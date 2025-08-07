Populația cetățenilor japonezi a scăzut cu un număr record — peste 900.000 de persoane — în 2024, conform datelor oficiale, în timp ce țara încearcă să combată rata scăzută a natalității, o problemă cronică.

Deși multe țări dezvoltate se confruntă cu rate scăzute ale natalității, problema este deosebit de gravă în Japonia, unde populația este în scădere de ani de zile. Prim-ministrul Shigeru Ishiba a descris situația drept o „urgență tăcută” și a promis măsuri prietenoase pentru familii, precum program de lucru mai flexibil și creșe gratuite, pentru a încerca să inverseze acest trend.

Anul trecut, numărul cetățenilor japonezi a scăzut cu 908.574, adică 0,75%, ajungând la 120,65 milioane. Această scădere — pentru al 16-lea an consecutiv — a fost cea mai mare de la începutul sondajului în 1968, a declarat miercuri Ministerul Afacerilor Interne.

Totuși, numărul rezidenților străini a atins cel mai înalt nivel de la începutul înregistrărilor în 2013. La 1 ianuarie 2025, erau 3,67 milioane de străini, reprezentând aproape trei procente din întreaga populație a Japoniei, care era de peste 124,3 milioane la acea dată. Populația totală a țării a scăzut cu 0,44% față de 2023.

Aceste cifre recente apar în contextul în care guvernul se străduiește să crească rata natalității, în timp ce nemulțumirea legată de inflație și alte probleme a dus la ascensiunea unui nou partid de opoziție cu sloganul „Japonezii pe primul loc”.

Acest partid anti-imigrație a susținut în mod fals că străinii beneficiază de mai multe avantaje sociale decât cetățenii japonezi. Totuși, cetățenii străini contribuie la rezolvarea deficitului de forță de muncă agravat de îmbătrânirea populației, fiind angajați în principal în sectoarele producției, ospitalității și comerțului cu amănuntul.