Imagini video publicate de serviciu arată mai multe persoane escaladând bariera de 5 metri înainte de a fi oprite de patrule.

„De mai multe ori, au existat acțiuni agresive din partea unor indivizi de cealaltă parte a barierei tehnice — migranții au aruncat cu pietre și crengi în patrulele poloneze”, a scris Serviciul Polonez de Pază a Frontierei într-o postare pe platforma X.

Varșovia acuză Belarusul și aliatul său Rusia de crearea unei crize la frontieră pentru a destabiliza Polonia și Uniunea Europeană, sugerând că, începând cu mijlocul anului 2021, Belarusul ar fi ajutat migranți din Orientul Mijlociu și Africa să pătrundă în Polonia — și astfel în UE — prin zonele împădurite și mlăștinoase din nord-estul Poloniei.

În iulie 2024, parlamentul polonez a adoptat o legislație care elimină răspunderea penală pentru personalul în uniformă, care folosește arme de foc la granița de est a Poloniei. Aceasta a avut loc după două incidente la frontieră. Într-unul dintre ele, un soldat a murit în iunie 2024 după ce a fost înjunghiat de un migrant cu un cuțit, iar în celălalt, poliția militară a arestat doi soldați pentru că au tras focuri de avertisment asupra migranților.