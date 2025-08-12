ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Polonia a înregistrat peste 550 de încercări de trecere ilegală a frontierei din Belarus în 72 de ore
Datele locale indică faptul că atacurile migranților devin tot mai violente, Polonia acuzând țările vecine Belarus și Rusia că orchestrează o criză a migranților pentru a destabiliza în mod deliberat atât țara, cât și întreaga Uniune Europeană.
Migranți stau în spatele unui gard, în timp ce un soldat polonez face gardă la granița dintre Belarus și Polonia, într-o pădure de lângă satul Topilo, Polonia, pe 3 iunie 2024. / Reuters
acum 14 ore

Polonia a înregistrat peste 550 de încercări de trecere ilegală a frontierei dinspre vecinul său Belarus în doar trei zile, ceea ce a stârnit temeri legate de o posibilă criză migratorie, conform relatărilor presei locale de marți.

Serviciul Polonez de Pază a Frontierei a declarat luni că peste 550 de încercări de trecere ilegală dinspre Belarus au fost documentate între 9 și 11 august în regiunea estică Podlaskie, a raportat postul de televiziune polonez TVP World.

Potrivit oficialilor, amploarea și violența acestor treceri au crescut, migranții aruncând proiectile, inclusiv cocktailuri Molotov, asupra grănicerilor și trupelor.

Imagini video publicate de serviciu arată mai multe persoane escaladând bariera de 5 metri înainte de a fi oprite de patrule.

„De mai multe ori, au existat acțiuni agresive din partea unor indivizi de cealaltă parte a barierei tehnice — migranții au aruncat cu pietre și crengi în patrulele poloneze”, a scris Serviciul Polonez de Pază a Frontierei într-o postare pe platforma X.

Varșovia acuză Belarusul și aliatul său Rusia de crearea unei crize la frontieră pentru a destabiliza Polonia și Uniunea Europeană, sugerând că, începând cu mijlocul anului 2021, Belarusul ar fi ajutat migranți din Orientul Mijlociu și Africa să pătrundă în Polonia — și astfel în UE — prin zonele împădurite și mlăștinoase din nord-estul Poloniei.

În iulie 2024, parlamentul polonez a adoptat o legislație care elimină răspunderea penală pentru personalul în uniformă, care folosește arme de foc la granița de est a Poloniei. Aceasta a avut loc după două incidente la frontieră. Într-unul dintre ele, un soldat a murit în iunie 2024 după ce a fost înjunghiat de un migrant cu un cuțit, iar în celălalt, poliția militară a arestat doi soldați pentru că au tras focuri de avertisment asupra migranților.

