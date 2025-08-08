Un utilizator al unei biblioteci din California, care ar fi luat acasă manuscrise chinezești rare și le-ar fi înlocuit cu falsuri, a fost acuzat de furt în valoare de 216.000 de dolari, au declarat joi oficialii americani.

Jeffery Ying a folosit mai multe pseudonime pentru a avea acces la lucrări clasice, unele vechi de peste 600 de ani, la biblioteca Universității din California, Los Angeles, conform Departamentului de Justiție.

Ying, în vârstă de 38 de ani, împrumuta lucrările și revenea câteva zile mai târziu cu manuscrise false. Actul de acuzare arată că acesta călătorea frecvent în China la scurt timp după aceea.

„Biblioteca a observat că mai multe manuscrise chinezești rare lipseau, iar o investigație inițială a relevat că ultimele persoane care au consultat aceste cărți s-au identificat sub numele de «Alan Fujimori»”, a declarat Departamentul de Justiție.

Când detectivii au percheziționat hotelul din zona Los Angeles unde se afla Ying, au găsit manuscrise goale, realizate în stilul cărților împrumutate.