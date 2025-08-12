Europa de Sud continuă să se confrunte cu valuri extreme de căldură și incendii de vegetație.
Serviciul meteorologic Meteo-France a emis o alertă roșie pentru 14 departamente din sudul Franței până miercuri, deoarece temperaturile au crescut până la 42°C (107,6°F).
Deși valul de caniculă este așteptat să continue în zilele următoare, riscul de incendii rămâne ridicat.
Spania se confruntă cu zeci de incendii de vegetație, care au ars mii de hectare și au forțat mii de oameni să-și petreacă noaptea în afara locuințelor, în special în orașele Castilia, Leon, Cadiz și în mai multe zone rezidențiale din nordul Madridului, conform publicației El Pais.
Un incendiu izbucnit într-o localitate din Madrid a provocat moartea unei persoane și a distrus aproximativ 1 000 de hectare (2 471 acri) înainte de a fi stăpânit.
Ministerul de Interne al țării a activat planul general de urgență de stat din cauza incendiilor active.
Agenția Meteorologică Spaniolă a emis, de asemenea, o alertă roșie, deoarece temperaturile din mai multe regiuni sunt așteptate să ajungă până la 44°C (111°F).
În Portugalia peste 1 700 de pompieri au luptat marți împotriva a patru incendii separate în întreaga țară, a raportat postul RTP.
Institutul Portughez al Mării și Atmosferei a prelungit alerta portocalie de caniculă până joi, deoarece se așteaptă ca temperaturile în unele regiuni să atingă 44 °C (111 °F).
De la începutul anului 2025 incendiile de vegetație din Portugalia au mistuit 42 000 de hectare de teren, o suprafață de aproximativ cinci ori mai mare decât capitala Lisabona.
Grecia și Albania se confruntă, de asemenea, cu incendii de vegetație în mai multe regiuni.
Peste 350 000 de hectare au fost arse pe întreg teritoriul Europei de la începutul anului, cu cel puțin 1 478 de incendii detectate până acum, conform Sistemului european de informații privind incendiile forestiere.