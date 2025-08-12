xAI, Apple și OpenAI nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta.

Mai devreme în aceeași zi, șeful Tesla, Musk, a pus la îndoială practicile de promovare a aplicațiilor din App Store-ul producătorului de iPhone-uri.

„Hei, @Apple App Store, de ce refuzați să includeți X sau Grok în secțiunea «Must Have», când X este aplicația de știri numărul 1 în lume, iar Grok este pe locul 5 printre toate aplicațiile? Faceți politică?”, a spus el într-o altă postare pe platforma de socializare.