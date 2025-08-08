Cabinetul de securitate al Israelului, care include miniștri extremiști, a aprobat planul controversat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu privind reocuparea Gaza City.
În urma unei ședințe a cabinetului care a început joi, o decizie a fost anunțată vineri dimineață. Aceasta a urmat prezentării de către Netanyahu a unui plan pentru ca armata israeliană să reocupe întreaga enclavă, 75% din care se află deja sub ocupație israeliană.
Ședința a avut loc pe fondul presiunilor crescânde asupra lui Netanyahu, atât pe plan intern, cât și internațional, pentru a ajunge la un acord care să salveze captivi rămași în mâinile grupurilor de rezistență palestiniene din Gaza și pentru a preveni o criză umanitară gravă în teritoriul devastat.
Netanyahu a prezentat un plan pe etape pentru preluarea controlului asupra Fâșiei Gaza în timpul întâlnirii cu miză mare, conform relatărilor din presa locală.
Radiodifuzorul public KAN, citând surse oficiale anonime, a raportat că Netanyahu a propus o strategie descrisă drept „ușoară” și „graduală” în cadrul uneia dintre cele mai sensibile ședințe de la începutul conflictului din Fâșia Gaza.
Conform raportului, planul prevede avansarea forțelor israeliene în zone neinvadate anterior, inclusiv ceea ce sunt descrise drept „tabere de antrenament ale mișcării Hamas” în centrul Fâșiei Gaza și în orașul Gaza propriu-zis, în ciuda avertismentelor șefului Statului Major, Eyal Zamir.
Planul începe cu strămutarea locuitorilor Gaza City către sud, urmată de încercuirea orașului și lansarea unor incursiuni terestre suplimentare în zone dens populate, au declarat sursele pentru KAN.
Mai mulți miniștri au respins orice plan care nu implică controlul teritorial complet asupra Fâșiei Gaza.
Aryeh Deri, liderul Partidului ultraortodox Shas, a avertizat că prelungirea războiului ar putea avea costuri politice și ar pune în pericol viețile ostaticilor.
Deri, un ministru fără portofoliu, a cerut miniștrilor să ia în considerare evaluările armatei, afirmând că planul lui Netanyahu riscă să provoace „daune politice continue” și ar putea pune ostaticii în pericol mai mare, a raportat KAN.
Zamir și-a reiterat opoziția față de orice plan care implică reocuparea completă a Fâșiei Gaza. El a menționat riscuri cheie, inclusiv pericolul pentru ostatici, epuizarea trupelor israeliene și a rezerviștilor, precum și deteriorarea legitimității internaționale a Israelului.
Înaintea ședinței, Netanyahu a apărut la televiziunea americană Fox News, unde a declarat că guvernul intenționează să preia controlul complet asupra Fâșiei Gaza.
„Intenționăm să facem asta”, a răspuns Netanyahu, întrebat dacă Israelul va prelua controlul asupra „întregii fâșii”.
Întrebat dacă Israelul va controla din nou întreaga Gaza, așa cum a făcut între 1967 și 2005, Netanyahu a răspuns: „Ei bine, nu vrem să o păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să o guvernăm.”
„Vrem să o predăm forțelor arabe care să o guverneze corect, fără să ne amenințe și oferind locuitorilor din Gaza o viață bună. Acest lucru nu este posibil cu Hamas”, a spus el.
În timp ce ședința avea loc, sute de persoane s-au adunat în apropierea biroului prim-ministrului din Ierusalimul de Vest, cerând un acord pentru eliberarea ostaticilor.
Mai devreme, joi, rudele ostaticilor au plecat din portul Ashkelon (Asqalan în arabă) încercând să se apropie de Gaza asediată.
Organizatorii au declarat că speră să „ajungă cât mai aproape posibil de cei dragi lor”.
Familiile au denunțat planul lui Netanyahu de a extinde genocidul. Yehuda Cohen, tatăl soldatului israelian Nimrod Cohen, aflat în Gaza, a declarat de pe barcă că Netanyahu prelungește genocidul pentru a satisface extremiștii din regimul său și pentru a preveni colapsul acestuia.
„Netanyahu lucrează doar pentru el însuși”, a spus el, cerând comunității internaționale să exercite presiune asupra lui Netanyahu pentru a opri genocidul și a-i salva fiul.
Mai multă distrugere…
Israelul desfășoară un genocid în Gaza din octombrie 2023. Palestinienii au raportat uciderea a peste 62.000 de persoane, majoritatea femei și copii.
Se estimează că aproximativ 11.000 de palestinieni sunt îngropați sub dărâmăturile caselor distruse, conform agenției oficiale de știri WAFA din Palestina.
Experții, totuși, susțin că numărul real al morților depășește semnificativ cifrele raportate de autoritățile din Gaza, estimând că ar putea fi în jur de 200.000.
Din cei 251 de ostatici capturați în timpul atacului Hamas din 2023, 49 sunt încă ținuți în Gaza, inclusiv 27 despre care armata afirmă că sunt morți. Palestinienii spun că mulți captivi au fost uciși în atacurile fără discernământ ale Israelului din 2023.
Israelul a răpit și a închis aproximativ 11.000 de palestinieni.
Mai multă distrugere și moarte
Ministrul Apărării, Israel Katz a declarat miercuri pe rețelele de socializare că „este dreptul și datoria șefului Statului Major să-și exprime poziția”, dar armata trebuie să respecte în cele din urmă politicile adoptate de guvern.
Într-o declarație emisă joi de armată, Zamir a subliniat independența sa, promițând să „continue să-și exprime poziția fără teamă”.
„Nu ne ocupăm de teorie — ne ocupăm de chestiuni de viață și moarte, de apărarea statului, și facem acest lucru privind direct în ochii soldaților și cetățenilor noștri”, a spus Zamir în declarație.
În Gaza, între timp, temerile au crescut cu privire la ceea ce ar implica o extindere a genocidului israelian.
„Operațiunile terestre înseamnă mai multă distrugere și moarte. Nu există un loc sigur nicăieri”, a spus Ahmad Salem, 45 de ani.
„Dacă Israelul începe și extinde din nou operațiunile terestre, noi vom fi primele victime.”
„Nu a mai rămas nimic de ocupat”, a spus Maysaa al-Heila, care locuiește într-o tabără de refugiați.
„Nu mai există Gaza.”