutul conflictului din Fâșia Gaza.

Conform raportului, planul prevede avansarea forțelor israeliene în zone neinvadate anterior, inclusiv ceea ce sunt descrise drept „tabere de antrenament ale mișcării Hamas” în centrul Fâșiei Gaza și în orașul Gaza propriu-zis, în ciuda avertismentelor șefului Statului Major, Eyal Zamir.

Planul începe cu strămutarea locuitorilor Gaza City către sud, urmată de încercuirea orașului și lansarea unor incursiuni terestre suplimentare în zone dens populate, au declarat sursele pentru KAN.

Mai mulți miniștri au respins orice plan care nu implică controlul teritorial complet asupra Fâșiei Gaza.

Aryeh Deri, liderul Partidului ultraortodox Shas, a avertizat că prelungirea războiului ar putea avea costuri politice și ar pune în pericol viețile ostaticilor.

Deri, un ministru fără portofoliu, a cerut miniștrilor să ia în considerare evaluările armatei, afirmând că planul lui Netanyahu riscă să provoace „daune politice continue” și ar putea pune ostaticii în pericol mai mare, a raportat KAN.

Zamir și-a reiterat opoziția față de orice plan care implică reocuparea completă a Fâșiei Gaza. El a menționat riscuri cheie, inclusiv pericolul pentru ostatici, epuizarea trupelor israeliene și a rezerviștilor, precum și deteriorarea legitimității internaționale a Israelului.

Înaintea ședinței, Netanyahu a apărut la televiziunea americană Fox News, unde a declarat că guvernul intenționează să preia controlul complet asupra Fâșiei Gaza.

„Intenționăm să facem asta”, a răspuns Netanyahu, întrebat dacă Israelul va prelua controlul asupra „întregii fâșii”.

Întrebat dacă Israelul va controla din nou întreaga Gaza, așa cum a făcut între 1967 și 2005, Netanyahu a răspuns: „Ei bine, nu vrem să o păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să o guvernăm.”

„Vrem să o predăm forțelor arabe care să o guverneze corect, fără să ne amenințe și oferind locuitorilor din Gaza o viață bună. Acest lucru nu este posibil cu Hamas”, a spus el.

În timp ce ședința avea loc, sute de persoane s-au adunat în apropierea biroului prim-ministrului din Ierusalimul de Vest, cerând un acord pentru eliberarea ostaticilor.

Mai devreme, joi, rudele ostaticilor au plecat din portul Ashkelon (Asqalan în arabă) încercând să se apropie de Gaza asediată.