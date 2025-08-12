Europa de Sud continuă să se confrunte cu valuri extreme de căldură și incendii de vegetație.

Serviciul meteorologic Meteo-France a emis o alertă roșie pentru 14 departamente din sudul Franței până miercuri, deoarece temperaturile au crescut până la 42°C (107,6°F).

Deși valul de caniculă este așteptat să continue în zilele următoare, riscul de incendii rămâne ridicat.

Spania se confruntă cu zeci de incendii de vegetație, care au ars mii de hectare și au forțat mii de oameni să-și petreacă noaptea în afara locuințelor, în special în orașele Castilia, Leon, Cadiz și în mai multe zone rezidențiale din nordul Madridului, conform publicației El Pais.

Un incendiu izbucnit într-o localitate din Madrid a provocat moartea unei persoane și a distrus aproximativ 1 000 de hectare (2 471 acri) înainte de a fi stăpânit.

Ministerul de Interne al țării a activat planul general de urgență de stat din cauza incendiilor active.