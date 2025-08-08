Un utilizator al unei biblioteci din California, care ar fi luat acasă manuscrise chinezești rare și le-ar fi înlocuit cu falsuri, a fost acuzat de furt în valoare de 216.000 de dolari, au declarat joi oficialii americani.
Jeffery Ying a folosit mai multe pseudonime pentru a avea acces la lucrări clasice, unele vechi de peste 600 de ani, la biblioteca Universității din California, Los Angeles, conform Departamentului de Justiție.
Ying, în vârstă de 38 de ani, împrumuta lucrările și revenea câteva zile mai târziu cu manuscrise false. Actul de acuzare arată că acesta călătorea frecvent în China la scurt timp după aceea.
„Biblioteca a observat că mai multe manuscrise chinezești rare lipseau, iar o investigație inițială a relevat că ultimele persoane care au consultat aceste cărți s-au identificat sub numele de «Alan Fujimori»”, a declarat Departamentul de Justiție.
Când detectivii au percheziționat hotelul din zona Los Angeles unde se afla Ying, au găsit manuscrise goale, realizate în stilul cărților împrumutate.
„Forțele de ordine au descoperit, de asemenea, etichete pre-fabricate, cunoscute sub numele de etichete de inventar, asociate cu aceleași manuscrise, care puteau fi folosite pentru a crea cărți false ce urmau să fie returnate bibliotecii în locul celor originale.”
Bibliotecile permit consultarea pe loc a lucrărilor rare și unice; acestea nu pot fi luate acasă precum cărțile obișnuite.
Ying, originar din Fremont, zona Bay Area, avea, de asemenea, mai multe permisuri de bibliotecă pe nume diferite.
Dacă va fi găsit vinovat de acuzația de furt de operă de artă majoră, Ying, care se află în custodia statului, riscă până la 10 ani de închisoare federală.
China găzduiește una dintre cele mai rapide piețe de artă în creștere din lume, cu un număr tot mai mare de muzee autorizate de stat, precum și o piață privată dinamică, pe măsură ce o clasă de mijloc tot mai bogată și naționalistă caută să revendice patrimoniul cultural al țării.