ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Valurile de caniculă și incendiile de vegetație continuă să lovească sudul Europei
O persoană a murit în Spania în urma unui incendiu, în timp ce Ministerul de Interne al țării a activat planul general de urgență de stat.
Valurile de caniculă și incendiile de vegetație continuă să lovească sudul Europei
Oamenii se confruntă cu temperaturi sufocante în timpul caniculei din Barcelona. / Reuters
acum 14 ore

Europa de Sud continuă să se confrunte cu valuri extreme de căldură și incendii de vegetație.

Serviciul meteorologic Meteo-France a emis o alertă roșie pentru 14 departamente din sudul Franței până miercuri, deoarece temperaturile au crescut până la 42°C (107,6°F).

Deși valul de caniculă este așteptat să continue în zilele următoare, riscul de incendii rămâne ridicat.

Spania se confruntă cu zeci de incendii de vegetație, care au ars mii de hectare și au forțat mii de oameni să-și petreacă noaptea în afara locuințelor, în special în orașele Castilia, Leon, Cadiz și în mai multe zone rezidențiale din nordul Madridului, conform publicației El Pais.

Un incendiu izbucnit într-o localitate din Madrid a provocat moartea unei persoane și a distrus aproximativ 1 000 de hectare (2 471 acri) înainte de a fi stăpânit.

Ministerul de Interne al țării a activat planul general de urgență de stat din cauza incendiilor active.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Heatwave across Europe reportedly kills 2,300 people
Recomandări

Agenția Meteorologică Spaniolă a emis, de asemenea, o alertă roșie, deoarece temperaturile din mai multe regiuni sunt așteptate să ajungă până la 44°C (111°F).

În Portugalia peste 1 700 de pompieri au luptat marți împotriva a patru incendii separate în întreaga țară, a raportat postul RTP.

Institutul Portughez al Mării și Atmosferei a prelungit alerta portocalie de caniculă până joi, deoarece se așteaptă ca temperaturile în unele regiuni să atingă 44 °C (111 °F).

De la începutul anului 2025 incendiile de vegetație din Portugalia au mistuit 42 000 de hectare de teren, o suprafață de aproximativ cinci ori mai mare decât capitala Lisabona.

Grecia și Albania se confruntă, de asemenea, cu incendii de vegetație în mai multe regiuni.

Peste 350 000 de hectare au fost arse pe întreg teritoriul Europei de la începutul anului, cu cel puțin 1 478 de incendii detectate până acum, conform Sistemului european de informații privind incendiile forestiere.

Descoperă
Nvidia reia vânzarea cipurilor H20 către China, odată cu relaxarea restricțiilor de export impuse
SUA a inițiat o anchetă comercială împotriva Braziliei, taxele vamale provocând tensiuni
Israelul comite genocid în Gaza — concluzia „inevitabilă” a expertului în Holocaust Omer Bartov
Expoziția Internațională a Industriei de Apărare va fi găzduită la Istanbul săptămâna viitoare
Cea de-a noua aniversare a loviturii de stat eșuate din Türkiye a fost marcată în întreaga lume
Rusiei nu-i pasă de spectacolul lui Trump. Reacția lui Medvedev la amenințările cu sancțiuni
Ministrul Fidan: „Orice încercare de a dăuna Türkiye este sortită eșecului”
Muzeul Democrației 15 Iulie: O istorie a rezistenței păstrată vie în memorie
Ministrul rus de externe Lavrov s-a întâlnit cu președintele chinez Xi
Numărul palestinienilor uciși în centrele de ajutor controversate din Gaza ajunge la 833
Trimisul SUA vizitează Ucraina pentru a discuta despre arme și sancțiuni împotriva Rusiei
China salută legăturile „strategice” cu Rusia în timpul vizitei lui Lavrov
Supraviețuitorii bombei atomice din Japonia se tem că armele nucleare ar putea fi folosite din nou
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat într-o biserică din Kentucky
Seul: „Phenian a furnizat Moscovei un stoc masiv de muniție de artilerie”
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us