Venezuela a condamnat decizia SUA de a dubla recompensa pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Nicolas Maduro, calificând această măsură drept „patetică” și „ridicolă”.

„Această recompensă patetică... este cea mai ridicolă diversiune pe care am văzut-o vreodată”, a scris ministrul de externe al Venezuelei, Yvan Gil, pe Telegram, joi, la câteva ore după ce procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat creșterea sumei.

Bondi a declarat că Washingtonul va oferi acum 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro — cea mai mare recompensă oferită vreodată pentru un lider mondial aflat în funcție.

Ea a susținut că Maduro este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume” și o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

Într-un videoclip postat pe X, Bondi a afirmat că Maduro „colaborează cu grupuri criminale”, inclusiv cu banda Tren de Aragua din Venezuela și cartelul Sinaloa din Mexic, acuzându-l de orchestrarea unor operațiuni de trafic de droguri și crimă organizată la scară largă.

„Război economic”