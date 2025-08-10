O persoană a fost ucisă, iar mai multe apartamente și o unitate industrială au fost avariate într-un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Saratov din sudul Rusiei, a declarat guvernatorul duminică.

Roman Busargin a postat pe aplicația Telegram că locuitorii au fost evacuați după ce resturile unei drone distruse au avariat trei apartamente în timpul atacului nocturn.

„Mai mulți locuitori au avut nevoie de asistență medicală”, a spus Busargin.

„Ajutorul a fost oferit la fața locului, iar o persoană a fost spitalizată. Din păcate, o persoană a decedat.”

Busargin nu a specificat ce tip de instalație industrială a fost avariată.

Imagini de pe rețelele sociale au arătat fum negru gros ridicându-se deasupra unei zone care părea a fi industrială. Reuters a verificat locația văzută într-unul dintre videoclipuri, confirmând că aceasta corespunde cu imaginile de arhivă și cele din satelit ale zonei. Reuters nu a putut verifica momentul în care videoclipul a fost filmat.

Mass-media ucraineană, inclusiv publicația RBK-Ucraina, a raportat că rafinăria de petrol din orașul Saratov, centrul administrativ al regiunii, a fost în flăcări în urma unui atac cu drone.