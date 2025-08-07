LUME
Ratele scăzute ale natalității în Japonia provoacă îngrijorare: scădere record a populației în 2024
Datele Ministerului Sănătății arată că numărul de nașteri în Japonia în anul trecut a scăzut sub 700.000 pentru prima dată în istorie.
Națiunea cu populație îmbătrânită rapid a înregistrat 686.061 de nou-născuți în 2024 — cu 41.227 mai puțini decât în 2023, arată datele oficiale. / Reuters
acum 10 ore

Populația cetățenilor japonezi a scăzut cu un număr record — peste 900.000 de persoane — în 2024, conform datelor oficiale, în timp ce țara încearcă să combată rata scăzută a natalității, o problemă cronică.

Deși multe țări dezvoltate se confruntă cu rate scăzute ale natalității, problema este deosebit de gravă în Japonia, unde populația este în scădere de ani de zile. Prim-ministrul Shigeru Ishiba a descris situația drept o „urgență tăcută” și a promis măsuri prietenoase pentru familii, precum program de lucru mai flexibil și creșe gratuite, pentru a încerca să inverseze acest trend.

Anul trecut, numărul cetățenilor japonezi a scăzut cu 908.574, adică 0,75%, ajungând la 120,65 milioane. Această scădere — pentru al 16-lea an consecutiv — a fost cea mai mare de la începutul sondajului în 1968, a declarat miercuri Ministerul Afacerilor Interne.

Totuși, numărul rezidenților străini a atins cel mai înalt nivel de la începutul înregistrărilor în 2013. La 1 ianuarie 2025, erau 3,67 milioane de străini, reprezentând aproape trei procente din întreaga populație a Japoniei, care era de peste 124,3 milioane la acea dată. Populația totală a țării a scăzut cu 0,44% față de 2023.

Aceste cifre recente apar în contextul în care guvernul se străduiește să crească rata natalității, în timp ce nemulțumirea legată de inflație și alte probleme a dus la ascensiunea unui nou partid de opoziție cu sloganul „Japonezii pe primul loc”.

Acest partid anti-imigrație a susținut în mod fals că străinii beneficiază de mai multe avantaje sociale decât cetățenii japonezi. Totuși, cetățenii străini contribuie la rezolvarea deficitului de forță de muncă agravat de îmbătrânirea populației, fiind angajați în principal în sectoarele producției, ospitalității și comerțului cu amănuntul.

Case abandonate

După vârstă, cetățenii japonezi de 65 de ani și peste reprezentau aproape 30% din populație, în timp ce grupa de vârstă între 15 și 64 de ani constituia 60%, ambele fiind creșteri minore față de anul precedent. Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume, după micul stat Monaco, conform Băncii Mondiale.

Numărul nașterilor din Japonia anul trecut a scăzut sub 700.000 pentru prima dată în istorie, conform datelor Ministerului Sănătății publicate în iunie. Națiunea cu o populație îmbătrânită rapid a înregistrat 686.061 de nou-născuți în 2024 — cu 41.227 mai puțini decât în 2023. A fost cel mai scăzut număr de la începutul înregistrărilor în 1899.

Scăderea populației afectează și comunitățile rurale, numărul caselor abandonate din Japonia ajungând la aproape patru milioane în ultimele două decenii, conform datelor guvernamentale publicate anul trecut. Multe dintre aceste case aparțin unor persoane care locuiesc în orașe mari și le-au moștenit de la rude, dar nu pot sau nu doresc să le renoveze.

Cea mai vârstnică persoană din lume, japoneza Tomiko Itooka, a murit la vârsta de 116 ani în decembrie. Femeile din Japonia au, în general, o speranță de viață ridicată, însă populația în vârstă în creștere duce la costuri medicale și sociale tot mai mari, în timp ce forța de muncă scade, ceea ce complică finanțarea acestor cheltuieli.

