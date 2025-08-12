ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
1 min de citire
Musk spune că xAI va acționa în judecată compania Apple pentru un tratament nedrept al aplicațiilor
Elon Musk a afirmat că Apple blochează rivalii AI din primele poziții ale magazinului de aplicații și s-a întrebat de ce aplicațiile sale sunt excluse, în ciuda clasamentelor globale ridicate.
Șeful Tesla a pus sub semnul întrebării dacă Apple joacă un joc politic cu clasamentele și vizibilitatea aplicațiilor de inteligență artificială. / Reuters
acum 15 ore

Miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk a acuzat Apple de încălcarea legilor antitrust, susținând că aceasta ar fi făcut imposibilă pentru orice companie de inteligență artificială, alta decât OpenAI, să ajungă pe primul loc în clasamentul App Store, calificând acest lucru drept „o încălcare clară a legilor antitrust”.

„xAI va întreprinde imediat acțiuni legale”, a declarat Musk într-o postare pe X luni.

xAI, Apple și OpenAI nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta.

Mai devreme în aceeași zi, șeful Tesla, Musk, a pus la îndoială practicile de promovare a aplicațiilor din App Store-ul producătorului de iPhone-uri.

„Hei, @Apple App Store, de ce refuzați să includeți X sau Grok în secțiunea «Must Have», când X este aplicația de știri numărul 1 în lume, iar Grok este pe locul 5 printre toate aplicațiile? Faceți politică?”, a spus el într-o altă postare pe platforma de socializare.

