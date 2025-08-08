ACTUALITĂȚI
Venezuela critică decizia SUA privind dublarea recompensei pentru Maduro
Caracas califică demersul Washingtonului drept „o cortină de fum ridicolă” după ce procurorul general al SUA, Pam Bondi îl acuză pe președintele Nicolas Maduro de trafic de droguri și mărește recompensa pentru capturarea sa.
Guvernul venezuelean, aflat de mult timp în conflict cu SUA, a declarat că majorarea recompensei este doar o altă încercare a Washingtonului de a se amesteca în treburile sale interne. / AP
acum 8 ore

Venezuela a condamnat decizia SUA de a dubla recompensa pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Nicolas Maduro, calificând această măsură drept „patetică” și „ridicolă”.

„Această recompensă patetică... este cea mai ridicolă diversiune pe care am văzut-o vreodată”, a scris ministrul de externe al Venezuelei, Yvan Gil, pe Telegram, joi, la câteva ore după ce procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat creșterea sumei.

Bondi a declarat că Washingtonul va oferi acum 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro — cea mai mare recompensă oferită vreodată pentru un lider mondial aflat în funcție.

Ea a susținut că Maduro este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume” și o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

Într-un videoclip postat pe X, Bondi a afirmat că Maduro „colaborează cu grupuri criminale”, inclusiv cu banda Tren de Aragua din Venezuela și cartelul Sinaloa din Mexic, acuzându-l de orchestrarea unor operațiuni de trafic de droguri și crimă organizată la scară largă.

„Război economic”

Procurorul general a declarat că peste 700 de milioane de dolari în active legate de Maduro au fost confiscate de SUA, inclusiv două aeronave și nouă vehicule.

Maduro este deja inculpat într-un caz federal din SUA, care datează din 2020 și care îl acuză de trafic de droguri.

Departamentul de Stat a oferit inițial o recompensă de 15 milioane de dolari la acea vreme, ulterior ridicând-o la 25 de milioane de dolari.

Guvernul venezuelean, aflat de mult timp în conflict cu SUA, a declarat că majorarea recompensei este încă o încercare a Washingtonului de a interveni în afacerile sale interne.

SUA l-a acuzat pe Maduro de încălcări ale drepturilor omului, corupție și suprimarea opoziției politice. Venezuela a respins aceste acuzații, numind sancțiunile americane un „război economic” menit să răstoarne guvernul său.

Odată cea mai bogată națiune din America Latină datorită rezervelor sale vaste de petrol, Venezuela a îndurat ani de presiuni economice și politice din partea SUA, ceea ce a determinat milioane de oameni să fugă din cauza sărăciei și inflației.

