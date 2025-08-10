O persoană a fost ucisă, iar mai multe apartamente și o unitate industrială au fost avariate într-un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Saratov din sudul Rusiei, a declarat guvernatorul duminică.
Roman Busargin a postat pe aplicația Telegram că locuitorii au fost evacuați după ce resturile unei drone distruse au avariat trei apartamente în timpul atacului nocturn.
„Mai mulți locuitori au avut nevoie de asistență medicală”, a spus Busargin.
„Ajutorul a fost oferit la fața locului, iar o persoană a fost spitalizată. Din păcate, o persoană a decedat.”
Busargin nu a specificat ce tip de instalație industrială a fost avariată.
Imagini de pe rețelele sociale au arătat fum negru gros ridicându-se deasupra unei zone care părea a fi industrială. Reuters a verificat locația văzută într-unul dintre videoclipuri, confirmând că aceasta corespunde cu imaginile de arhivă și cele din satelit ale zonei. Reuters nu a putut verifica momentul în care videoclipul a fost filmat.
Mass-media ucraineană, inclusiv publicația RBK-Ucraina, a raportat că rafinăria de petrol din orașul Saratov, centrul administrativ al regiunii, a fost în flăcări în urma unui atac cu drone.
Zboruri suspendate deasupra Saratovului
Rafinăria deținută de Rosneft din orașul Saratov a fost nevoită să-și suspende operațiunile mai devreme în acest an din motive de siguranță, după atacuri cu drone ucrainene, au declarat surse din industrie pentru Reuters.
Canalul SHOT de pe Telegram din Rusia, care publică frecvent informații de la surse din serviciile de securitate și forțele de ordine, a raportat că aproximativ opt explozii au fost auzite deasupra orașelor Saratov și Engels, separate de râul Volga.
Autoritatea rusă de aviație civilă, Rosaviatsia, a declarat pe Telegram că zborurile către și dinspre Saratov au fost suspendate timp de aproximativ două ore duminică dimineață pentru a asigura siguranța aeriană.
Ambele părți neagă că vizează civili în atacurile lor asupra teritoriului celuilalt în războiul pe care Rusia l-a declanșat prin campania sa militară în Ucraina în februarie 2022.
Kievul afirmă că atacurile sale pe teritoriul Rusiei au ca scop distrugerea infrastructurii esențiale pentru eforturile de război ale Moscovei, inclusiv infrastructura energetică și militară, și sunt un răspuns la atacurile continue ale Rusiei.